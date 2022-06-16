Путін сам запитував, «коли Росію запросять до НАТО» – колишні керівники Альянсу коментують слова Папи Франциска 

Війну в Україні «ніхто не провокував», а НАТО «не розишрювалося, а приймало нових членів», і президент Росії Володимир Путін також мав можливість подати заявку, нагадали колишні керівники альянсу, коментуючи слова Папи Римського Франциска, опубліковані в італійській пресі 14 червня.

Колишній Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана сказав, що війна проти України не була результатом провокації, її президент Росії Володимир Путін розпочав власним рішенням.

«Війну в Україні ніхто не провокував. Цю війну розпочав з власної волі Володимир Путін. І це має бути нашою мантрою – тут немає жодних питань щодо того, хто є відповідальним за цю війну. Це – президент Путін», – сказав Хав’єр Солана, який був Генеральним секретарем НАТО грудня 1995 по жовтень 1999 року, коли відбувалася підготовка до вступу нових країн-членів.

Відповідаючи на прохання модераторки онлайн зустрічі Атлантичної ради прокоментувати слова Папи Римського Франциска, сказані в травні і опубліковані у вівторок, 14 червня, про те, що війна в Україні «можливо, була якимось чином спровокована або не попереджена, він нагадав, що тоді НАТО і Росія створили Постійну спільну раду НАТО-Росія для проведення консультацій та співпраці і жодних питань не виникало.

«Я ніколи не забуду, як ми сиділи поруч з росіянами, підписували Основоположний акт НАТО-Росія, створювали Раду Росія-НАТО, і мій підпис там стоїть, і поруч стоїть підпис президента (Бориса) Єльцина», – сказав Солана, наголошуючи, що про Україну тоді не йшлося.

Солана додав, що поведінка президента Путіна неприпустима, але він розрізняє між Путіним і Росією. «Я люблю Росію, але я маю відразу до того, що президент Путін зараз робить», – сказав Солана.

Його наступник на посаді голови НАТО Джордж Робертсон, який обіймав цю посаду з 1999 по 2004 роки, коли відбувся прийом нових членів, сказав, що Папі Франциску, ймовірно, не розповіли про те, як відбувався процес розишення НАТО.

«НАТО не росло, як якийсь організм. НАТО розширювалося таким чином, що країни подавали завку на вступ. Кожна сама по собі. Колись президент Путін запитав мене, коли Росію запросять у НАТО. Але я сказав, що в НАТО не запрошують – потрібно подавати заявку, яку члени Альянсу потім оцінюють. Але він не захотів подавати заявку на вступ до НАТО», – нагадав Робертсон.

Після закінчення «холодної війни» та возз'єднання Німеччини в 1990 році, до НАТО увійшла колишня Східна Німеччина. У 1999 році приєдналися Польща, Угорщина та Чехія. У 2004 році – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія. Албанія та Хорватія приєдналися 1 квітня 2009 році. Останніми державами, які вступили НАТО, є Чорногорія, яка вступила у 2017 році та Північна Македонія – в 2020 році. Наразі Альянс розглядає заявки на вступ від Фінляндії та Швеції.

