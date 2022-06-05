Reuters: США дозволили імпорт венесуельської нафти до ЄС

Італійська нафтова компанія Eni SpA та іспанська Repsol SA вже наступного місяця можуть почати доправку до Європи нафти з Венесуели для того, щоб компенсувати припинення постачання нафти з Росії, повідомляє Рейтер, посилаючись на свої джерела.

Два роки тому США припинили механізм, за яким Венесуела розплачувалась за свої борги нафтою.

Очікується, що обсяги поставок не будуть великими, та вплив на світові ціни на нафту буде не дуже значний. Однак, повідомляють джерела, адміністрація президента Байдена сподівається, що венесуельська нафта може допомогти зменшити залежність Європи від російської нафти. Головна умова – вся нафта «повинна доправлятися джо Європи і не може бути перепродана деінде».

Eni (ENI.MI) та Repsol (REP.MC) на прохання Рейтер про коментар не відповіли.

Нагадаємо, 3 червні Постійні представники країн-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, що включає заборону на імпорт російської нафти в ЄС. Як прокоментував рішення представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, це обмежить здатність Кремля фінансувати війну.

«Сьогоднішнім пакетом ми посилюємо обмеження здатності Кремля фінансувати війну, запроваджуючи додаткові економічні санкції. Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії.

В матеріалі використані джерела Рейтер.