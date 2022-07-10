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Канада поверне Німеччині російські турбіни для «Північного потоку»
Канада зробить виняток із санкцій і поверне Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». Про це заявила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі 9 липня.
Водночас, додала вона, Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них промислове виробництво.
За словами Жолі, нові санкції стосуватимуться «наземного та трубопровідного транспорту та виробництва металів і транспорту, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».
Днем раніше Німеччина підтвердила, що Берлін отримав позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни.
Минулого місяця російський «Газпром» скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу «Північний потік-1» до 40 відсотків від звичайного рівня, вказуючи на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.
Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять «Газпрому», щоб Канада не порушила жодних санкцій, повідомило Reuters джерело в уряді.
Німеччина каже, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.
8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.
Україна виступає проти передачі Канадою турбіни «Газпрому», заявляючи, що такі дії порушують санкції проти Росії.
Київ заявляв, що його власні трубопроводи здатні транспортувати достатній обсяг газу до Німеччини, щоб компенсувати падіння російських поставок.
У п’ятницю, 8 липня, Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії, пов’язані з повномасштабною війною Росії проти України. Нові санкції запроваджуються проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до дезінформації. Про введення додаткових санкцій оголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) на Балі, Індонезія. Жолі підтвердила відданість Канади підтримці України.
Окрім санкцій проти причетних до дезінформації Росії, Канада також заборонила імпорт деяких видів золота з Росії.
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Британська розвідка: російські війська, ймовірно, намагаються отримати контроль над трасою Харків – Донецьк
Російська артилерія продовжує обстрілювати район Слов’янська з-під Ізюма на півночі та з району Лисичанська на сході – про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.
«Російські війська, ймовірно, досягли невеликого територіального поступу навколо Попасної», – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка також вказує на обстріли з боку Ізюма вздовж осі головної траси Е40.
«Контроль над відрізком Е40, який з’єднує Донецьк і Харків, може бути важливою метою для Росії в її спробах просунутися по Донецькій області», – вважають у відомстві.
Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська намагаються просунутися з Луганщини на територію сусідньої Донецької області.
- Голос Америки
Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео
З початком війни у 2014 році українській армії почали допомагати волонтери. Після повномасштабного вторгнення Росії їхня робота активізувалась.
Обстріли, голод та російські фільтраційні табори. Історія втечі родини від війни. Відео
Вони пройшли через обстріли, голод та російські фільтраційні табори - сім'я переселенців з Маріуполя, яка прибула до Сан-Дієго в Каліфорнії, розповіла свою історію втечі від війни.
- Голос Америки
Вікторія Спартц наполягає: Президент Зеленський має зайнятися питанням Єрмака
У суботу, 9 липня, конгресменка від штату Індіана, республіканка Вікторія Спартц видала заяву, в якій закликала президент України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, Керівника Офісу Президента України.
У заяві вона перераховує 6 звинувачень адресу Єрмака і закликає українського чиновника відповісти на них. Серед них, такі: витік інформації до Білорусі і, зрештою, до Росії про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», а також запевнення українського керівництва, що Росія не нападе, що йшло врозріз із оцінками західної розвідки.
Також вона звинувачує Єрмака у саботажі Херсона та здачі його росіянам, що створило трагедію батальйону «Азов», затягуванні військових закупівель та затягуванні із призначенням незалежного антикорупційного прокурора, а також – у поганому керівниці переговорами із росіянами перед війною.
У своєму прес-релізі конгресменка повідомляє, що в останні три місяці вона багато часу провела в Україні, де спілкувалася з представниками громадського суспільства, бійцями та цивільними особами.
"Я вважаю, що Україна має потенціал стати рушійною силою демократії, інкубатором молодих талантів і справжнім союзником Сполучених Штатів у регіоні, де таке партнерство вкрай необхідне. І як людина, яка виросла в Україні за комуністичної диктатури, інтереси всіх волелюбних людей завжди будуть у моєму серці та діях", - написала вона.
Напередодні Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, де просить надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, аби «підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення», які також містять затягування із призначення незалежного антикорупційного прокурора, що, пише вона, «призвело до непрацездатності САП та НАБУ».
У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.
"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про, начебто, зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у фейсбук.
"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників", – написав речник МЗС.
У відповідь Спартц закликала МЗС України серйозно розглянути її заяву по суті замість того, щоб розпочинати нападки на її особу.
Віцепрем'єрка уряду України Ірина Верещук побачила у листі Спартц, який вона оприлюднила напередодні, зразок довоєнних чвар українських політиків.
"За змістом лист пані Вікторії легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка або з черговою кляузою від громадських активістів. Цікаво те, що українці вже відходять від цих речей, оскільки інстинкт виживання нації бере своє", - написала вона у своєму телеграм-каналі.
Верещук закликала Спартц та «українських діячів, які стоять за цим листом та іншими подібними речами», зупиниться та зайнятися «чимось корисним для захисту України від ворога» або не заважати.
Андрій Єрмак не коментував ці звернення публічно.
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