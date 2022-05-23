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Компанія Starbucks повністю вийшла з російського ринку
Компанія Starbucks цілком припинила ведення бізнесу в Росії, в тому числі і доставку до Росії своїх продуктів. Про це повідомив голова компанії Кевін Джонсон. Рішення про такий крок було прийнято 8 травня.
«Starbucks прийняв рішення вийти з (російського-ред.) ринку та не мати на ньому ніякої брендової присутності», - йдеться у прес-релізі.
Компанія продовжить підтримувати майже 2000 колишніх робітників в Росії, в тому числі продовжить протягом півроку виплачувати заробітну плату та допоможе їм знайти нову роботу за межами Starbucks. В Росії компанія мала 130 кав`ярень, де працювало 2000 працівників.
У попередньому зверненні до працівників від 4 березня Кевін Джонсон написав, що компанія засуджує неспровоковані, невиправдані та жахливі напади Росії на Україну та висловив співчуття тим, хто стали жертвами цих нападів.
«Вторгнення та гуманітарний вплив цієї війни спустошують та створюють ланцюжкову реакцію по всьому світу…У такі часи, як компанія, як партнери, ми намагаємось не стояти осторонь», - йдеться у листі.
Від 4 березня компанія оголосила, що віддаватиме всі прибутки від бізнесу в Росії на гуманітарні потреби для України. Також Starbucks виділив 500 тисяч доларів World Central Kitchen та Червоному Хресту на гуманітарні потреби в Україні.
За підпахунками дослідників Єльського Університету, Росію через її війну проти України повністю чи частково залишили понад 1000 західних компаній.
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«Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну». Радник Місії РФ при ООН в Женеві подав у відставку
Радник Місії Російської Федерації при ООН в Женеві Борис Бондарєв заявив про те, що подав у відставку. За даними незалежної неурядової правозахисної організації UN Watch, він є найбільш високопоставленим дипломатом, який добровільно залишив посаду після початку вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого.
«За двадцять років роботи мені доводилося спостерігати різні віражі нашої зовнішньої політики, але ніколи ще мені не було так соромно за свою країну та свою роботу, як 24 лютого цього року», - написав він у своєму профілі в LinkedIn . Він підтвердив автентичність допису агентству Associated Press.
«Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, — не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні демократичного та процвітаючого суспільства», - написав він.
За його словами, ті, хто розв’язав цю віну, зробили це з метою збереження своїх влади та статків – «залишатися при владі назавжди, жити в помпезних позбавлених смаку палацах, плавати на яхтах, за тоннажем і вартістю порівнянних з усім Військово-Морським флотом Росії, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю».
Він вважає, що за останні 20 років робота МЗС РФ деградувала, а міністр Сергій Лавров є ілюстрацією деградації дипломатичної служби Росії, адже він пройшов шлях від інтелектуала та професіонала до «людини, яка постійно транслює заяви, які суперечать одна одній, і погрожує світові (тобто й Росії теж) ядерною зброєю!»
«Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які не мають нічого спільного з реальними потребами російського суспільства. У Росії більше не залишилося союзників і пояснення цього - агресивна політика нашої країни, а не горезвісна русофобія, про яку постійно говорять на російському телебаченні», - написав Бондарєв.
Він пояснив, що пішов у відставку, бо залишатися на російській держслужбі означає «зраджувати свою Батьківщину».
«Борис Бондарєв – герой, – сказав виконавчий директор UN Watch Гілель Ноєр. - Ми закликаємо всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй і в усьому світі наслідувати його моральний приклад і піти у відставку».
Він запропонував запросити Бондарева виступити на саміті в Давосі, який проходить цього тижня, щоб заохотити більше російських дипломатів наслідувати його приклад.
Згідно із онлайн-довідником ООН в Женеві Бондарєв працював в якості радника місії Російської Федерації при ООН. Його профіль LinkedIn зазначає, що він є фахівцем із контролю над озброєннями, роззброєння, нерозповсюдження зброї та експортного контролю.
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Очільник Пентагону прокоментував хід війни та назвав цілі "Рамштайну-2"
44 країни, а також представники НАТО та ЄС, беруть участь в другій зустрічі Міжнародної контактної групи з оборони України у понеділок, 23 травня. Зустріч групи, яка покликана координувати міжнародні зусилля з оборонної допомоги Україні, отримала назву "Рамштайн-2". Перше засідання групи відбулось на американській базі в Німеччині "Рамштайн" 26 квітня і об'єднало більше 40 країн.
Цього разу до засідання приєднались і нові країни, включаючи Австрію, Боснію та Герцеговину, Колумбію, Ірландію та Косово, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін у вступному слові перед відкриттям засідання. Він наголосив на широкій міжнародній підтримці України перед лицем російської агресії, а також прокоментував хід війни.
"Впродовж трьох місяців Україна воює і виявляє відданість та тактичну винахідливість проти абсолютно непровокованого вторгнення з боку значно більшого сусіда", - вказав Остін у вступному слові, що транслювалось в режимі онлайн.
"Україна вже отримала історичну перемогу в битві за Київ", що змусило Путіна змінити фокус війни і зосередити сили на нападі на півдні та сході, додав посадовець. Він відзначив, що в цій новій фазі "Україна бореться так само потужно і так само добре. Українські збройні сили вміло використовують як нові, так і старі засоби. Вони зупинили наступ Росії на сході і продовжують переймати ініціативу".
Остін відзначив, що США та Україна активно співпрацюють, щоб забезпечити Україну всім, що потрібно, щоб себе захистити, - "від гаубиць з боєприпасами до БПЛ та гелікоптерів Мі-17. Ми також надали контрартилерійські радари та системи електронного глушіння і ми сподіваємось навчити українські сили на багатьох нових спроможностях".
Серед завдань, які Остін озвучів для теперішнього засідання, - обговорення ситуації на полі бою в Україні, пріоритетних потреб України, питань підзвітності за допомогу, а також - зміцнення українських збройних сил на довгострокову перспективу.
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Новозеландці вчитимуть українців користуватися гаубицями у Великій Британії
За повідомленням новозеландської преси, 30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони вчитимуть українців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм - зброєю, яку використовують лише кілька країн, включаючи Нову Зеландію.
"Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети", - сказала прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн у понеділок, 23 травня.
З цією метою новозеландські інструктори перебуватимуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мають підготувати 230 українських військовослужбовців. Кожному збройному екіпажу буде потрібно тиждень на оволодіння технікою, повідомляє преса країни із посиланням на командувача сил оборони маршала авіації Кевіна Шорта.
Велика Британія координуватиме авіаперевезення новозеландських інструкторів, доставку навчальних боєприпасів та іншого обладнання.
Прем’єр-міністерка країни сказала, що нове розміщення – це ще один спосіб, яким Нова Зеландія може підтримати Україну.
Направлення військ для навчання українських солдатів є продовженням пропорційної відповіді Нової Зеландії на вторгнення Росії, сказав речник закордонних справ Джеррі Браунлі.
"Уряд повинен чітко повідомити, які наступні кроки він розглядає в рамках поточної реакції Нової Зеландії", - сказав він, за повідомленням NZ Herald.
Раніше уряд Нової Зеландії запровадив п’ять раундів санкцій, які охоплюють понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським і білоруським режимами. Також уряд країни схвалив розгортання літака C-130H Hercules Королівських ВПС Нової Зеландії та персоналу збройних сил країни у Сполученому Королівстві та Європі для розвідувальної, зв’язкової, транспортної та матеріально-технічної підтримки протистоянню російській агресії.
У статті використано інформацію NZ Herald, News Hub, Reuters.
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Делегація США їде до Гааги, щоб обговорити злочини, скоєні під час війни в Україні
Цього тижня висока делегація США їде до Гааги, щоб обговорити міжнародну відповідь на звірства, вчинені в Україні та інших місцях, повідомили в Держдепі США. Очолить делегацію помічниця держсекретаря США з конфліктів та стабілізаційних операцій Енн Вітковські, посол з особливих доручень з світового кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, а також заступниця помічника держсекретаря Еллісон Ломбардо.
В Гаазі делегація США на високому рівні обговорить з союзниками та партнерами "нашу відповідь на звірства, скоєні в Україні, Бірмі, Ефіопії та інших місцях, де відбувається насильство", а також "розгляне підтримку заходів та механізмів притягнення до відповідальності порушників, включаючи за порушення, скоєні в контексті агресії Росії проти України", повідомили в Держдепі.
Підтримка буде надходити через нову ініціативу Байдена-Гарріс зі зміцнення Європейської демократичної стійкості, вказали у відомстві.
Ініціатива зі зміцнення Європейської демократичної стійкості, оголошена Держдепом наприкінці березня, серед іншого, спрямована на допомогу Прокуратурі України у розслідуванні та переслідуванні воєнних злочинів та інших серйозних міжнародних злочинів, підтримку документування, верифікації та поширення свідчень порушень Росією прав людини, воєнних злочинів, скоєних в конфлікті з Україною, тощо.
США також закликають поновити дію Московського механізму ОБСЄ, згідно з яким комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, вказують у США.
"З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився, - вказав посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час свідчень в Комітеті Палати представників США з питань міжнародних відносин 12 травня. - Росія продовжує кампанію руйнувань в Маріуполі і проводить новий напад на сході та півдні України. Є побоювання, що десятки тисяч цивільних загинуло внаслідок варварської облоги Маріуполя. На звільнених регіонах поблизу Києва та Харкова виявлені свідчення масових вбивств та сексуального насильства, вчинених членами російських сил проти цивільних".
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