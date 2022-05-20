У Фінляндії заявляють, що готові до відключення газу Росією

Починаючи з суботи російський "Газпром" відключить газ Фінляндії. Таке повідомлення від російської компанії отримала фінська газова компанія Gasum.

Керівництво Gasum висловило жаль з приводу відключення, але зауважило, що компанія готувалась до таких подій. "Нам дуже шкода, що поставки природного газу в рамках нашого контракту з постачання будуть припинені. Однак, ми ретельно гутовались до такої ситуації і, якщо не буде збоїв в системі транспортування газу, ми зможемо постачати газ нашим споживачам у найближчі місяці", - заявив керівник фінської компанії Міка Віл'янен.

Фінляндія, серед низки інших країн Європи, відмовляється виконувати вимогу Росії щодо сплати за газ в російських рублях. Як писав Голос Америки, наприкінці минулого місяця, "Газпром" призупинив поставки газу Болгарії та Польщі, після того, як компанії цих країн відмовились сплачувати за газ в рублях. В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також - "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу".

Все ж, попри роз'яснення речника Європейської Комісії, що оплата в рублях за газ стане порушенням санкційного режиму, деякі європейські компанії все ж заявляють про можливість відкриття рахунків в рублях в російському "Газпромбанку", який відповідає за газові виплати.

Тиждень тому Росія також припинила поставки електроенергії до Фінляндії, вказуючи на питання щодо оплати. В уряді Фінляндії заявили, що імпорт електроенергії з Росії буде компенсовано імпортними поставками зі Швеції та внутрішнім виробництвом.

Цього тижня Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. Цей крок привітав президент США Джо Байден, прем'єр-мініcтр Канади, лідери інших країн. Росія виступала проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Все ж під час саміту "Організації договору про колективну безпеку" в Москві цього тижня Путін заявив, що вступ цих країн до НАТО не становить загрозу для Росії, на відміну від розміщення в їхній терторії військової інфраструктури.