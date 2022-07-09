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Вікторія Спартц наполягає: Президент Зеленський має зайнятися питанням Єрмака
У суботу, 9 липня, конгресменка від штату Індіана українського походження, республіканка Вікторія Спартц видала заяву, в якій вона говорить про те, що президент України Володимир Зеленський має вирішити, як вона написала, «постійну внутрішню проблему - Голову Офісу президента Андрія Єрмака».
У заяві вона перераховує звинувачення на адресу Єрмака, які включають «витік інформації до Білорусі та зрештою до Росії про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», запевнення українського керівництва, що Росія не нападе, що йшло врозріз із оцінками західної розвідці, і, на її думку, завадило Україні підготуватися до війни належним чином.
Також вона звинувачує Єрмака у саботажі Херсону та у тому, що українська влада поступилася росіянам, що створило трагедію батальйону «Азов», затягуванні військових закупівель та затягуванні із призначенням незалежного антикорупційного прокурора, а також – у поганому керівниці переговорами із росіянами перед війною.
Спартц пропонує Голові Офісу Президента України самому відповісти на її звинувачення. У своєму прес-релізі конгресменка повідомляє, що в останні три місця вона багато часу провела в Україні, де спілкувалася з представниками громадського суспільства, бійцями та цивільними особами.
"Я вважаю, що Україна має потенціал стати рушійною силою демократії, інкубатором молодих талантів і справжнім союзником Сполучених Штатів у регіоні, де таке партнерство вкрай необхідне. І як людина, яка виросла в Україні за комуністичної диктатури, інтереси всіх волелюбних людей завжди будуть у моєму серці та діях", - написала вона.
Напередодні Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, де просить надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, аби «підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення», які також містять затягування із призначення незалежного антикорупційного прокурора, що, пише вона, «призвело до непрацездатності САП та НАБУ».
У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.
"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у фейсбук.
"Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників", – написав речник МЗС.
У відповідь Спартц закликала МЗС України серйозно розглянути її заяву по суті замість того, щоб розпочинати нападки на її особу.
Віцепрем'єрка уряду України Ірина Верещук побачила у листі Спартц, який вона оприлюднила напередодні, зразок довоєнних чвар українських політиків.
"За змістом лист пані Вікторії легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка або з черговою кляузою від громадських активістів. Цікаво те, що українці вже відходять від цих речей, оскільки інстинкт виживання нації бере своє", - написала вона у своєму телеграм-каналі.
Верещук закликала Спартц та «українських діячів, які стоять за цим листом та іншими подібними речами», зупиниться та зайнятися «чимось корисним для захисту України від ворога» або не заважати.
Андрій Єрмак не коментував ці звернення публічно.
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- Голос Америки
«До агресії важко бути нейтральним. Є явний агресор. Є явна жертва». Блінкен розповів про ізоляцію Росії на G-20 та засудив Китай
Далекосяжні наслідки агресії Росії, сказав Держсекретар США Ентоні Блінкен, включно із відсутністю продовольчої безпеки, стало однією з основних тем обговорення на саміті "Групи 20". Про це він заявив під час заключної прес-конференції у готелі "Ritz-Carlton" в місті Нуса-Дуа на острові Балі, Індонезія, перед вильотом у Вашингтон. Державний департамент опублікував повну стенограму заходу на своєму вебсайті.
«Країна за країною наполягала, щоб Росія випустила зерно з України»
«На вчорашньому засіданні ми почули, як більшість країн засудили агресію Росії проти України, яка, серед іншого, включала напади на всю сільськогосподарську інфраструктуру України – поля, склади, дороги, транспортні мережі, силоси, порти. Знову і знову ми чули заклики з усього світу, представленого в цій кімнаті, до Росії відкрити Чорне море для відвантаження українського зерна», - сказав Блінкен.
За його словами, під час саміту «був міцний консенсус, і Росія залишилася ізольованою, як це було багато разів з початку цієї війни».
Як раніше писав «Голос Америки», російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, який достроково покинув саміт, скаржився на те, що російська війна стала предметом критичної уваги його учасників і докоряв західним представникам за те, що він називав “русофобією”.
Хоча представники західних країн уникали контакту з Лавровим, він, як видно на оприлюднених російським МЗС фото, зустрівся з міністрами закордонних справ Бразилії, Індонезії, Індії та Аргентини. "План G-7 бойкотувати Росію на G-20 провалився", - написала речниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму телеграм-каналі.
Блінкен припустив, що Лавров покинув саміт раніше через «чіткі повідомлення» та описав, як це відбувалося.
«Якби ви були міністром закордонних справ Лавровим, який сидів у цій кімнаті, ви б почули не лише хор засудження, коли мова зайшла про агресію Росії проти України, але ви б почули, як країна за країною наполягала на тому, щоб Росія випустила зерно з України, щоб воно потрапило на світові ринки. Єдине, що стримує – це блокада Росією чорноморських портів і Одеси», - сказав він.
За його словами, було важливо, що під час саміту Лавров почув засудження агресії Росії не лише країнами групи семи, а й багатьма іншими країнами.
Лавров, сказав він, після того, як провів ранок, «слухаючи практично всю G20 про російську агресію та про необхідність припинити блокаду Одеси», вирішив не брати участь у сесії з питань продовольчої безпеки.
Також Блінкен заявив про підтримку США зусиль ООН у партнерстві з Туреччиною щодо виведення українського та російського зерна на світові ринки.
«Нам потрібна ця ініціатива, щоб рухатися вперед, і нам потрібно, щоб Росія повністю з нею співпрацювала», - сказав він.
Блінкен закликав інші країни відігравати свою роль у розв’язанні цієї кризи. Він нагадав, що вже 98 країн підписали дорожню карту, запропоновану США, для вирішення найближчих гуманітарних потреб у зв’язку із продовольчою кризою.
США, сказав він, «надали майже 2,8 мільярда доларів на екстрену продовольчу допомогу Африці, Близькому Сходу, Латинській Америці та Карибському басейну», не рахуючи оголошених президентом Байденим на саміті Великої сімки ще 2,76 мільярдів доларів, які частково підуть на «довгострокові інвестиції для підтримки сільськогосподарського виробництва».
За його словами, найпростіший спосіб почати вирішувати продовольчу кризу, - «щоб Росія припинила агресію, закінчила війну або принаймні не заважала, коли йдеться про Одесу».
Також Держсекретар Білнкен оголосив про виділення ще майже 368 мільйонів доларів на підтримку українського народу, про що повідомив Голос Америки.
«Жодних ознак того, що Росія готова брати участь у змістовній дипломатії»
Також держсекретар зазначив, що агресія Росії проти України спрямована не лише проти українського народу, «але й є агресією проти основних принципів світового порядку».
«Росія веде війну, яка кидає виклик цьому порядку, а також кидає виклик суверенітету та незалежності України», - сказав Блінкен, зазначивши, що Росії не вдасться досягнути цих цілей.
«І якби ми допустили, щоб це відбувалося безкарно, якби ми не протистояли агресії Росії, тоді ми мали б порядок, у якому є верховенство сили, а не права, і в якому великі країни можуть залякувати менші. Це ні в чиїх інтересах. Це рецепт конфліктів у всьому світі. Це рецепт нестабільності. Це рецепт тих речей, які ми бачили в минулому в історії, за межі яких, як ми думали, ми вже вийшли», - наголосив держсекретар.
Блінкен нагадав, що США є рішучим прихильником порядку, який базується на принципах статуту ООН, Загальній декларації прав людини та багатьох інших міжнародних законах.
«Але ми також віримо, що порядок потрібно не лише захищати, але й реформувати. Він має брати до уваги те, яким є світ сьогодні, а не лише таким, яким він був 70 чи 80 років тому», - сказав він.
За словами держсекретаря США, війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом і Сполучені Штати готові долучитися, але є проблема.
«Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія зараз готова брати участь у змістовній дипломатії. Низка інших країн, тісно співпрацюючи з нами, протягом останніх місяців співпрацювала з Росією. Вони повідомляють те саме: жодних ознак того, що Росія готова до значущої дипломатії», - сказав Блінкен.
У цих умовах, зазначив держсекретар, мета США – продовжувати підтримувати Україну у сфері безпеки, надавати гуманітарну та економічну допомогу, аби, по-перше, змусити Росію взяти участь «у змістовній дипломатії» та посилити позицію України, коли нарешті сторони сядуть за стіл переговорів.
«Якщо ми побачимо будь-які ознаки того, що Росія справді готова долучитися до справжньої дипломатії та покласти край цій війні, звичайно, ми залучимося до цього», - сказав він.
Блінкен нагадав, що до початку нападу Росії на Україну, США були залучені в активні дипломатичні зусилля.
«Я витратив багато тижнів на це сам, зокрема з міністром закордонних справ Лавровим. У нас був процес НАТО-Росія. У нас була ОБСЄ», - сказав він.
Тоді, зауважив Блінкен, ставало все очевиднішим, що цілі Росії не стосувалися занепокоєнь щодо безпеки Росії з боку НАТО чи України. Головна причина полягала у тому, що Путін не визнавав Україну суверенною та незалежною державою та вважав, що її треба «включити до складу Росії».
«Про це він говорив у Санкт-Петербурзі буквально кілька тижнів тому. Ось це й є сутністю. Саме про це завжди йшлося. Це те, про що й далі буде. І доки Росія не змінить цю точку зору, це переконання та не захоче припинити агресію та залучиться до дипломатії, це триватиме, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та продовжувати тиск. Якщо є можливість для дипломатії, ми нею скористаємося», - сказав державний секретар США.
«Понад чотири місяці після цього жорстокого вторгнення КНР все ще підтримує Росію»
Прес-конференція відбулася після понад п’ятигодинної зустрічі держсекретаря США з державним радником Китайської Народної Республіки Ван І, під час якої, за словами Блінкена, йшлося про війну Кремля проти України та продовольчу безпеку.
Спілкуючись із журналістами, Блінкен сказав, що він висловив свою стурбованість роллю Китаю у війні та здивувався, як в цій ситуації можна залишатися нейтральним.
«Тепер ви чуєте від Пекіна, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав із того, що до цієї агресії досить важко бути нейтральним. Є явний агресор. Є явна жертва. Існує явний виклик не лише життю та засобам існування людей в Україні, але є виклик і міжнародному порядку, який Китай і Сполучені Штати як постійні члени Ради Безпеки мають підтримувати», - сказав він.
Також Блінкен зауважив, що насправді важко визначити дії Пекіна як нейтральні.
«Він підтримував Росію в ООН; це продовжується. Це посилило російську пропаганду. Повертаючись назад, навіть коли Росія накопичувала свої сили, президент Сі вирішив оголосити про «безмежне партнерство» з президентом Путіним. Лише кілька тижнів тому, 13 червня, під час розмови з президентом Путіним президент Сі чітко дав зрозуміти, що він підтримує це рішення», - сказав Блінкен.
«Понад чотири місяці після цього жорстокого вторгнення КНР все ще підтримує Росію. Це відлуння російської пропаганди по всьому світу. Це прикриття Росії в міжнародних організаціях. Я вважаю, що він уникає своєї відповідальності як член P5 (постійний член Рабезу ООН - ГА), як я вже сказав, і навіть бере участь у спільних військових навчаннях», - наголосив держсекретар.
Блінкен розповів журналістам, що намагався донести до свого співрозмовника, що настав час всім разом засудити агресора та вимагати, у тому числі, аби Росія закінчила війну та розблокувала вивіз українських продуктів харчування.
За словами держсекретаря, він також висловив стурбованість щодо «утиску свободи в Гонконгу, примусову працю, поводження з етнічними та релігійними меншинами в Тибеті, геноциду у Сіньцзяні», але, тим не менш, сказав він, обидві делегації визнали переговори «корисними та конструктивними».
Також під час прес-конференції Державний секретар висловив співчуття з приводу трагічної смерті колишнього прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, мобілізацію та координацію спільних зусиль у відповіді на пандемію COVID-19, двосторонні зустрічі із партнерами та лідерство Індонезії в регіоні.
За результатами саміту, основна частина якого пройшла у п’ятницю, 8 липня, не було прийняте спільного комюніке.
- Голос Америки
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- Голос Америки
Сполучені Штати надають ще майже 368 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні - Блінкен (доповнено)
США надають майже 368 мільйонів доларів на додаткову гуманітарну допомогу Україні, повідомив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії», - написав він у своєму твіттері під час повернення із саміту міністрів закордонних справ країн Групи 20, що проходила на острові Балі, Індонезія.
“На сьогодні понад 11 мільйонів людей – понад чверть населення України – були змушені залишити свої домівки через невиправдану війну Росії, а 15,7 мільйонів людей потребують допомоги. З початку повномасштабної війни президента Путіна в лютому Сполучені Штати надали понад 1,28 мільярда доларів гуманітарної допомоги для вирішення цієї кризи, і ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні,” – йдеться в заяві на вебсайті Державного департаменту США.
Це додаткове фінансування, повідомляє Держдеп, включає майже 288 мільйонів доларів США, які надійдуть через Державний департамент і понад 80 мільйонів доларів США, що надаються через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), і «забезпечить їжею, безпечною питною водою, грошовою допомогою, захистом, доступним притулком, екстреною медичною допомогою, матеріально-технічним забезпеченням та гуманітарною координацією».
У Держдепі закликали Росію «припинити бойові дії, сприяти безперешкодному гуманітарному доступу в Україну та дозволити постійний безпечний прохід для тих, хто прагне втекти в безпечне місце».
США привітали зусилля партнерів, які прийняли українців, які тікають від війни, а також – рішення ЄС про розширення статусу тимчасового захисту для громадян України, надання їм дозволу на роботу, доступу до житла та інших послуг.
За останніми даними ООН, майже 8.8 мільйонів українців виїхали за межі країни, 6.3 мільйони є внутрішньо переміщеними особами, 15.7 мільйонів потребують допомоги.
Як раніше писав Голос Америки, за урядовими даними, загальна допомогу Україні з боку США під час російського вторгнення після схвалення Конгресом у травні, зросла приблизно до 54 мільярдів доларів.
Байден подякував ЦРУ за те, що вчасно попередили про плани Путіна
ЛЕНГЛІ, штат Вірджинія, 8 липня (Reuters). Президент США Джо Байден у п’ятницю подякував співробітникам штаб-квартири Центрального розвідувального управління США за те, що вони попередили світ про плани російського президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну, і привітав те, що він назвав «тихою хоробрістю» американських шпигунів.
Відзначаючи 75-річчя ЦРУ, Байден сказав, що він працював із ЦРУ протягом 52 років, спочатку як молодший сенатор у комітеті, створеному в 1975 році для розслідування експериментів із контролю над розумом та інших зловживань з боку агентства.
Розвіддані, зібрані, за його словами, ЦРУ викрили плани Путіна і дозволили Вашингтону попередити інші країни про війну.
«Саме завдяки неймовірній роботі наших професіоналів розвідки ми змогли попередити світ про те, що планує Володимир Путін в Україні», — сказав він.
«Викриття ігор Путіна пробило гігантську діру в удаваності та дискредитувало його брехню про те, що ми робили в Україні».
Перед вторгненням Росії 24 лютого, коли Росія скупчила понад 100 000 військ на українському кордоні, Путін неодноразово звинувачував США та інші західні держави у тому, що вони свідомо створюють сценарій, щоб заманити Москву у війну.
Росія називає свої дії в Україні «спецоперацією».
Промова Байдена була різким контрастом із промовою колишнього президента Дональда Трампа, який виголосив свою першу промову як президент у штаб-квартирі ЦРУ, де він критикував засоби масової інформації та своїх політичних опонентів перед «стіною зірок», що вшановує десятки агентів ЦРУ, які загинули під час виконання службових обов’язків.
Байден зазначив, що цього року до стіни додали дві зірки.
«Ваше фізичне здоров’я та благополуччя критично важливі для мене та для вашого керівництва тут, у ЦРУ», — сказав Байден, мабуть посилаючись на Гаванський синдром - серію аномальних інцидентів зі здоров’ям, які вплинули на близько 200 американських дипломатів і офіцерів розвідки у всьому світі.
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