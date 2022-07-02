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В Пентагоні хочуть інспектувати використання зброї Україною
Пентагон вивчає можливість надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні. Про це заявив Джед Роял, заступник голови Агенції Пентагону США з оборонної співпраці.
"З часом ми хотіли б мати можливість збільшити свою обізнаність і наростити присутність на місці", - вказав Роял під час спілкування з пресою з четвер. Така місія експертів, яка б перебувала на місці, могла б фізично оглянути зброю і перевірити серійні номери, заявив посадовець, повідомляють ЗМІ.
Наразі Пентагон має покладатись на інформацію української сторони, щодо застосування зброї наданої США Україні. Роял відзначив, що координація з українською стороною відбувається ефективно. "Комунікація з українцями - надзвичайно активна і запевнення, які ми отримуємо від українців про те, як вони оперують цими системами та захищають їх, я б сказав, є гарними і задовільними", - додав він.
Американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги. В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".
Цього тижня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
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- Голос Америки
35 країн вимагають виключити Росію та Білорусь з міжнародного спорту
Міністри спорту 35 країн закликали міжнародні спортивні федерації призупинити членство Росії та Білорусі, через російське вторгнення до України і роль, яку в ньому відіграє Білорусь. Відповідну заяву опублікувало польське Міністерство спорту.
Посадовці також закликали зняти із впливових міжнародних посад в спортивних організаціях осіб, пов'язаних з держустановами Росії та Білорусі та припинити угоди про показ подій федерацій на телебаченні цих країн.
«Ми вимагаємо призупинення членства російських і білоруських спортивних союзів у міжнародних федераціях, усунення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, а також призупинення трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії», — сказав польський міністр спорту Каміль Бортничук під час прес-брифінгу в суботу.
До заклику приєднались 25 з 27 країн ЄС, США, Канада, Велика Британія, Норвегія, Південна Корея, Нова Зеландія, Ісландія, Ліхтенштейн та Японія.
В березні подібну спільну позицію озвучили 37 країн. З початку повномасштабної російської агресії проти України, російські спортсмени фактично виключені з міжнародного спорту, а Міжнародний олімпійський комітет назвав вторгнення порушенням олімпійського перемир'я, повідомляє видання InsideTheGames.
У відповідь на заклик МОК, переважна кількість міжнародних федерацій виключили російських та білоруських спортсменів із змагань. Вони можуть змагатись під нейтральним прапором в деяких видах спорту.
Регулятор закликає німців підготуватися до можливої нестачі газу
БЕРЛІН (AP) — Побоюючись, що Росія може припинити постачання природного газу, голова регуляторного агентства Німеччини з питань енергетики в суботу закликав жителів економити енергію та готуватися до зими.
Президент Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер закликав власників будинків і квартир перевірити та налаштувати свої газові котли та радіатори, щоб максимізувати їхню ефективність.
"Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15%", - сказав він Funke Mediengruppe, німецькому виданню.
Мюллер сказав, що мешканцям і власникам нерухомості потрібно підготуватися за 12 тижнів до настання холодів. Він сказав, що сім’ї мають обговорити те, "чи потрібно в кожній кімнаті встановлювати звичайну температуру взимку, чи в деяких кімнатах може бути трохи холодніше".
Звернення надійшло після того, як на початку цього місяця Росія скоротила потік газу до Німеччини, Італії, Австрії, Чехії та Словаччини, в той час як країни Європейського Союзу намагаються поповнити сховища паливом, яке використовується для виробництва електроенергії та опалення будинків.
Російська державна енергетична компанія "Газпром" пояснила скорочення поставок газу технічною проблемою з "Північним потоком-1", трубопроводом, який проходить дном Балтійського моря з Росії до Німеччини.
Компанія заявила, що обладнання, яке ремонтували в Канаді, залишається там через санкції Заходу, введені через війну Росії в Україні.
Німецькі лідери заперечили це пояснення та назвали скорочення політичним кроком у відповідь на санкції Європейського Союзу проти Росії після того, як вона вторглася в Україну.
Віце-канцлер Роберт Хабек, який також є міністром економіки та клімату Німеччини та відповідає за енергетику, попередив про можливе «блокування» трубопроводу з 11 липня, коли мають розпочатися регулярні роботи з технічного обслуговування. За його словами, минулого літа робота призводила до закриття “Північного потоку-1” приблизно на 10 днів.
Питання полягає в тому, чи перетвориться майбутній регулярний ремонт газопроводу "Північний потік-1" на "довше політичне технічне обслуговування", - сказав Мюллер.
Якщо потік газу з Росії буде "зменшений на більш тривалий період, нам доведеться серйозніше говорити про економію", сказав він.
За словами Мюллера, у разі припинення газопостачання приватні домогосподарства будуть захищені, як і лікарні чи будинки для літніх людей.
"Я можу пообіцяти, що ми зробимо все можливе, щоб приватні домогосподарства не залишилися без газу, - сказав він, додавши. - Ми навчилися з коронавірусної кризи, що ми не повинні давати обіцянок, якщо ми не зовсім впевнені, що ми може виконати їх".
Він сказав, що його агентство "не бачить сценарію, за яким газ взагалі більше не надходитиме до Німеччини".
Також у суботу німецька хімічна компанія Henkel заявила, що розглядає можливість заохочення своїх співробітників працювати вдома взимку як відповідь на можливий дефіцит поставок.
"Тоді ми могли б значно знизити температуру в офісах, тоді як наші співробітники могли б обігрівати свої домівки до нормального рівня", — заявив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель щоденній газеті Rheinische Post.
Сенатор з охорони навколишнього середовища від уряду землі Гамбург також висловив занепокоєння та сказав, що не може виключити, що північному німецькому місту доведеться обмежити гарячу воду для приватних домогосподарств у разі дефіциту газу.
«У разі гострої нестачі газу гаряча вода доступна лише в певний час доби», — сказав Єнс Керстан тижневій газеті Welt am Sonntag.
Раніше цього місяця міністр економіки Хабек активував другу фазу триетапного плану надзвичайної ситуації в Німеччині щодо поставок природного газу, попередивши, що найбільша економіка Європи зіткнулася з «кризою» і цілі зберігання на зиму під загрозою.
- Голос Америки
TikTok прагне угоди з урядом США, де компанію назвали "вовком в овечій шкурі"
TikTok працює над домовленістю із урядом США, щоб забезпечити захист даних американських користувачів від Китаю. Про це керівник соцмережевої компанії Шу Зі Чу повідомив у листі до дев'яти американських сенаторів від 30 червня.
У листі він вказав, що компанія усуне дані американских користуваів зі своїх серверів, а буде зберігати ці дані на хмарному сервісі Oracle у США. Збереження і доступ до таких даних здійснюватиметься "у відповідності до протоколів, схвалених урядом США", запевнив Чу.
В американському Конгресі звучала критика на адресу компанії за те, що вона може надавати доступ до даних користувачів Китаю.
Раніше цього тижня член Федеральної комісії зв'язку США Брендан Барр назвав TikTok "вовком в овечій шкурі" і закликав Google та Apple усунути додаток. Відповідний лист Барр оприлюднив у Twitter.
“TikTok - не те, чим видається на поверхні. Це не просто застосунок для поширення кумедних відео та мемів, - йдеться в листі Барра. - Це вовк в овечій шкурі. Зрештою, TikTok діє як складна система спостереження, яка збирає велику кількість особистої та чутливої інформації".
Згідно з новими звітами, такі дані доступні Пекіну, написав Барр.
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