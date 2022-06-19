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Активні, організовані, солідарні. Українські біженці змінюють уяву німців про втікачів від війни
У понеділок, 20 червня відзначається Всесвітній день біженців. Уперше він відзначався 20 червня 2001 року на честь 50-ї річниці Конвенції про статус біженців 1951 року.
За даними Верховного комісаріату ООН у справах біженців, у перші місяці 2022 року понад 100 мільйонів людей були переміщені по всьому світу в результаті переслідувань, конфліктів, насильства або порушень прав людини. Це на 10,7 мільйона осіб більше, ніж на кінець попереднього року. Протягом кількох місяців кількість вимушено переміщених осіб у світі досягла найвищого рівня за всю історію.
Війна Росії проти України призвела до появи 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні. А понад 6,5 мільйона людей з України перетнули міжнародні кордони в сусідні країни з 24 лютого.
Багато з їхніх історій є трагічним свідченням наслідків жорстокого воєнного нападу, але серед них є і ті, що розповідають про силу, мужність і наполегливість людей, які не підкорилися обставинам. Голос Америки підготував декілька таких історій. Перша з них – з Німеччини, яка є другою країною Європи за кількістю українських біженців.
Аліна Русинюк встигла вивезти своїх дітей з Ірпеня за кілька днів до початку російського вторгнення, спершу до рідного Яворіва на Івано-Франківщині, а потім, коли побачила фотографії свого розбомбленого помешкання, поїхала далі, до Німеччини. Тож коли донька, яка почала ходити до німецької школи, повернулася одного дня і розповіла, що її взялася цькувати ватага російськомовних хлопців з криками «Слава Росії», мама вирішила, що варто поговорити з учителями та соціальними робітниками.
«Моя Ангелінка і сама б з ними дала раду, вона не один рік займається дзюдо і має медалі, а що коли б там була дитина, у якої не хату розбомбили, а родичів убили, чи побили, викрали, зґвалтували? Як би їй було чути оце «Слава Росії?» – переповідає мама Аліни зміст своєї розмови з німецькою вчителькою в інтерв’ю Голосу Америки.
За її словами, у школі спочатку скептично поставилися до слів мами – дівчинка не почувалася заляканою, та і що поганого у тому вигуку? І лише тоді, коли Аліна показала фотографії власного помешкання, школи, де вчилися троє її дітей, самого міста на 70% зруйнованого російським бомбардуванням, та розповіді не лише від української омбудсменки, а і він сусідок та мам однокласників, вчителька почала розуміти, що українську маму привело до школи не почуття помсти, а солідарності.
«Я не за свою дитину прийшла просити, я прийшла сказати, що такі випадки не повинні ставатися у школі, і якщо німецька держава нас прийняла і пообіцяла безпеку, то безпека має бути гарантована і у школі, і не лише моїй дитині, і й іншій дитині, наприклад, із Сирії, чия мама, може, і не прийде скаржитися, бо її може зупинити незнання мови, законів, чи національні звичаї», – каже Аліна Русинюк, яка і в рідному Ірпеню була серед тих батьків, які активно займалися шкільними справами.
Попри те, що німці вже мають чималий досвід з прийомом біженців, від російських бомбардувань до них лише кілька років тому втекли сирійці – понад пів мільйона людей, українці виявилися в іншій категорії.
Їх чисельно ще більше – близько 780 тисяч, багато з них є представниками середнього класу – приїхали на своїх машинах, вони відразу записуються на мовні курси, шукають роботу. Згідно з даними Соціологічної служби Центру Разумкова, більшість біженців з України – жінки з вищою або незакінченою вищою освітою – 76%, а ще серед тих, виїжджав – 20% підприємців, які вміють покладатися лише на себе і швидко адаптуються у новому середовищі.
«Якщо вони побудуть там ще подовше, вони і громадські організації почнуть створювати і політичні партії», – переконаний український експерт з питань інформаційної політики Дмитро Золотухін. Українці і раніше були одним з найбільш політично організованих народів Європи, а під час війни згуртувалися і зорганізувалися ще сильніше, говорить аналітик у розмові з Голосом Америки.
Українці грають, як злагоджений оркестр
Приклади такої згуртованості німці помічають і самі. Про те, ще українські біженці моментально організовуються і грають як злагоджений оркестр, інколи і в прямому сенсі слова, пише і місцева преса. Нещодавно німецький щоденник Die Tagespiegel захоплено розповідав, я музикантки з різних міст України, які у березні ще ледь встигли втекти від війни, у травні вже вийшли на сцену і грали так, ніби весь час працювали у цьому колективі.
Як вдалося так швидко дати концерт у Берлінській Філармонії? Завдяки тому, що одна з віолончелісток веде список усіх музикантів, які втекли з України з початку війни. У цьому списку сотні імен, найкращі з них, за словами Романа Оема, голови асоціації «Культура об’єднує», яка допомогла з організацію оркестру, тепер виступають в колективі під назвою «Мрія», чия назва сама за себе говорить, що українці не перестають мріяти і діяти.
Про оркестр, який дав свої перші концерти в Бремені та Гамбурзькій Ельбській філармонії, розповідає і «Німецька хвиля». Велику увагу українські музиканти приділяють тому, щоб грати не лише західноєвропейську та німецьку музику, але і українську, і через неї знайомити німців з тією культурою, яку захищають українці на фронті. У програму оркестру «Мрія» входить музика українських композиторів – Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, класиків у себе на батьківщині, але досі мало відомих у Європі.
Політолог Сергій Сумленний, колишній голова представництва Фонду Бьолля в Україні говорить, що такі приклади, звичайно, не складають більшості, але вони достатньо помітні та промовисті.
«Коли ми говоримо про те, як українці вже можуть себе проявити у Німеччині, потрібно пам’ятати, що українські біженці отримали унікальні умови – ніхто до них не мав відразу дворічний захист з правом на проживання, роботу, навчання, практично всі права німецьких громадян, крім виборчого», – пояснює він у розмові з Голосом Америки.
Він каже, що німцям навіть довелося відповідати на закиди про дискримінацію по відношенню до інших біженців, таких як ті ж сирійці, що вони мусили роками сидіти в таборах для біженців, не маючи дозволів на роботу. Але, як каже Сумленний, українців відрізняє те, що вони втікали до Європи не за добрими умовами життя, а за безпекою, і будучи європейцями, не мали іншого місця, іншого регіону світу, де вони могли б шукати притулку.
Чи вплине приклад швидкої інтеграції українців на зміну ставлення до інших біженців, це ще відкрите питання, каже Сумленний, надто мало часу пройшло, і ситуація є дуже мінливою. Але це точно вплине на розуміння німцями українців, та того, що це точно відмінний народ від росіян, і в своїй культурі, і в соціальній організації.
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«Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу». Ексклюзивне інтерв’ю з посолкою США в Україні Бріджит Брінк
КИЇВ, УКРАЇНА – Посолка США в Україні Бріджит Брінк в інтерв’ю «Голосу Америки» заявила, що визначила п’ять безпосередніх цілей після повернення до Києва.
Бріджит Брінк, яку затвердили на посаді посла США Україні в травні, розповіла в інтерв’ю голові бюро «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе про підтримку України з боку США, а також пріоритети та виклики на тлі триваючого вторгнення Росії в Україну.
Мирослава Гонгадзе, голова бюро «Голосу Америки» у Східній Європі: Не могли би ви розповісти про ваш приїзд сюди під час війни? Які відчуття від Києва? Які виклики стоять зараз перед цією країною та перед Сполученими Штатами, які її підтримують?
Бріджит Брінк, посолка США в Україні: Навіть не можу передати, наскільки я пишаюся тим, що я тут, що я повернулася в якості посла США, що працюю з фантастичною командою американців та українців. Завдання, які стоять перед Україною та нами, величезні.
Коли я прибула сюди, я поставила п’ять безпосередніх цілей, і перша – допомогти Україні захистити себе. Друга – допомогти притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах та звірствах. Третє – забезпечити, щоб гуманітарна допомога, зокрема, що направляється зі США, доходила до кінцевих одержувачів, особливо в зонах конфлікту. Четверте – проконтролювати цей величезний обсяг американської допомоги та забезпечити відповідний нагляд звідси, з Києва. І останнє – знову зібрати нашу команду, американців та українців, які працюють у посольстві, та відновити нашу структуру. Тож виклики, які стоять перед Україною, дуже великі, вони стоять перед усіма нами, але ми справді сповнені рішучості і готові їх вирішити.
Мирослава Гонгадзе: Президент Джо Байден [15 червня] оголосив про виділення додаткової допомоги Україні. США надають Україні найбільшу підтримку – у військовому та фінансовому плані. Ви згадали про нагляд за тим, як ці гроші використовуються в цій країні. Якою є ваша система контролю за грошима зараз?
Бріджит Брінк: Отже, існують давно налагоджені системи для усієї допомоги, яку ми надаємо, включно з безпековою допомогою. Щодо того, що ми робимо зараз – ми виконуємо відповідні функції, які ми маємо виконувати тут, у Києві, працюємо з Міністерством оборони та іншими частинами українського уряду, тому що це важливо. Ми тут заради цього, а також заради інших причин. Я впевнена, що ми впораємося.
Мирослава Гонгадзе: Чи є якийсь спеціальний представник для нагляду за підтримкою, яку США надають Україні?
Бріджит Брінк: У нас є наше посольство, і я дуже рада бути тут в якості посла. У нас буде особливий персонал, включаючи старших співробітників, які займатимуться цими питаннями.
Мирослава Гонгадзе: Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому натякнув, що Сполучені Штати надають недостатньо, або надають надто пізно. Як би ви прокоментували його позицію?
Бріджит Брінк: З початку війни, і навіть раніше, ми були повністю зосереджені на тому, щоб надати Україні безпекову допомогу, зброю, яку вона потребує, якнайшвидше. І це, насправді, моє завдання номер один тут. Я вважаю, що на початку були певні проблеми. Але я тут саме для того, щоб переконатися, що все, що ми робимо, безпосередньо допомагає українцям на передовій, допомагає Україні покращити свої позиції на полі бою, що, на наш погляд, посилить її позицію на переговорах тоді, коли це буде доречним.
Мирослава Гонгадзе: Якими є зараз ваші відносини з українською владою? Чи взаємодієте ви на усіх її рівнях?
Бріджит Брінк: Так, я вважаю, що одна з речей, яку я помітила найбільше за 25 років дипломатичної роботи, це величезна, позитивна підтримка, яку я бачу з боку уряду, від людей поза урядом, від населення, а також підтримку з дому, включаючи громадську підтримку в моїй рідній частині США, на Середньому Заході. Я дуже вдячна за це. Я думаю, що це дуже важливо для нас. Думаю, ми розуміємо, що це неймовірно важливо для України, її майбутнього, її існування. Але я вважаю, що це також надзвичайно важливо для європейської безпеки та для США. Ми не маємо дозволяти, щоб кордони змінювалися силою.
Мирослава Гонгадзе: Як ви в цілому бачите цю війну? Існують різні тактики та різні стратегії, які використовують США та інші західні країни, і, очевидно, що США беруть на себе лідерство у створенні цієї коаліції проти Росії. Українці страждають, війна затягується – як ви бачите її закінчення? Чи ви бачите можливість для мирних переговорів?
Бріджит Брінк: Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що ми залишаємо на розсуд українців питання про те, коли Україна захоче вести переговори. Я знаю, що президент Байден вказував на те, що говорив президент Зеленський, що всі війни закінчуються переговорами. Але знову ж таки, ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців.
Мирослава Гонгадзе: Чого на даний момент США очікують від України? До війни йшли розмови про антикорупційні зусилля, тощо. Якими є очікування від України надалі?
Бріджит Брінк: Сформулюю це трохи інакше. Я думаю, що ті з нас, хто так рішуче підтримує Україну в уряді США, серед американського населення – хто за Україну, хто підтримує Україну – ми бачимо і розуміємо те майбутнє, якого прагнуть українці. Це майбутнє, де Україна є вільною, незалежною, процвітаючою, суверенною і сама вирішує своє майбутнє. Для нас, американців, це резонує також з тим, ким ми є. Отже я сподіваюся, і що я планую робити, і що ми вже робимо - це підтримка України у цьому безпосередньому завданні, в її зусиллях із захисту, це надзвичайно важливо. Думаю, усі з цим погодяться. Думаю, що уряд і люди тут погодяться з тим, що ще одним важливим завданням є і залишаться зусилля з реформування, що забезпечить майбутнє для України, українських дітей та їхніх дітей.
Мирослава Гонгадзе: Ця війна стосується не лише України. Україна бореться за більшу мету, за демократію. Україна також бореться за європейські цінності. Якщо Україна зазнає невдачі, які можуть бути наслідки?
Бріджит Брінк: Україна не зазнає поразки. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки. Це дійсно важливо і для Америки. Тому що, як сказав президент Байден, те, що сталося, є обурливим з моральної точки зору, це неспровокований, невиправданий напад на суверенну країну. В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу.
Мирослава Гонгадзе: Ще одне питння щодо зусиль з відновлення. ЄС, США роблять багато зусиль. Ведеться багато розмов про плани відбудови України. Яким ви бачите цей процес? Чи є вже створена коаліція?
Бріджит Брінк: Я знаю, що в липні в Лугано (Швейцарія) відбудеться конференція, щоб обговорити цей процес. Думаю, уряд в моїй країні захоче підтримати Україну всіма можливими способами. Думаю, ми також хочемо, щоб Україна мала провідну роль у визначенні того, як саме найкраще проводити відбудову. З того, що я чую від керівництва уряду, це зосередження на реформах. Це зосередження на побудові України задля майбутнього. Думаю, усі ми прагнемо це підтримати.
Дивіться ткож: Чи виживе Росія без Путіна, і яка прихована сила України? Історик Сергій Плохій. Інтерв’ю
- Голос Америки
Американці святкують День батька
Цієї неділі американці відзначають День батька. Це свято відзначається щороку третьої неділі червня.
Цього дня американські сім'ї вшановують батьків. Їм дарують подарунки, і на їхню честь влаштовуються обіди у ресторанах.
Згідно з вебсайтом History.com, вперше День батька відзначався 5 липня 1908 року, коли церква Західної Вірджинії провела службу на згадку про 362 чоловіки, які загинули в грудні внаслідок вибухів на шахтах Fairmont Coal Company у Мононзі. Однак це був разовий, а не щорічний захід.
Зробити цей його щорічним вперше спробувала, за даними History, Сонора Смарт Додд, яка проживала у Спокані, Вашингтон. Вона мала п'ятеро братів і сестер; батько, рано овдовілий, виховував шістьох дітей.
Ініціатива Додд виявилася успішною, і в 1910 Вашингтон вперше відсвяткував День батька в масштабі штату.
День батька святкують цієї неділі у багатьох країнах світу, в тому числі і Україні. У своєму привітанні з нагоди цього свята президент Зеленський вшанував батьків, які захищають Україну.
«Бути батьком – велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а значить, і всієї України», - написав він у своєму Твіттері.
Ми не повинні припиняти підтримувати Україну попри великі витрати – Столтенберг
Війна в Україні може тривати роками, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. При цьому, на його думку, постачання сучасної зброї українським військам підвищать шанси на визволення Донбасу від російських військ.
Слова Столтенберга наводить німецька газета Bild am Sonntag.
«Ми маємо бути готові до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримку України, – сказав Столтенберг. — Навіть якщо витрати великі, причому не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Однак це не йде в жодне порівняння з тією ціною, яку доводиться щодня платити українцям, жертвуючи багатьма людськими життями».
Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді буде погоджено пакет допомоги Україні, який зробить можливим перехід України до натівських стандартів зброї, сказав Столтенберг раніше на цьому тижні.
Щоб Україна змогла вистояти у війні з РФ: Джонсон пропонує Заходу 4 кроки
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав для Заходу чотири кроки, які необхідно зробити для того, щоб Україна змогла вистояти у війні з Росією.
«Велика Британія і наші союзники повинні зробити чотири життєво важливі кроки, щоб залучити час для справи України», – написав Джонсон у своїй колонці для британського видання The Sunday Times.
По-перше, Захід має забезпечити Україну всім необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням, зауважує він. І додає, що Британія має намір навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів, що дорівнює кількості українців, які пройшли військове навчання за 7 років перед широкомасштабним вторгненням.
По-друге, вказує британський прем’єр, Захід має допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інституцій фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітні плати та пенсії, а також фінансувати відновлення зруйнованих будівель.
По-третє, забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, щоб зберегти надходження в українську економіку, зауважує голова британського уряду.
По-четверте, додає він, Велика Британія спільно з союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи, які потребують найменш розвинені країни світу. Їм загрожує голод через російську блокаду Чорноморського узбережжя України, тому потрібно надати відповідне озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН із створення безпечного коридору з Одеси, зауважив він.
«Жоден з цих кроків не дасть миттєвих результатів, хоча необхідність відновлення експорту продовольства навряд чи може бути більш нагальною. Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великої Британії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки», – наголосив Джонсон.
За його словами, усі кроки мають слугувати єдиній меті: «Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше».
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