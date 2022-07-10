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HIMARS вже зробили «величезну зміну» на полі бою - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що американські системи HIMARS вже зробили «величезну зміну» на полі бою.
«HIMARS вже зробили величезну зміну на полі бою. Більше їх, а також боєприпасів та обладнання збільшать нашу силу та допоможуть демілітаризувати терористичну державу», – написав він у твітері.
Резніков також зазначив, що високо цінує зусилля президента США Джо Байдена й голови Пентагону Ллойда Остіна щодо підтримки боротьби України за свободу.
Раніше цього тижня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та союзниками, але задля зміщення лінії фронту на сході, Україні потрібні ще десятки систем HIMARS.
24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, в якій входитимуть 4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, боєприпаси до них, інші артилерійські боєприпаси, тактичні транспортні засоби, підривні боєприпаси, контрбатарейні РЛС та запчастини.
Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» Джефф Селдін, відповідно до інформації, наданої журналістам у п’ятницю, 8 липня, двома високопоставленими чиновниками Міністерства оборони на умовах анонімності, відповідно до правил, встановлених Пентагоном.
За інформацією високопосадовця Пентагону, вже понад ста українських військовослужбовців отримали навчання із керування системами HIMARS.
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Конгрес США міцно підтримує президента Зеленського та його лідерство – конгресвумен Марсі Каптур
Спів-засновниця Групи підтримки Україні в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур оприлюднила в неділю заяву на підтримку президента Зеленського та членів офісу президента.
«На переважно двопартійній основі Конгрес Сполучених Штатів за лідерства Групи підтримки України в Конгресі очолив підтримку суверенної нації України у її героїчних зусиллях захистити свою батьківщину та закінчити брутальну віну, розв’язану Росією», - йдеться в заяві Каптур.
«У той час, як деякі члени (Конгресу – ред. ГА) можуть намагатися посіяти розбрат та розпалювати напругу – в цілому Конгрес США міцно підтримує президента Зеленського та його лідерство у той час, коли Україна бореться за своє виживання». – запевнила конгресвумен.
Вона додала, що рівень та масштаб співпраці США з офісом президента Зеленського не дає приводу піддати сумніву лояльність жодної офіційної особи.
«Ті, хто розповсюджує дикі наративи, направлені на підрив українських офіційних осіб під час війни, безвідповідально допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і народ України не має кращого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники ми продовжимо. Працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб покласти край цій війні», - заявила конгресвумен Каптур.
Марсі Каптур не назвала конкретних імен членів Конгресу, яких звинувачує у роздмухуванні тертя, але ця заява була зроблена на тлі попередньої заяви її колеги, конгресменки-республіканки від штату Індіана українського походження Вікторії Спарц. В ній вона закликала президент України Володимира Зеленського взятися за вирішення, як вона написала, тривалої внутрішньої проблеми в особі Андрія Єрмака, Керівника Офісу Президента України.
У заяві вона перераховує 6 звинувачень адресу Єрмака і закликає українського чиновника відповісти на них. Серед них, такі: витік інформації до Білорусі і, зрештою, до Росії про операцію України із захоплення «Групи Вагнера», а також запевнення українського керівництва, що Росія не нападе, що йшло врозріз із оцінками західної розвідки.
Напередодні Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, де просить надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, аби «підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення», які також містять затягування із призначення незалежного антикорупційного прокурора, що, пише вона, «призвело до непрацездатності САП та НАБУ».
У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.
"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про, начебто, зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у Фейсбук.
Андрій Єрмак не коментував ці звернення публічно.
«Чернігів вистояв завдяки своїм жителям»- мер Владислав Атрошенко. Ексклюзивне інтерв'ю
У протистоянні російському агресору важливу роль зіграє місцева влада. Чернігів, місто яке зупинило напад на Київ. Як каже мер міста Владислав Атрошенко, завдячувати цьому треба місцевим жителям які об'єднались у захисті міста. І хоча інфраструктура міста зазнала значних руйнувань місцева влада намагається відновити нормальне життя у місті для мешканців, 80 відсотків яких повернулись додому. Про те як виглядає місто сьогодні і що треба зробити щоб його відновити мер показав і розказав знімальній групі Голосу Америки у червні.
Мирослава Гонгадзе: В той перший день, коли почалася війна, які були ваші дії, відчуття, думки, в ту першу ніч, коли все почалось?
Владислав Атрошенко: В першу ніч, коли почалися військові дії, все-таки я думав, що може це підняття градусу перед переговорами, що Путін показує, що він може напасти, але це ще відкотиться назад.
МГ: То ви не вірили, що буде масова, велика війна?
ВА: Я думав до того часу, що це очевидно зашкодить і Росії, що з раціональної точки зору, це економічно та політично не вигідно Росії. Тобто, я був переконаний в тому, що здоровий глузд переможе і все-таки це не раціональна історія – війна в 21-му сторіччі.
За кермом автомобіля мер Чернігова показує команді голосу Америки руйнування спричинені війною у місті.
ВА: Ми почнем з локації, де було авіаційне бомбардування житлового мікрорайона льотчиком Красноярцевим, який був збитий, він катапультувався і був заарештований. Відповідно, це вже залишки, подивися, скільки сміття будівельного, тут було його по коліна по всій вулиці. От, житловий будинок поряд. Були обстріли приміщення головного поштамту. Торгівельний центр, центральний ринок і центральна бібліотека – це все центральна частина, ринковий чи бізнесовий центр. Перша школа через дорогу. Тобто, це все надзвичайно близько, це центральна частина. Відповідно, той, хто стріляв по центральній частині, не міг не розуміти, що в зоні ураження знаходиться мирне населення. В цю локацію прилетіло шість авіаційних бомб ФАБ-500, тротиловий еквівалент – півтонни (500 кілограм). Звісно, це якраз та історія, про яку я казав, що ці будинки не підлягають відновленню. Коли в мене питають, скільки є жертв, то є ще велика кількість людей, які, в наслідок саме таких подібних бомбардувань з великими, потужними бомбами, просто згоріли, вони випарувалися від такої високої температури. Подивіться на стан автомобілів, які були за сорок, п’ятдесят метрів від епіцентру вибуху. Тобто, таке враження, що це машини з якогось жахливого атракціону, їх завезли і тут поставили. Ні, це людям здавалось, що вони їх сховали в надійне місце і вони реально тут стояли, а бомби зривались за сорок, п’ятдесят метрів. Подивіться на стан автомобілів. Тобто, така сила вибуху, страшна і висока температура. Я хотів підкреслить, також, абсолютно очевидно, льотчик бачив, що тут [в цьому районі – ГА] нема жодного об’єкту військової інфраструктури, він бомбардував цивільних людей.
МГ: Це той льотчик, про якого ви говорили?
ВА: Так, Красноярцев. Він бомбардував серед біла дня, це була година дня, приблизно, 13:00 – 13:15. Я під’їхав сюди буквально через п'ятнадцять хвилин після вибуху. Я тут поряд, до речі, знаходився. При мені працювали працівники ДСНС і вони нараховували двадцять п’ять - тридцять тіл загиблих людей, а потім вже, по закінченню, ми знаєм цифру, що це біля п’ятдесяти людей.
Команда Голосу Америки продовжує шлях з мером зруйнованими об'єктами міста.
ВА: Рівень безпеки визначає не наближення до кордону. Подивіться, Росія стріляє з Каспійського моря, їй байдуже чи це Чернігів, чи Львів. Росія орієнтується на знищення інфраструктури. Війна відкинула місто в своєму розвитку на п'ятнадцять – двадцять років. Якщо ми не отримаєм відповідної державної підтримки, або не зможемо залучить кошти на відновлення міста, з бюджетних надходжень це нереально відновити ці втрати, які зазнала інфраструктура. Ми втратили сьогодні половину бюджетних надходжень за рахунок того, що трудова міграція відбулася в більш безпечні регіони, і бізнес виїхав. І на державному рівні, я вважаю, що треба вже зараз дати світло в кінці тунелю для бізнесу, подавши до Верховної Ради та прийнявши закон про податкові преференції, і це би вирівняло ризики і тоді би бізнес визначався – чи йому є ризик знаходиться за сімдесят кілометрів від агресора, чи все-таки переїхати. Але, якщо він лишився, він буде мати певні преференції, він зможе більш активно розвиватись.
Голос Америки з мером Чернігова на одному з зруйнованих заводів, який випускав шкільні автобуси для України, тролейбуси для міста та інші автозасоби.
ВА: Хай закінчиться війна, потім ми розберемось. Війна може тривати півтора року, два, три роки. Я не можу, як міський голова, сказати чернігівцям «дорогі чернігівці, оскільки є ризик, то ви поїдьте з міста на три роки, а потім ви повернетесь». Так ми виграєм війну, але втратим місто. Ми працюємо зараз над тим, щоб терміново, за лічені два з половиною місяці, відновить навчальні заклади – ті, які ми можемо сьогодні відновить, щоб прийняти дітей до школи. Знов таки, так, ризики є, але вони не більші, ніж на сьогоднішній день. Куди прилетить ракета - чи вона прилетить саме в школу, в якій буде знаходиться дитина, чи вона прилетить в той, будинок, до вона буде сидіть.
Ви задали питання – за рахунок чого було захищене місто Чернігів і чому російські війська не ввійшли в місто. Подивіться, поки не закінчилась війна, я не хочу ніякого глибокого аналізу, але наскільки це загально відомо із засобів масової інформації, укріп райони були створені навколо Херсона, але в Херсон зайшли російські війська. Укріп районів не було створено навколо міста Чернігова, але в місто Чернігів не зайшли російські війська. Чому так трапилось на мою думку, не військового фахівця? Звісно, завдяки професіоналізму військових і Збройних Сил України. Але, на мій погляд, сила Збройних Сил не тільки в наявності боєкомплектів, сучасної зброї, форми, солдати і офіцери мають бути вчасно погодовані – це важлива складова, але найважливіша – це моральний і бойовий дух. Якраз таки, цю складову в значній мірі сформували прості чернігівці, десятки тисяч яких свідомо лишилися в місті, тисячі чернігівців, розуміючи ризики загинути близькі до ста відсотків, йшли отримувати зброю в загони територіальної оборони. Це непідготовані люди, не професійні військові, які, навіть, не проходили перед отриманням зброї, хоча би місячних бійцівських курсів, вони не вивчали тактику, медицину, або будь-які військові науки, вони пішли воювати, брати зброю, захищати місто і протистояти озброєній, сучасній російській армії. Я б хотів, щоб героїзм чернігівців і їх самовідданість була відзначена, вони могли взяти і поїхати з міста, але вони лишилися під обстрілами, ризикуючи власним життям, підтримувати Збройні Сили, сили територіальної оборони, і вони захистили місто.
Дивіться також: Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком:
Мер Чернігова Владислав Атрошенко: місто вдалось врятувати завдяки активній позиції місцевих жителів. Відео
Попри війну, українські міста - наскільки це можливо - намагаються повернутись до нормального життя. Серед них і Чернігів. Протягом активних бойових дій на півночі в місті залишалося близько 70 тисяч осіб, а вже на кінець червня у місто повернулось 80 відсотків його населення.
- Голос Америки
Ми бачимо наслідки російської агресії в Україні для харчової безпеки по всьому світу – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у Бангкоку заявив, що російська агресія в Україні має вплив на харчову безпеку у всьому світі. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.
«Ви спитали про наслідки російської агресії в Україні на харчову безпеки та наслідки, потенційно, для Шрі-Ланки. Я думаю, ми бачимо наслідки по всьому світу», - відповів на питання журналістки Голосу Америки держсекретар.
«Те, що ми бачимо по всьому світу – це зростаюча харчова небезпека, яка значним чином зросла через російську агресію проти України. І, як ми мали можливість обговорити протягом останніх кількох днів, понад 20 мільйонів тон зерна знаходяться в силосах і не можуть бути вивезені, не можуть нагодувати людей по всьому світові, тому що Росія блокує українські порти в Одесі, в Чорному морі.
Він додав, що США дуже занепокоєні наслідками російської агресії проти України для світової харчової безпеки та працюють, щоб адресувати ці наслідки, в тому числі виділяючи значні ресурси, що вирішити гуманітарні потреби, що включає інвестування у виробництво у довгій перспективі.
Ентоні Блінкен відвідує Тайланд після дводенних зустрічей міністрів закордонних справ в Індонезії.
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