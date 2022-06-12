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Столтенберг назвав занепокоєння Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції легітимними
Занепокоєння з приводу безпеки, висловлені Туреччиною, яка виступає проти заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, є обґрунтованими, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії, повідомляє агентствоРейтер.
«Це законні побоювання. Йдеться про тероризм, експорт зброї», – сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе в Наанталі, Фінляндія.
Столтенберг підкреслив, що Туреччина є ключовим союзником для альянсу завдяки своєму стратегічному розташуванню на Чорному морі між Європою та Близьким Сходом, і навів у якості прикладу підтримку, яку Анкара надала Україні після того, як почалося російське вторгнення.
«Ми повинні пам'ятати і розуміти, що жоден союзник НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина», – сказав Столтенберг.
Столтенберг і Ніїністе заявили, що переговори з Туреччиною будуть продовжені, але не дали жодних вказівок на прогрес у переговорах.
«Саміт у Мадриді ніколи не був крайнім терміном», – сказав Столтенберг, маючи на увазі зустріч НАТО в Мадриді наприкінці червня.
Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО минулого місяця, у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але зіткнулися з протидією Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці та приховуванні курдських бойовиків та інших груп, які вона вважає терористами.
Альянс і США висловили підтримку членству країн в НАТО. "Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить", - заявляв президент США Джо Байден. 9 червня Комітет Міжнародних відносин Сенату США затвердив резолюцію із закликом до НАТО швидко надати членство Швеції та Фінляндії. Резолюцію підтримали сенатори від обох провідних партій США.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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- Голос Америки
Війна в Україні – головна тема конференції «Діалог Шангрі-ла», що відбулася в Сінгапурі
Війна в Україні та все більш напружені відносини між США та Китаєм фігурували майже на кожному засіданні міжнародної конференції «Діалог Шангрі-ла» у Сінгапурі, який завершився у неділю після трьох днів дискусій, повідомляє агентство Рейтер.
Відносини між США та Китаєм зазвичай домінують на щорічній зустрічі у Сінгапурі, але цього року на перший план вийшло вторгнення Росії до України.
Головною подією стало звернення до учасників зустрічі з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського, який попередив делегатів, що вторгнення до його країни загрожує міжнародній системі правопорядку та ставить увесь світ під загрозу продовольчої кризи.
Крім того, на конференції було обговорено питання відносин Китаю з Росією.
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Китай підтримує мирні переговори, і що Пекін не надавав Росії жодних матеріальних засобів. Крім того він сказав, що надання зброї та запровадження санкцій не допоможе ситуації.
Діалог Шангрі-Ла – це головний в Азії безпековий форум, і цього року в ньому взяли участь 575 делегатів з 40 країн, включаючи дипломатів, представників оборонних відомств та виробників зброї. Росія не була запрошена на конференцію.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
РФ намагається збільшити свої війська в Україні, але це може погано вплинути на їхню бойову міць – британська розвідка
Росія прагне збільшити чисельність своїх військ в Україні, але це може зменшити «довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць», повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
«Росія продовжує прагнути створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні. В останні тижні, ймовірно, почалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад, як правило, задіюють в операціях максимум два зі трьох батальйонів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері.
У британській розвідці зауважують, що треті батальйони в складі бригад часто не повністю укомплектовані – Росії, ймовірно, доведеться покладатися на новобранців або мобілізованих резервістів для розгортання цих підрозділів в Україні.
«Одночасне розгортання всіх трьох батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій», – додають у розвідці.
У Міноборони Британії також зауважують, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для поступового захоплення території в Сєвєродонецьку та навколо нього.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Російській уряд намагається тримати свій народ в темряві щодо своїх звірств проти народу України – Блінкен
«Забагато російських громадян перебувають на гратами за «злочини» висловлювання правди про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються у той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти суверенної сусідньої держави. Російський уряд намагається тримати своїх громадян у темряві щодо звірств, які він чинить проти народу України», - йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди національного дня РФ 12 червня.
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у день РФ побажав їй поразки у війні проти України.
«Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій і побудови сучасної, демократичної та правової держави», – написав голова МЗС Латвії у твітері з хештегом «День Росії 2022».
Тим часом, як повідомляє Радіо Свобода, у десятках міст у різних країнах світу 12 червня відбудуться вуличні акції проти російської агресії в Україні.
Акції зазвичай пройдуть біля російських посольств або на центральних площах міст. Активісти зберуться, зокрема, в Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Берліні, Лондоні, Вашингтоні - і ще в десятках міст.
Bild: канцлер Шольц поїде до Києва з Макроном і Драгі перед самітом G7
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі поїде до Києва перед самітом «Групи семи» наприкінці червня, повідомило німецьке видання Bild am Sonntag із посиланням на джерела в уряді Франції й України.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Агентство Reuters пише, що речник німецького уряду на прохання прокоментувати можливий візит заявив: «Ми не можемо підтвердити це». У Єлисейському палаці відмовилися підтвердити інформацію, а італійський уряд не відповів на запити про коментар.
Жоден із трьох лідерів не був у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому.
На початку червня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, запросив його в Україну і закликав надати важку зброю.
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