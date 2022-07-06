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Різниця між рівнем підтримки України демократами та республіканцями зростає. 4 висновки опитування громадської думки США
Результати соціологічного опитування оприлюднив університет Меріленду
Готовність американців платити ціну за підтримку України в її війні з Росією залишається високою. Спад цієї готовності у травні не став тенденцією: червневі показники вищі, ніж у травні, хоча й далі відстають від березневих, коли підтримка була найвищою.
Готовність американців платити ціну за підтримку України в її війні з Росією залишається високою
Про це свідчить останнє соціологічне дослідження щодо критичних проблем, результати якого оприлюднив університет Меріленду. В опитуванні, проведеному наприкінці червня, взяло участь 2208 респондентів. І як зазначає директор соціологічної служби університету професор Шіблі Теламі, результати дослідження «особливо примітні, якщо взяти до уваги підвищення цін на нафту та зростання інфляції, з якими зіткнулися американці від початку війни».
«І це має бути музикою для вух президента Джо Байдена, оскільки його адміністрація вклала значні кошти у підтримку України, зміцнення та розширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) і у протидію Росії», - зауважив Теламі.
Соціолог звертає увагу на чотири ключові результати останнього дослідження.
По-перше, американці далі готові підтримувати Україну, навіть якщо це означатиме вищу вартість енергоресурсів та посилення інфляції. Серед респондентів, які брали участь у червневому опитуванні, 62% заявили, що готові терпіти більш високі ціни на електроенергію. Цей показник вищий, ніж у травні (59%), хоча й нижчий, ніж у березні (73%).
американці далі готові підтримувати Україну, навіть якщо це означатиме вищу вартість енергоресурсів та посилення інфляції
Подібним чином, 58% висловили готовність, заради допомоги Україні, миритися зі зростанням інфляції (у травні таких було 52%, а у березні 65%).
Готовність американців, заради захисту України, ризикувати життям солдатів армії США залишається низькою – 32%, хоч цей показник піднявся до березневого рівня після падіння в травні.
Другий ключовий результат дослідження, на який звертають увагу соціологи, полягає у значній відмінності між демократами та республіканцями у ступені готовності заплатити ціну за підтримку України.
«Розрив між ними поволі зростає; причому демократи висловлюють набагато більшу готовність платити ціну», - коментує отримані дані директор соціологічної служби Мерілендського університету.
Як зазначає професор Теламі, «у той час як 78% відсотків демократів готові миритися з вищими цінами на енергоносії, лише 44% республіканців кажуть те саме». Щодо готовності заплатити вищою інфляцією, то з цим згодні 72% демократів і лише 39% республіканців.
Що стосується готовності ризикувати, заради захисту України, життям американських солдатів, то у червні за це висловились 37% демократів і 22% республіканців.
Третім визначальним результатом дослідження, з погляду соціологів, стало уявлення американців про те, хто перемагає, а хто зазнає поразки у російсько-українській війні.
Хоча більшість респондентів кажуть, що наразі ані Росія, ані Україна не перемагають і не зазнають поразки, певну перевагу опитані вбачають на боці України.
На думку американців, Україна радше досягає перемоги, ніж зазнає поразки
На думку американців, Україна радше досягає перемоги, ніж зазнає поразки (27% до 20%), тоді як Росія терпить більше невдач, ніж успіхів (29% до 20%). Такої ж думки дотримуються як демократи, так і республіканці.
Незважаючи на те, що адміністрація Байдена виступала проти запровадження безполітної зони над Україною, американська громадськість дедалі більше підтримує цю ідею, - попри занепокоєння можливим посиленням конфронтації з Росією.
підтримка американцями «закриття неба» над Україною зросла
Згідно з результатами опитування, підтримка американцями «закриття неба» над Україною зросла з 56% у березні до 59% у травні та 65% у червні.
Ця тенденція вийшла за межі партійних ліній: дедалі більше республіканців (від 52% до 54% і до 57%) та демократів (від 61% до 64% і до 72%) підтримують запровадження безполітної зони, якщо війна триватиме.
Таким чином, результати дослідження засвідчують: готовність американців платити ціну за підтримку України залишається міцною.
«Це гарна новина для адміністрації Байдена, яка визначила своїм пріоритетом підтримку України», - пише професор Теламі. Як він зазначає, якби втома від війни в американському суспільстві зростала, це мало б політичні наслідки, вигідні Путіну.
«Адже лідери в демократичних країнах зазвичай чутливі до ставлення своєї громадськості», - висновує соціолог.
Динаміка настроїв в американському суспільстві, представлена в опитуванні університету Меріленда, простежується і в інших соціологічних дослідженнях у США.
Згідно з висновками впливового дослідницького центру Pew Research Center, більшість американців підтримуютть дії, вжиті адміністрацією Байдена у відповідь на російське вторгнення, включно із запровадженням суворих економічних санкцій проти Росії та відправкою військового обладнання і зброї в Україну. За даними травневого опитування Pew Research Center, більше дорослих американців схвалюють (45%), ніж не схвалюють (34%) реакцію адміністрації Байдена на російське вторгнення в Україну.
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- Голос Америки
Розблокування українських портів – у центрі уваги розмови держсекретаря США Блінкена та голови МЗС України Кулеби – Держдеп
Державний секретар США Ентоні Блінкен «засудив звірства Росії в Україні» та поїнформував українського колегу, міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, про нові заходи, яке світове співтовариство готове ухвалити для розблокування українських портів, повідомив прессекретарь Державного департаменту Нед Прайс.
На брифінгу для журналістів у середу, 6 липня, він сказав, що напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20 на Балі та за підсумками самітів G7 і НАТО, голови дипломатичних відомств США та України обговорили «тверду рішучість Альянсу та партнерів підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від неспровокованої агресії Росії».
Також держсекретар, за словами Прайса, «надав оновлену інформацію щодо багатосторонніх зусиль щодо розв’язання військового блокування Росією експорту сільськогосподарської продукції з українських портів».
Ентоні Блінкен також обговорив безпекову допомогу США Україні та повідомив про «подальшу бюджетну підтримку України, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів демократичному, вільному та процвітаючому майбутньому України», - сказав Прайс.
Саміт країн-членів НАТО та держав-партнерів відбувся в іспанському Мадриді 28-30 червня.
Зустріч міністрів закордонних справ G20 розпочинається 7 липня на острові Балі, в Індонезії.
Що означає захоплення закордонних кораблів російськими силами у Маріуполі – експерти
Два іноземні кораблі захопили у Маріуполі сили, які називають себе ДНР, заявивши, що тепер торговельні судна є «державною власністю», повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося з листами до власників цих кораблів. Таким чином, вперше після захоплення російськими військами у травні українського порту на Азовському морі, сили, які контролює Росія, вдалися до конфіскації іноземної власності. На думку оглядачів, такі кроки матимуть серйозні наслідки для безпеки мореплавства в Чорноморському регіоні навіть після закінчення бойових дій у регіоні.
У середу агентство Reuters повідомило, що власники 2 кораблів, які плавають під прапорами Панами та Ліберії, отримали листи, в яких повідомляється, що їхні кораблі були «піддані насильницькому привласненню без будь-якої компенсації».
Згідно з повідомленнями, одним із суден, захоплених силами, які контролює Росія, є балкер Smarta, який належить компанії Smarta Shipping, зареєстрованій у Ліберії. Про це російські сили повідомили компанію електронним листом 30 червня. Компанія Smarta Shipping підтвердила, що нещодавно була поінформована про «примусове відчуження рухомого майна з примусовим переведенням у державну власність» урядом так званої Донецької народної республіки (ДНР). Компанія назвала захоплення незаконним і таким, що «суперечить усім нормам міжнародного права».
Як повідомляє Reuters, представник МЗС України заявив, що йому відомо про оголошення «російської окупаційної влади в Донецьку про створення «національного» флоту з кораблів, які вони вкрали в Маріуполі».
Український правник, колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов говорить, що дії Росії «порушують ст.46 #Гаазької конвенції 1907 року та звичаєве право».
Загроза мореплавству в Чорному морі через контрабанду Росії
Smarta прибула до Маріуполя за кілька днів до вторгнення, 21 лютого, для завантаження вантажу – корабель мав відвезти українську сталь. За даними компанії, судно потрапило під обстріл 20 березня, його частина була пошкоджена. У квітні Smarta Shipping повідомила, що український екіпаж судна, що складався з 19 осіб, російські військові силою вивезли до Донецька. Їх звільнили лише майже через місяць.
Другим кораблем є прибережне вантажне судно Blue Star 1 під прапором Панами.
Як повідомляє MarEx, електронна версія найбільшого спеціалізованого журналу, присвяченого морському транспорту, The Maritime Executive, близько десятка комерційних суден опинилися в пастці в Маріуполі, коли в лютому почалося російське вторгнення. Тоді влада, контрольована Росією, погрожувала привласнити ці кораблі для власних потреб. Видання говорить, що нові завдання потенційно можуть включати крадіжку та експорт сталі зі зруйнованого комбінату «Азовсталь». Ці крадіжки вже відбуваються, і це підтвердили російські державні ЗМІ, на які посилається морське видання.
У травні російське державне агентство ТАСС повідомило, початковий вантаж у майже 2700 тонн української сталі буде відправлено з Маріуполя до російського порту Ростов-на-Дону. Жодної комерційної операції чи оплати вантажу не згадувалося. З цього видання MarEx зробило висновок, що йдеться про відвантаження сталі найближчого виробника – маріупольського гіганта «Азовсталь», який був зруйнований і захоплений після місячної облоги. Український власник і оператор «Азовсталі», компанія «Метінвест», звинуватила російські сили в розкраданні його продукції з маріупольського порту.
За даними MarEx, італійське судно «Царевна», що входить до складу флоту відомого судновласника Фрателлі Косуліча, є серед суден у Маріуполі, які так звана «ДНР» погрожувала захопити або придбати за зниженою ціною. На початку червня власник підтвердив, що його «шантажували» з вимогою продати судно за «смішною ціною». Коли почалася війна, на кораблі було 15 000 тонн сталевих плит українського виробництва. Як повідомляє видання, в інтерв’ю італійській газеті Il Giornale Косуліч сказав, що «новиною є те, що росіяни забирають усе, корабель і вантаж».
MarEx пише, що одночасно зі сталлю російські війська крадуть зерно з окупованої території України. З посиланням на український уряд видання говорить, що українським виробникам пропонують «мінімальну компенсацію, або взагалі жодної». MarEx наводить слова радника українського мера Маріуполя Петра Андрющенка, який заявив 4 липня, що російські окупанти планують переправити вкрадене зерно через Маріупольський морський порт.
«Наші джерела повідомляють про схему вивозу металопрокату та зерна з Маріуполя через Сирію. Все вкрадене малими суднами класу річка-море вестимуть до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ із кранами), що стоять в «нейтральних» водах в районі Керчі. Там з малих суден йде перевантаження на великі судна, що й прямують до Сирії», – написав Андрющенко у телеграм-каналі.
MarEx говорить, що численні незалежні розслідування відслідковували те, що схоже було на поставки українського зерна з окупованих Росією портів до Сирії. Місцевий уряд вже є під численними жорсткими санкціями та йому загрожують нові покарання за незаконну діяльність, відзначає MarEx.
Також видання зауважує, що Туреччина також розслідує принаймні один можливий випадок викраденого українського зерна, доправленого до турецького порту на борту російського судна.
Політолог і частий коментатор у західних ЗМІ Самюель Рамані вважає, що захоплення іноземних суден силами, які контролює Росія, може «стати тенденцією», якщо інші країни будуть розслідувати російську контрабанду і арештовувати російські судна з українським товаром.
«Загроза безпеці на морі, яку становить захоплення Донецькою Народною Республікою кораблів під іноземними прапорами, залишається поза увагою. Такого роду конфіскації можуть посилитися, якщо захоплення Туреччиною судна з контрабандним російським зерном стане постійною тенденцією», – написав він у твітер-повідомленнні.
З посиланням на дані Міжнародної морської організації (IMO), що працює під егідою ООН, Reuters повідомляє, що понад 80 суден під іноземними прапорами застрягли в українських портах. Деякі з цих терміналів перебувають під контролем Росії.
У статті використано інформацію агентства Reuters, MarEx.
- Голос Америки
Білий дім: Хочемо переконатися, що Україна в найсильніший позиції для переговорів з Росією
У Білому домі наголосили, що, як і в попередні місяці, продовжуватимуть надавати Україні допомогу у протистоянні російській агресії, аби, у тому числі, посилити її переговорну позицію.
«Те, що ми робимо впродовж минулих кількох місяців, надаючи допомогу, ми хочемо переконатися, що Україна - у найсильнішій позиції, щоби коли з'явилася можливість провести ці переговори, вони могли це зробити», - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у середу, 6 липня.
Вона підкреслила, що у Вашингтоні чітко бачать, що це Путін, хто «не має бажання вести переговори».
«Наш підхід не змінився. Ми збираємося і надалі підтримувати Україну. Ми будемо продовжувати допомагати Україні боротися за свою демократію, боротися за свою територіальну цілісність», - сказала речниця Білого дому.
Відповідаючи на питання журналіста, вона сказала, що у Білому домі усвідомлюють, що бойові дії можуть бути тривалими, але це не означає перевагу росіян.
«Бойові дії на Донбасі можуть бути тривалими. Ми про це говорили впродовж певного часу, і ми бачимо здобутки та втрати з обох сторін. Але це не означає, що росіяни змогли досягнути своїх цілей, і це не означає, що українці припинили боротися. Вони вже показали свою хоробрість. Вони продовжуватимуть боротися за свою демократію», - сказала Жан-П’єр.
Вона підкреслила, що США надали більшу допомогу Україні у сфері безпеки, ніж будь-яка інша країна. Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про те, що Сполучені Штати не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів з Росією, навіть якщо адміністрація Байдена вважатиме, що це було б правильно, сказав координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі у неділю, 3 липня.
«Президент Зеленський, – сказав Кірбі, – він може визначати, як вирішується перемога, коли і на яких умовах. І [що] ми збираємося зробити, це продовжувати переконуватися, що він зможе досягти успіху на полі бою, щоб він міг досягти успіху за столом. Але навіть президент Зеленський вам скаже, що зараз не час для таких дискусій», - сказав Кірбі в інтерв'ю Майку Емануелю на «Fox News Sunday».
У статті використано інформацію Fox News.
- Голос Америки
Як волонтери-переселенці з Донеччини відзначають визнання борщу культурною спадщиною ЮНЕСКО. Відео
Організованим варінням борщу у молодіжному центрі Дніпра, відзначили волонтери-переселенці з Донеччини, визнання борщу культурною спадщиною українців. Рішення ЮНЕСКО викликало у них бажання поділитися своїми рецептами. Що додають до борщу на Донеччині розповість Ярослава Мовчан.
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