США назвали "фіктивним" проросійський суд, що засудив трьох осіб до смертної кари "за найманство" 

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість повідомленням про фіктивний "суд" на території так званої "ДНР", що засудив до страти двох британців та одного марокканця, які служать в українському війську.

У дописі в Twitter Блінкен закликав "Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим".

Як повідомляв Голос Америки, проти рішення суду, який контролює Росія, висловилася і міністерка закордонних справ Британії. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного суду в Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких суд угруповання так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари.

«Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, яких тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності», – написала у мережі Твіттер міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Реагуючи на прохання журналістів на брифінгу в ООН в Нью-Йорку, у четвер, 9 червня, речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік сказав, що організація принципово виступає проти смертної кари, і закликає «всіх учасників бойових дій поводитися згідно з Женевськими конвенціями», пише кореспондентка Голосу Америки при ООН Маргарет Бешир.

В Україні процес назвали "нікчемним". Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що всі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють в полон ворога, користуються правами військовополонених і на них поширюється шуманітарне право.

Як повідомляв Reuters, двох британців і марокканця, які потрапили в полон під час боїв в Україні, у четвер, 9 червня, суд самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР), що контролюється Росією, засудив до смертної кари, повідомляють російські інформаційні агентства.

Суд визнав трьох чоловіків – британців Ейдена Асліна і Шона Піннера та марокканця Брагіма Саадуна – винними у «найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР», цитує агентство російське «Інтерфакс» працівника суду.

Трьох чоловіків було схоплено під час бою за Україну проти Росії та підтримуваних Росією сил після вторгнення Росії 24 лютого. Їхній адвокат сказав, що вони оскаржуватимуть це рішення.

Менш ніж за 24 години до винесення вироку Піннер і Саадун визнали себе винними в діях, спрямованих на насильницьке захоплення влади, свідчить відео, опубліковане з суду російським інформаційним агентством «РІА Новости». Схоже, Аслін визнав себе винним за меншим обвинуваченням, пов’язаним зі зброєю та вибухівкою.

В статті використано інформацію Reuters.