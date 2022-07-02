35 країн вимагають виключити Росію та Білорусь з міжнародного спорту

БЕРЛІН (AP) — Побоюючись, що Росія може припинити постачання природного газу, голова регуляторного агентства Німеччини з питань енергетики в суботу закликав жителів економити енергію та готуватися до зими.

Президент Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер закликав власників будинків і квартир перевірити та налаштувати свої газові котли та радіатори, щоб максимізувати їхню ефективність.

"Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15%", - сказав він Funke Mediengruppe, німецькому виданню.

Мюллер сказав, що мешканцям і власникам нерухомості потрібно підготуватися за 12 тижнів до настання холодів. Він сказав, що сім’ї мають обговорити те, "чи потрібно в кожній кімнаті встановлювати звичайну температуру взимку, чи в деяких кімнатах може бути трохи холодніше".

Звернення надійшло після того, як на початку цього місяця Росія скоротила потік газу до Німеччини, Італії, Австрії, Чехії та Словаччини, в той час як країни Європейського Союзу намагаються поповнити сховища паливом, яке використовується для виробництва електроенергії та опалення будинків.

Російська державна енергетична компанія "Газпром" пояснила скорочення поставок газу технічною проблемою з "Північним потоком-1", трубопроводом, який проходить дном Балтійського моря з Росії до Німеччини.

Компанія заявила, що обладнання, яке ремонтували в Канаді, залишається там через санкції Заходу, введені через війну Росії в Україні.

Німецькі лідери заперечили це пояснення та назвали скорочення політичним кроком у відповідь на санкції Європейського Союзу проти Росії після того, як вона вторглася в Україну.

Віце-канцлер Роберт Хабек, який також є міністром економіки та клімату Німеччини та відповідає за енергетику, попередив про можливе «блокування» трубопроводу з 11 липня, коли мають розпочатися регулярні роботи з технічного обслуговування. За його словами, минулого літа робота призводила до закриття “Північного потоку-1” приблизно на 10 днів.

Питання полягає в тому, чи перетвориться майбутній регулярний ремонт газопроводу "Північний потік-1" на "довше політичне технічне обслуговування", - сказав Мюллер.

Якщо потік газу з Росії буде "зменшений на більш тривалий період, нам доведеться серйозніше говорити про економію", сказав він.

За словами Мюллера, у разі припинення газопостачання приватні домогосподарства будуть захищені, як і лікарні чи будинки для літніх людей.

"Я можу пообіцяти, що ми зробимо все можливе, щоб приватні домогосподарства не залишилися без газу, - сказав він, додавши. - Ми навчилися з коронавірусної кризи, що ми не повинні давати обіцянок, якщо ми не зовсім впевнені, що ми може виконати їх".

Він сказав, що його агентство "не бачить сценарію, за яким газ взагалі більше не надходитиме до Німеччини".

Також у суботу німецька хімічна компанія Henkel заявила, що розглядає можливість заохочення своїх співробітників працювати вдома взимку як відповідь на можливий дефіцит поставок.

"Тоді ми могли б значно знизити температуру в офісах, тоді як наші співробітники могли б обігрівати свої домівки до нормального рівня", — заявив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель щоденній газеті Rheinische Post.

Сенатор з охорони навколишнього середовища від уряду землі Гамбург також висловив занепокоєння та сказав, що не може виключити, що північному німецькому місту доведеться обмежити гарячу воду для приватних домогосподарств у разі дефіциту газу.

«У разі гострої нестачі газу гаряча вода доступна лише в певний час доби», — сказав Єнс Керстан тижневій газеті Welt am Sonntag.

Раніше цього місяця міністр економіки Хабек активував другу фазу триетапного плану надзвичайної ситуації в Німеччині щодо поставок природного газу, попередивши, що найбільша економіка Європи зіткнулася з «кризою» і цілі зберігання на зиму під загрозою.