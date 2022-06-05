Папа Римський закликав до справжніх переговорів про припинення вогню в Україні

Папа Римський під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані закликав до збереження пошани до людського життя в Україні та початку справжніх переговорів про припинення вогню.

«Через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок», – сказав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Царице Неба» в неділю П’ятидесятниці, 5 червня 2022 р., до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані», - наводить пряму мову Папи римського Vatican News.

«Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України. Не переставаймо, прошу вас, молитися, невтомно докладати зусилля на користь миру», - сказав Папа.

Папа Франциск зробив це звернення з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної війни Росії проти України.

Раніше понтифік повідомив, що обговорить із керівництвом України можливість свого візиту. Про майбутню зустріч Папа повідомив під час спілкування з дітьми у внутрішньому дворі Ватикану, повідомляє агентство Рейтер.

Український хлопчик на ім'я Сачар запитав Папу: «Чи можете Ви приїхати в Україну, щоб урятувати всіх дітей, які зараз там страждають?»

Папа Франциск відповів, що часто думав про українських дітей останнім часом і хотів відвідати країну, але має вибрати слушний час.

«Нелегко ухвалити рішення, яке часом може принести більше шкоди, ніж користі решти світу. Я повинен знайти підходящий момент, щоб зробити це, - сказав 85-річний понтифік згідно зі стенограмою ватиканського заходу. - Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди, щоби поговорити. У тому числі – про мій можливий візит. Подивимося, як усе буде», – сказав Франциск.

В матеріалі використані джерела Vatican News.