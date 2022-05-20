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У Фінляндії заявляють, що готові до відключення газу Росією
Починаючи з суботи російський "Газпром" відключить газ Фінляндії. Таке повідомлення від російської компанії отримала фінська газова компанія Gasum.
Керівництво Gasum висловило жаль з приводу відключення, але зауважило, що компанія готувалась до таких подій. "Нам дуже шкода, що поставки природного газу в рамках нашого контракту з постачання будуть припинені. Однак, ми ретельно гутовались до такої ситуації і, якщо не буде збоїв в системі транспортування газу, ми зможемо постачати газ нашим споживачам у найближчі місяці", - заявив керівник фінської компанії Міка Віл'янен.
Фінляндія, серед низки інших країн Європи, відмовляється виконувати вимогу Росії щодо сплати за газ в російських рублях. Як писав Голос Америки, наприкінці минулого місяця, "Газпром" призупинив поставки газу Болгарії та Польщі, після того, як компанії цих країн відмовились сплачувати за газ в рублях. В Євросоюзі назвали такі дії Росії "невиправданими та неприйнятними", а також - "ще однією спробою використати газ як інструмент шантажу".
Все ж, попри роз'яснення речника Європейської Комісії, що оплата в рублях за газ стане порушенням санкційного режиму, деякі європейські компанії все ж заявляють про можливість відкриття рахунків в рублях в російському "Газпромбанку", який відповідає за газові виплати.
Тиждень тому Росія також припинила поставки електроенергії до Фінляндії, вказуючи на питання щодо оплати. В уряді Фінляндії заявили, що імпорт електроенергії з Росії буде компенсовано імпортними поставками зі Швеції та внутрішнім виробництвом.
Цього тижня Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО. Цей крок привітав президент США Джо Байден, прем'єр-мініcтр Канади, лідери інших країн. Росія виступала проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Все ж під час саміту "Організації договору про колективну безпеку" в Москві цього тижня Путін заявив, що вступ цих країн до НАТО не становить загрозу для Росії, на відміну від розміщення в їхній терторії військової інфраструктури.
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НАТО стало сильнішим: Джо Байден привітав рішення Швеції та Фінляндії вступити до альянсу. Відео
"Перед обличчям агресії НАТО не ослабло і не розділилося. Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить".
- Голос Америки
Вплив російського вторгнення на сільськогосподарські можливості України. Відео
Україна традиційно вважалася житницею Європи. Проте вторгнення Росії в Україну різко змінило аграрні прогнози для країни. Українська влада передбачає, що врожай зернових зменшиться більш ніж вдвічі.
"Група семи" мобілізувала майже 20 млрд дол допомоги для України
"Група семи" мобілізувала майже 19,8 млрд дол коштів на допомгу Україні, повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в п'ятницю, пише АР. Міністр вказав, що метою допомоги є забезпечити, щоб фінансова ситуація не завадила Україні захищатись від російського вторгнення.
Під час засідання міністрів фінансів та голів центробанків країн G7, що відбулось цього тижня в Німеччині, посадовці домовились про надання Україні 9,5 млрд дол допомоги йдеться в заяві міністрів, виданій за результатами зустрічі.
"В 2022 році ми мобілізували 19,8 млрд дол бюджетної підтримки, включаючи 9,5 млрд дол нещодавніх зобов'язань ... щоб допомогти Україні закрити прогалину у фінансуванні і продовжити надавати основні послуги українському народові", - наводить Reuters слова спільної заяви міністрів фінансів.
Міністри привітали роботу міжнародних фінансових організацій із підтримки України і відзначили плани Європейської Комісії надати додаткові 9 млрд євро макрофінансової допомоги.
Збільшити економічну допомогу Україні цього тижня закликала і міністр фінансів США Джанет Єллен. За словами Єллен, наразі Україні потрібне «бюджетне фінансування для оплати праці солдатів, службовців та пенсіонерів, а також для управління економікою, яка має задовольнити основні потреби громадян».
США можуть надати Україні зброю, здатну розблокувати порти Чорного моря - Reuters
США розглядають можливість надати Україні потужну протикорабельну зброю, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від двох співробітників Конгресу США та трьох американських посадовців. Йдеться про поставку протикорабельних ракет "Гарпун" виробництва Boeing та ракет Naval Strike Missile виробництва компаній Kongsberg and Raytheon Technologies. Така поставка може відбутись безпосередньо від США, або через союзників в Європі.
Видання повідомляє, що ракети можуть бути використані для того, щоб розблокувати українські порти на Чорному морі і відновити експорт зерна.
Як повідомляв Голос Америки, Сенат США в четвер затвердив законопроект, що передбачає виділення додаткової допомоги для України обсягом 40 млрд дол. Байден має намір підписати законопроект під час свого візиту до країн Азії, що розпочався в п'ятницю.
Новий пакет допомоги передбачає спрямування 6 млрд дол на зброю для України та навчання збройних сил, більше 8 млрд дол - на поповнення військових запасів США, які зменшились через надання зброї Україні. Майже 4 млрд дол фінансування буде спрямовано на зміцнення сил США в європейському регіоні. Більше 8 млрд дол піде на економічну підтримку України, тощо.
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