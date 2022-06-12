Столтенберг назвав занепокоєння Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції легітимними

Занепокоєння з приводу безпеки, висловлені Туреччиною, яка виступає проти заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, є обґрунтованими, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії, повідомляє агентствоРейтер.

«Це законні побоювання. Йдеться про тероризм, експорт зброї», – сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе в Наанталі, Фінляндія.

Столтенберг підкреслив, що Туреччина є ключовим союзником для альянсу завдяки своєму стратегічному розташуванню на Чорному морі між Європою та Близьким Сходом, і навів у якості прикладу підтримку, яку Анкара надала Україні після того, як почалося російське вторгнення.

«Ми повинні пам'ятати і розуміти, що жоден союзник НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», – сказав Столтенберг.

Столтенберг і Ніїністе заявили, що переговори з Туреччиною будуть продовжені, але не дали жодних вказівок на прогрес у переговорах.

«Саміт у Мадриді ніколи не був крайнім терміном», – сказав Столтенберг, маючи на увазі зустріч НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО минулого місяця, у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але зіткнулися з протидією Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці та приховуванні курдських бойовиків та інших груп, які вона вважає терористами.

Альянс і США висловили підтримку членству країн в НАТО. "Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить", - заявляв президент США Джо Байден. 9 червня Комітет Міжнародних відносин Сенату США затвердив резолюцію із закликом до НАТО швидко надати членство Швеції та Фінляндії. Резолюцію підтримали сенатори від обох провідних партій США.

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