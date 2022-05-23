Компанія Starbucks повністю вийшла з російського ринку

Компанія Starbucks цілком припинила ведення бізнесу в Росії, в тому числі і доставку до Росії своїх продуктів. Про це повідомив голова компанії Кевін Джонсон. Рішення про такий крок було прийнято 8 травня.

«Starbucks прийняв рішення вийти з (російського-ред.) ринку та не мати на ньому ніякої брендової присутності», - йдеться у прес-релізі.

Компанія продовжить підтримувати майже 2000 колишніх робітників в Росії, в тому числі продовжить протягом півроку виплачувати заробітну плату та допоможе їм знайти нову роботу за межами Starbucks. В Росії компанія мала 130 кав`ярень, де працювало 2000 працівників.

У попередньому зверненні до працівників від 4 березня Кевін Джонсон написав, що компанія засуджує неспровоковані, невиправдані та жахливі напади Росії на Україну та висловив співчуття тим, хто стали жертвами цих нападів.

«Вторгнення та гуманітарний вплив цієї війни спустошують та створюють ланцюжкову реакцію по всьому світу…У такі часи, як компанія, як партнери, ми намагаємось не стояти осторонь», - йдеться у листі.

Від 4 березня компанія оголосила, що віддаватиме всі прибутки від бізнесу в Росії на гуманітарні потреби для України. Також Starbucks виділив 500 тисяч доларів World Central Kitchen та Червоному Хресту на гуманітарні потреби в Україні.

За підпахунками дослідників Єльського Університету, Росію через її війну проти України повністю чи частково залишили понад 1000 західних компаній.

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