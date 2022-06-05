Іспанія готова надати Україні танки Leopard – El Pais

Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів. Покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA. Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в рамках презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.

«За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий».

Як пояснюють організатори події, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним центром для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.

"Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24, - розповіла Голосу Америки, посолка України в США Оксана Маркарова, і додала. - Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України".

"Ukraine House виступив партнером цієї ініціативи в США. Відтак кошти на United 24 пересилаються через спеціальний рахунок Ukraine House. Люди які робитимуть пожертви отримають усі пільги в податковій сфері США, відповідно до місцевого законодавства", - пояснила Голосу Америки Маркарова.

За словами української посолки, ідея створення спільної платформи на допомогу Україні виникла через велику кількість запитів на пожертви з усього світу. "На сайті United 24 можна побачити звіти. Вони з’являються щотижня. Люди перерахували кошти і бачать конкретний броньований автомобіль, який було придбано. Чи конкретні двері та вікна, які було встановлено у місцевій школі", - додала Маркарова.

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх присутніх долучатись до нової прогами.

"Руїни – це усе, що по собі залишають росіяни. Але людям потрібно кудись повертатися, - прямо зараз, сьогодні. Саме тому я ініціював спеціальну платформу United 24. Це не просто збір коштів, це іще один із способів довести Росії, що зло не переможе", – сказав Зеленський у форматі відеозвернення.

Платформа United 24 працює вже кілька тижнів і наразі найбільше пожертв надійшло зі США, розповів віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ви можете зробити пожертву одним кліком з будь-якої точки світу в криптовалюті або через PayPal, карткою чи прямим банківським переказом, від 1 долара до 1 мільйона доларів. І це абсолютно безпечно. За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів – зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий", - сказав Федоров у відеозверненні.

Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України. І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.

"Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку (повномасштабної ред.) війни підтримували один український батальйон, іще з 2014-го року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені", - розповідають Голосу Америки українські американці Ганя Черняк та Ігор Самокіш, які стали новими власниками керамічного півника та футболки Андрія Ярмоленка.

Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.

Нагадаємо, що 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.

2 червня, під час виступу на форумі GLOBSEC- 2022, в столиці Словаччини, в місті Братислава, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також закликала міжнародні організації та партнерські країни долучитися до ініціативи United 24.

"Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України, - заявила посадовиця. - І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна. Тому що саме Україна обирає своє майбутнє. Але разом з ними ми хочемо із самого початку сформувати цю платформу таким чином, щоб у нас були інвестиції разом з реформами. І це також прокладе шлях до членства у Євросоюзі".

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