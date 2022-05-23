Зеленський, Залужний та Мусаєва - у сотні найбільш впливових людей року за версією Time

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапили до сотні найвпливовіших людей року за версією видання Time в категорії «Лідери». Причому розділ про президента Зеленського написав президент США Джо Байден.

«Коли Володимир Путін розв'язав брутальну війну проти України, і українцям потрібен був лідер, слова Володимира Зеленського прокотились всім світом – президент тут», - починає свою статтю Байден. Він зауважує, що в особі Зеленського народ України має лідера, вартого його сміливості та стійкості.

«Кожного разу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського безмежну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом та кожного дня виконує священну відповідальність вести свою націю у ці темні та важкі часи», - пише Байден.

Він додає, що країни вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш об'єднані, більш рішучі та більш цілеспрямовані, ніж будь-коли в сучасній історії.

«За підтримки США, наших союзників та партнерів, він залишив свій слід в історії та довів світу, що Україна витримає, і що українці досягнуть демократичного майбутнього, якого вони так довго хотіли», - завершує статтю Байден.

«Посеред цього хаосу, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виявився військовим головою, якого потребувала країна, пише про Залужного його колега Голова об'єднаного комітету начальників штабів американської армії генерал Марк Міллі. Він зазначає, що за лідерства Залужного, українська армія змогла швидко адаптуватися на полі бою з росіянами.

«Потенціал війни між великими силами росте. Українці, які захищають свою батьківщину проти російської агресії неймовірні. Генерал Залужний – людина, яка стоїть за цими зусиллями та несе величезний тягар лідерства у бою. Його роботу запам'ятає історія», - пише Міллі.

Севгіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди» попала в список сотні найвпливовіших людей року в категорії «Інноватори».

«У найкривавішій війні в Європі у цьому столітті Україна бореться за своє майбутнє та право існувати. Севгіль Мусаєва, головна редакторка топового незалежного новинного сайту «Українська правда», переконується, що її видання висвітлює всі аспекти конфлікту», - пише колега Севгіль Ферріс-Ротман.

Вона зазначає, що під лідерством Мусаєвої журналісти УП висвітлюють широкий спектр тем – від російських воєнних злочинів до історій героїв-українців та списків яхт та літаків російських олігархів.

«Я почуваю себе гарячою лінією», - каже Time Мусаєва. Кожного дня вона отримує понад 100 повідомлень з порадами та проханнями про допомогу.

«Мусаєва добре знає силу своєї команди, яка документує правду – Одного дня Україна буде вільною», - пише Ферріс-Ротман.

Остаточний список сотні найбільш впливових людей світу обирають редактори видання після того, як за них голосують читачі. 19 травня Тайм повідомив, що Зеленський очолив список читацького голосування, отримавши понад 3,3 мільйона голосів.

У березні цього року Time розмістив на обкладинці номеру цитату з виступу президента Зеленського «Життя переможе світ, а світ- темряву»

У цьогорічному списку сотні найбільш впливових людей світу крім інших також опинились Джо Байден, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президентка єровпейського центробанку Крістін Лагард та очільник Китаю Сі Цзіньпін.

В матеріалі використані джерела видання Time.