Група сенаторів США закликала платформи соцімедіа протидіяти російській іспаномовній дезінформації

Експерти кажуть, що Росія та Північна Корея, які перебувають під економічними санкціями, прагнуть допомогти одна одній, але на заваді цьому стають правила, встановленими міжнародним співтовариством.

Через п'ять місяців після вторгнення Росії в Україну, США та інші партнери послідовно вводять санкції проти РФ.

Так, у вівторок Велика Британія оголосила нові санкції проти російських чиновників. Кількома тижнями раніше, 28 червня, США вжили заходів проти 70 організацій, багато з яких належить до оборонної промисловості Росії.

Європейський Союз запровадив шостий раунд санкцій, які стосуються центрального банку Росії, вищих посадових осіб та експорту нафти, а 17 липня запропонував сьомий пакет санкцій, який обмежує торгівлю російським золотом та включає розширений список товарів і технологій подвійного призначення.

Порушення санкцій

Не маючи союзників, Москва намагається встановити нові економічні відносини.

Посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора заявив в інтерв’ю російській щоденній газеті “Известия” 19 липня, що Москва може найняти північнокорейських робітників для відновлення зруйнованого війною українського Донбасу, який зараз значною мірою перебуває під контролем Росії. Згідно з The Moscow Times, Пхеньян виявив інтерес до імпорту товарів, вироблених у регіоні.

«Це лише показує ступінь ізоляції [президента Росії Володимира] Путіна. Тепер він змушений звернутися до Північної Кореї», — зауважив того ж дня Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій.

Корейська служба Голосу Америки звернулася до посольства Росії у Вашингтоні та МЗС у Москві з проханням прокоментувати слова Мацегори, але не отримала відповіді. Служба також зв’язалася з представництвом Північної Кореї при ООН з проханням підтвердити зауваження Мацегори, але не отримала відповіді.

Рада Безпеки ООН, постійним членом якої є Росія, у грудні 2017 року прийняла резолюцію, яка забороняє державам-членам наймати північнокорейських працівників у відповідь на запуск Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети за місяць до цього.

Потребуючи іноземної валюти, Пхеньян відправляв північнокорейських робітників до Росії, щоб заробити гроші і повернутись. За оцінками США, до введення санкцій ООН у Росії перебували 30 000 північнокорейських робітників. Багато хто залишився в Росії і працював за студентськими або туристичними візами. У звіті, поданому в ООН у березні 2020 року, Росія визнала, що в країні залишаються 511 північнокорейців.

"Москва порушувала санкції проти Північної Кореї з того моменту, як Росія проголосувала за них", - заявив Ентоні Руджеро, старший науковий співробітник Фонду захисту демократій. Але зауваження Мацегори свідчать про готовність «відверто виступати за таке порушення», за словами Брюса Клінгнера, старшого наукового співробітника Heritage Foundation.

Сергій Радченко, історик холодної війни зі Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса, сказав: «Тепер, коли Росія сама перебуває під санкціями, у неї, очевидно, немає причин дотримуватися будь-яких обмежень».

Відновлена співпраця

Експерти бачать взаємну вигоду у зростаючій співпраці між Росією та Північною Кореєю, які готові порушувати правила та зневажати нормами, встановленими США та іншими країнами.

Патрісія Кім, співробітник вашингтонського Інституту Брукінгса, який спеціалізується на Східній Азії, сказала: «Дві держави бачать чіткі паралелі у своїх відповідних ситуаціях і поділяють спільну справу у протистоянні санкціям і очолюваному США «західному порядку».

Вона продовжила: «Цілком імовірно, що ми побачимо поглиблення дипломатичних, економічних і, можливо, навіть військових зв’язків між Північною Кореєю та Росією в найближчі місяці, оскільки обидві держави стикаються з глобальною ізоляцією».

Гаррі Казіаніс, президент проекту «Країни-ізгої», який називає себе двопартійним аналітичним центром з питань національної безпеки, сказав, що співпраця «не буде дивною, оскільки і Москва, і Пхеньян настільки ізольовані, що намагатимуться працювати разом у будь-який можливий спосіб».

Колись дружні відносини між Москвою та Пхеньяном погіршилися після розпаду Радянського Союзу, але війна в Україні знову зближує їх, кажуть аналітики.

Невдовзі після початку війни в лютому Північна Корея захищала вторгнення Росії в Україну. У березні разом із Білоруссю, Еритреєю та Сирією, Пхеньян проголосував проти резолюції ООН, яка вимагає від Росії припинити вторгнення.

14 липня, перед заявою Мацегори, Пхеньян визнав незалежність двох підтримуваних Росією регіонів – самопроголошених Донецької та Луганської народних республік на Донбасі в Україні.

Через п'ять днів Міністерство закордонних справ Північної Кореї виступило із заявою, у якій говориться, що її відносини з Москвою «досягають нової стратегічної висоти».

«Послаблення ліберально-демократичного порядку»

Кен Гауз, директор програми Adversary Analytics у некомерційній дослідницькій та аналітичній організації CNA, сказав, що слова Мацегори показують, що «росіяни зосереджені на послабленні ліберально-демократичного порядку, на тому, як міжнародна спільнота влаштована для підтримки національних інтересів США, з російської точки зору».

Він додав, що Росія та Китай «збираються відрізати частини міжнародної спільноти», такі як Північна Корея, «яка не хоче мати справу зі США та всіма їхніми правилами», до своєї сфери впливу.

Росія також звернулася до Ірану за зброєю для використання у війні в Україні, заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 12 липня.

Патрік Кронін, голова безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону Каліфорнійського Інституту Хадсона, сказав: «Росія прагне показати, що вона утримує ініціативу у війні з Україною, і для цього їй потрібен будь-який партнер, щоб протистояти ізоляції від міжнародного співтовариства.

Він продовжив: «Держава-ізгой допомагає іншій державі-ізгою підсумовувати транзакційні відносини».

Забігаючи вперед, сказав Кронін, Пхеньян міг би забезпечити «дешеву робочу силу», тоді як Москва постачала енергію та продовольство. Він додав: «Існує потенціал для міцнішого військово-технологічного партнерства, яке може допомогти Північній Кореї з її зростаючим арсеналом ядерної зброї».

Згідно з оцінками, Північна Корея завершила підготовку до свого сьомого випробування ядерної зброї.

Семюель Уеллс, дослідник холодної війни в Центрі Вільсона, сказав: «Такий інтерес до економічної співпраці може бути пробним пострілом», але це «безперечно вказує на обмеження [використання] санкцій для політики. "