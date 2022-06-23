9 брехливих тверджень Росії назвав Державний департамент США

«Останній напад президента Путіна на Україну стався після багатьох років жорстокого поводження Кремля щодо народу України. Ніщо з дій Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як «захист життів»», - написав у своєму Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 21 червня, відповідаючи на один із міфів російської пропаганди.

Державний департамент США на своєму офіційному веб-сайті описав 9 найбільш популярних прикладів брехні російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ про війну в Україні.

«Останні вісім років Росія захищає життя та здоров’я мирних жителів України», - наводить Держдеп поширюване російськими ЗМІ неправдиве твердження.

Насправді, йдеться у спростуванні зовнішньополітичного відомства США, саме Росія створила гуманітарну кризу в Україні своїм втручанням у 2014 та повномасштабним нападом у 2022. Держдеп наводить данні ООН, згідно з якими, за вісім років до 24 лютого цього року на сході України загинуло 14 тисяч осіб, 1.4 мільйони були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

«З моменту подальшого вторгнення Кремля в Україну в 2022 році бомбардування та жорстокість російських сил призвели до того, що 6,5 мільйона українських цивільних втекли зі своїх домівок шукати притулку в сусідніх країнах, а ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами», - підкреслює Держдеп.

Розвінчує Державний департамент й міф про те, що «ультраправі політичні сили України, які прийшли до влади неконституційним шляхом у 2014 році, вжили каральних військових заходів проти жителів «російськомовних» регіонів країни, які відмовляються визнавати легітимність влади».

У відомстві наголошують, що ультраправі сили не прийшли до влади в Україні, а російськомовні мешканці України можуть вільно реалізовувати свої права - «на відміну від громадян Росії, які перебувають під автократичним і дедалі більш репресивним правлінням Путіна». Держдеп звертає увагу, що так звана «спецоперація» призвела до масової гибелі людей в переважно російськомовній частині України, яких вони нібито прийшли визволяти.

Кремль поширює брехню, що Мінські угоди, підписані у 2014 та 2015 роках, є доказом визнання поганого ставлення українського уряду до російськомовного населення та відповідальності Києва за створення гуманітарної кризи, пише Держдеп.

Насправді війну на Донбасі ініціювала Росія, спрямувавши до Донецька та Луганська сили спеціальних операцій, а згодом і регулярні сили, наголошують у відомстві.

«Бойові дії, спричинені Росією, спонукали дипломатичні зусилля щодо встановлення припинення вогню згідно із Мінськими угодами. Росія неодноразово порушувала свої зобов’язання за Мінськими угодами і продовжувала підтримувати смертельний восьмирічний конфлікт на сході України, завдаючи невимовних страждань переважно російськомовному населенню, яке вона нібито захищала», - наголошує Держдеп.

Звернувся Державний департамент й до популярного твердження російських каналів про те, що уряд України буцімто вісім років обстрілював Донбас, зокрема взявши в облогу Донецьк.

«Донбас – це територія України, на яку вторглася Росія і яку довірені особи Кремля контролюють силою. Україна не бере в облогу Донбас. Україна захищає і бореться за повернення власної території, захопленої Росією та її довіреними особами», - пояснює Держдеп.

Відкидає відомство й твердження Росії про те, що вони нібито втрутилися, аби допомогти постраждалим Донецької та Луганської областей, які опинилися у важкій гуманітарній ситуації.

«Загарбницька війна Росії спричинила цю гуманітарну катастрофу», - пише Держдеп, а тепер Кремль «цинічно використовує питання гуманітарної допомоги в пропагандистських цілях».

Спростовує Державний департамент й брехню Росії про те, що Україна відмовилася виконувати Мінські домовленості.

«Росія не змогла виконати Мінські домовленості, а не Україна. З 2014 року Україна вживає заходів для виконання Мінських домовленостей. Саме Росія не змогла дотриматися режиму припинення вогню та вивести свої сили, як це було необхідно», - йдеться у документі.

Крім того, Державний департамент розвінчав російські міфи про нібито паралелі між Києвом та нацистською Німеччиною, руйнування медичної інфраструктури українськими військовослужбовцями та крадіжки гуманітарної допомоги – особливо цинічні твердження, наголошує Держдеп, оскільки існують численні повідомлення про здійснення воєнних злочинів та масштабного пограбування населення України саме російськими військовослужбовцями.

Раніше, Державний департамент США оголосив про запуск ініціативи, в рамках якої будуть виявляти, аналізувати та широко розповсюджувати докази військових злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні. Нова програма, яка отримала назву "Обсерваторія конфліктів", аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, зокрема, супутникові зображення та інформацію, що поширюється через соціальні мережі, відповідно до міжнародно-правових стандартів, для пізнішого використання в поточних та майбутніх механізмах із встановлення відповідальності», - йдеться в заяві Держдепу від 17 травня.