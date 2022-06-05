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Папа Римський закликав до справжніх переговорів про припинення вогню в Україні
Папа Римський під час недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані закликав до збереження пошани до людського життя в Україні та початку справжніх переговорів про припинення вогню.
«Через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок», – сказав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Царице Неба» в неділю П’ятидесятниці, 5 червня 2022 р., до паломників, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані», - наводить пряму мову Папи римського Vatican News.
«Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України. Не переставаймо, прошу вас, молитися, невтомно докладати зусилля на користь миру», - сказав Папа.
Папа Франциск зробив це звернення з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної війни Росії проти України.
Раніше понтифік повідомив, що обговорить із керівництвом України можливість свого візиту. Про майбутню зустріч Папа повідомив під час спілкування з дітьми у внутрішньому дворі Ватикану, повідомляє агентство Рейтер.
Український хлопчик на ім'я Сачар запитав Папу: «Чи можете Ви приїхати в Україну, щоб урятувати всіх дітей, які зараз там страждають?»
Папа Франциск відповів, що часто думав про українських дітей останнім часом і хотів відвідати країну, але має вибрати слушний час.
«Нелегко ухвалити рішення, яке часом може принести більше шкоди, ніж користі решти світу. Я повинен знайти підходящий момент, щоб зробити це, - сказав 85-річний понтифік згідно зі стенограмою ватиканського заходу. - Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди, щоби поговорити. У тому числі – про мій можливий візит. Подивимося, як усе буде», – сказав Франциск.
В матеріалі використані джерела Vatican News.
Всі новини дня
Росія несе пряму відповідальність за продовольчу кризу в світі – Боррель
Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном, заявляє представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.
«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він у твіттері.
Боррель наголосив, що санкції ЄС спрямовані на здатність Росії продовжувати війну.
«Вони (санкції – ред.) не націлені на пшеницю. Сільськогосподарська продукція та її транспортування прямо виключені. Постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як-от кукурудзи та пшениці, що зараз є в Україні – одному з основних світових виробників», – додав він.
Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, РФ заброкувала в український портах 22 мільйонів тон продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».
Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.
Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.
Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.
Раніше під час візиту Генсека НАТО у Вашингтон минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що світ зіткнувся з глобальною продовольчою невизначеністю і навіть кризою і все більше країн розуміють, що їхні проблеми зростають, через російську агресію проти України.
"Продовольство, зокрема з деяких житниць світу, включаючи Україну та власне Росію, недоступне через агресію Росії. В результаті цього, ціни на наявне продовольство зросли", - наголосив головний американський дипломат під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу.
Він вказав, що дії Росії, які спричинили до нестачі продовольства в світі, шкодять міжнародній політиці Кремля, адже Росія прагне "налагодити стосунки з країнами в світі, включаючи країни, які стали жертвами російської агресії, через зростання невизначеності з продовольством, до якої призвела ця агресія".
Папа Римський обговорить із керівництвом України можливість свого візиту
Папа повідомив про майбутню зустріч під час спілкування з дітьми у внутрішньому дворі Ватикану, повідомляє агентство Рейтер.
Український хлопчик на ім'я Сачар запитав Папу: «Чи можете Ви приїхати в Україну, щоб урятувати всіх дітей, які зараз там страждають?»
Папа Франциск відповів, що часто думав про українських дітей останнім часом і хотів відвідати країну, але має вибрати слушний час.
«Нелегко ухвалити рішення, яке часом може принести більше шкоди, ніж користі решти світу. Я повинен знайти підходящий момент, щоб зробити це, - сказав 85-річний понтифік згідно зі стенограмою ватиканського заходу. - Наступного тижня я прийму представників українського уряду, які приїдуть сюди, щоби поговорити. У тому числі – про мій можливий візит. Подивимося, як усе буде», – сказав Франциск.
Понтифіка запрошували до України президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, верховний архієпископ Української Католицької Церкви східного обряду Святослав Шевчук та посол України у Ватикані Андрій Юраш.
Андрій Юраш повідомив агентству Reuters, що у нього, на жаль, поки що немає жодних подробиць зустрічі, про яку згадував Папа.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Іспанія готова надати Україні танки Leopard – El Pais
Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки німецького виробництва Leopard, пише видання El País із посиланням на джерела в іспанському уряді.
Як стверджується, Іспанія, яка досі надавала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, готова зробити «якісний стрибок» та розпочати постачання важкого озброєння.
Наразі готується постачання батареї зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Проте обговорюється також постачання бойових танків Leopard 2A4, які, як повідомляється, перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Йдеться про танки щодо старої моделі – Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року. За оцінкою видання, приблизно 40 одиниць цих бойових машин можуть бути відремонтовані та передані Україні. Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових користуватися цими танками.
El País відзначає складнощі, які можуть виникнути з постачанням танків, зокрема та обставина, що вони вимагають ремонту та модернізації, тому терміни постачання поки що не зрозумілі.
Міністерство оборони України наразі не повідомляло офіційно про такі домовленості.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 1 червня, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.
"Нещодавно уряд вирішив, що ми надамо найбільш сучасну систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині - IRIS-T", - наводить Reuters слова Шольца. Така система дозволить Україні захистити ціле місто від нападів російської авівації, заявив німецький посадовець під час дебатів в німецькому парламенті.
Шольц також заявив про поставку сучасних радарів, "здатних виявити ворожі гаубиці, міномети та ракетну артилерію".
Німеччина разом з Нідерландами планує надати Украні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 в найближчі тижні, вказав посадовець. Шольц наголосив, що поставки відбуваються у тісній координації зі США.
В матеріалі використані джерела El País.
Вишиванку Зеленського продали за 100 000$ на благодійному аукціоні у Вашингтоні
Вишита сорочка, яку президент України Володимир Зеленський одягав на День вишиванки, 19 травня, була продана на благодійному аукціоні за 100 тисяч доларів. Покупцем лоту стала юридична компанія Asters USA. Аукціон відбувся в п’ятницю 3 червня, в рамках презентації програми United 24, на території Українського Дому, у Вашингтоні.
«За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий».Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації.
Як пояснюють організатори події, United 24 була створена для залучення коштів для допомоги Україні. Завдання фандрейзингової платформи — стати головним центром для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. Також усі благодійники можуть обрати конкретний проект для передачі коштів. Пожертви не підлягають оподаткуванню.
"Сполучені Штати - це перша країна в якій ми робимо офіційну презентацію платформи United 24, - розповіла Голосу Америки, посолка України в США Оксана Маркарова, і додала. - Символічно, що ця презентація відбувається на 100-й день російської війни проти України".
"Ukraine House виступив партнером цієї ініціативи в США. Відтак кошти на United 24 пересилаються через спеціальний рахунок Ukraine House. Люди які робитимуть пожертви отримають усі пільги в податковій сфері США, відповідно до місцевого законодавства", - пояснила Голосу Америки Маркарова.
За словами української посолки, ідея створення спільної платформи на допомогу Україні виникла через велику кількість запитів на пожертви з усього світу. "На сайті United 24 можна побачити звіти. Вони з’являються щотижня. Люди перерахували кошти і бачать конкретний броньований автомобіль, який було придбано. Чи конкретні двері та вікна, які було встановлено у місцевій школі", - додала Маркарова.
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх присутніх долучатись до нової прогами.
"Руїни – це усе, що по собі залишають росіяни. Але людям потрібно кудись повертатися, - прямо зараз, сьогодні. Саме тому я ініціював спеціальну платформу United 24. Це не просто збір коштів, це іще один із способів довести Росії, що зло не переможе", – сказав Зеленський у форматі відеозвернення.
Платформа United 24 працює вже кілька тижнів і наразі найбільше пожертв надійшло зі США, розповів віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Ви можете зробити пожертву одним кліком з будь-якої точки світу в криптовалюті або через PayPal, карткою чи прямим банківським переказом, від 1 долара до 1 мільйона доларів. І це абсолютно безпечно. За чотири тижні через United 24 було зібрано 50 мільйонів доларів. Найбільша кількість донорів – зі Сполучених Штатів. Ми отримували пожертви від 20 до 1000 доларів. І кожен долар важливий", - сказав Федоров у відеозверненні.
Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України. І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна.Урсула фон дер Ляєн
Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки із підписами Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. Також, "з молотка" пішов відомий керамічний кухоль у формі півника, аналогічний тому, який вцілів на шафці в обстріляному росіянами житловому будинку, в селищі Бородянка, що на Київщині.
"Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку (повномасштабної ред.) війни підтримували один український батальйон, іще з 2014-го року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені", - розповідають Голосу Америки українські американці Ганя Черняк та Ігор Самокіш, які стали новими власниками керамічного півника та футболки Андрія Ярмоленка.
Також були розіграні: прапор України із підписом президента Зеленського, вино яке вціліло у сховищах, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки із цитатою українських військових на о. Зміїний та інші лоти.
Нагадаємо, що 17 травня Зеленський підписав указ щодо заснування національного бренду United 24 для обʼєднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.
2 червня, під час виступу на форумі GLOBSEC- 2022, в столиці Словаччини, в місті Братислава, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також закликала міжнародні організації та партнерські країни долучитися до ініціативи United 24.
"Треба вже зараз думати про відновлення цієї прекрасної країни, України, - заявила посадовиця. - І для цього ми хочемо створити платформу, де усі вже існуючі ініціативи, наприклад, від наших американських друзів, Світового банку, МВФ, Організації економічного співробітництва та розвитку, G20, двостороння допомога країн – усі ці ініціативи та фінансова підтримка будуть спрямовані до цієї платформи, де ми разом будемо вирішувати напрямок нашого руху. Цю платформу очолює Україна. Тому що саме Україна обирає своє майбутнє. Але разом з ними ми хочемо із самого початку сформувати цю платформу таким чином, щоб у нас були інвестиції разом з реформами. І це також прокладе шлях до членства у Євросоюзі".
Дивіться також: Що думають мешканці німецького Гановера про зусилля Німеччини у підтримці України?
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