Канада поверне Німеччині російські турбіни для «Північного потоку»

Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі 9 липня.

Водночас, додала вона, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.

За словами Жолі, нові санкції стосуватимуться «наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».

Днем раніше Німеччина підтвердила, що Берлін отримав позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни.

Минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу «Північний потік-1» до 40 відсотків від звичайного рівня, вказуючи на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій, повідомило Reuters джерело в уряді.

Німеччина каже, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни «Газпрому», заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії.

Київ заявляв, що його власні трубопроводи здатні транспортувати достатній обсяг газу до Німеччини, щоб компенсувати падіння російських поставок.

У п’ятницю, 8 липня, Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Нові санкції запроваджуються проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації. Про введення додаткових санкцій оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Жолі підтвердила відданість Канади підтримці України.

Окрім санкцій проти причетних до дезінформації Росії, Канада також заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.