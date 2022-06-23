США оголосили кроки у відповідь на світову продовольчу кризу, яку посилила війна РФ проти України

Вторгнення Росії до України призвело до подальшої дестабілізації ринків продовольства та добрив. В п'ятницю міністри закордонних справ країн "Групи Семи", керівництво ООН та представники країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи, зберуться в Берліні на форумі "Єднаймося заради продовольчої стабільності".

Поки Путін продовжує війну в Україні, мільйони людей поза кордонами України страждатимуть від нестачі продовольства, а країни Близького сходу та Африки потерпатимуть найбільше. Про це напередодні заявив помічник держсекретаря США Рамін Тулуй, відповідаючи на питання преси щодо форуму.

Він заперечив заяви Росії про те, що система міжнародних санкцій, буцімто, заважає експорту пшениці та добрив і вказав, що США підтримують зусилля ООН із забезпечення експорту зерна з портів Одеси.

Метою форуму, що відбудеться з два дні до саміту "Групи Семи" є "зібрати не лише країни, що надають гроші, вирощують продукти харчування, але і ті, які потребують допомоги, дати їм можливсіть висловити ці потреби і взяти участь у напрацюванні рішень цієї надзвичайно важливої проблеми", зазначив американський посадовець.

В травні 90 країн на міжнародному засіданні міністрів у США підписали план дій в цій сфері. Також Німеччина оголосила ініціативу в травні з обміну інформацією щодо допомоги донорів та потреб країн.

Серед кроків, які США вживають для подолання кризи Тулуй назвав співпрацю з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими установами та гуманітарну допомогу. Він відзначив, що США виділили 2,8 млрд дол на екстрену продовольчу допомогу з часу початку війни проти України. В травні Байден оголосив про додаткові 4,3 млрд гуманітарної допомоги. Для подолання дефіциту добрив, США спрямовують 500 млн дол на збільшення внутрішнього виробництва добрив, вказав посадовець.