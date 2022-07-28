Росія - це «імперський колонізатор», пояснює Макрон в Африці

Французький президент Еммануель Макрон, подорожуючи в Африці, назвав Росію «однією з останніх імперських колоніальних потуг» і гостро критикував «лицемірну» відповідь африканських лідерів на російську війну в Україні.

Макрон також висловив стурбованість тим, що Росія використовує слабкість африканських демократій і співпрацює з воєнним режимами, активно задіюючи дезінформацію для виправдання наслідків війни для світової економіки.

Це територіальна війна на зразок воєн початку 20-го і навіть 19-го сторіччя, які, ми сподівалися, вже зникли з європейських земель.

«Росія просто розпочала новий вид гібридної світової війни, ось така дійсність. У цій континентальній імперіалістичній війні проти України вона вирішила задіяти інформацію, енергію, продовольство і військові інструменти. Ось так в загальних рисах я можу підсумувати те, що зараз відбувається. Росія розпочала наступ проти України. Це територіальна війна на зразок воєн початку 20-го і навіть 19-го сторіччя, які, ми сподівалися, вже зникли з європейських земель. Я кажу це на континенті, який також зазнав колонізаторського імперіалізму. Росія - одна з останніх колонізаторських імперських потуг вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб відстояти там свої інтереси. І це дійсність. Коли вони звертаються до вас, то саме так це і розглядайте, навіть якщо вони вам доводять протилежне», - заявив керівник Франції 27 липня, відвідуючи Бенін.

Еммануель Макрон назвав фальшивим лицемірством те, як керівники деяких африканських країн під дипломатичним тиском Москви намагаються навіть уникати слова війна і замовчують той факт, що Росія напала на Україну.

Під час голосування в ООН у березні щодо постанови з осудом російського вторгнення на українську територію 28 африканських країн проголосували за, але 25 утрималися, або не голосували взагалі.

«Європейці вирішили не брати участі в цій війні, але, насамперед, визнати, що вона є і назвати її своїм іменем. Але на африканському континенті я надто часто бачу лицемірство. І я спокійно зауважую, що, опинившись під дипломатичним тиском, не кажуть, що війна - це війна, і не кажуть, хто її розпочав. Я розумію, але думаю, що для кращого самопочуття, треба чітко називати речі своїми іменами», - сказав Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом Камеруну днем раніше.

Камерунський президент Поль Бія у відповідь наголосив лише, що його країна підтримує припинення конфлікту і згадав, що Камерун має давні зв’язки з Москвою.

Макрон також визнав, що сама Франція в минулому проводила на африканському континенті колонізаторську політику, і він пообіцяв повністю відкрити французькі архіви, щоб історики могли досліджувати «болісні сторінки».

Франція жорстоко придушувала збройну боротьбу камерунських націоналістів проти іноземного панування, яке закінчилося здобуттям незалежності Камеруну 1960 року.

Лавров також переконує африканців

Поїздка Еммануеля Макрона до трьох африканських країн: Камеруну, Беніну та Гвінеї-Бісау співпала з африканським турне російського міністра закордонних справ Лаврова, який відвідав цього тижня Єгипет, Конго, Уганду та Ефіопію.

Російський міністр звинуватив європейські країни і США в тому, що саме вони призвели до зростання світових цін на продовольство.

«Ситуація в Україні вилилася додатковими негативними наслідками на продовольчих ринках, але не через російську спеціальну операцію, а більше через абсолютно неадекватну реакцію Заходу, який оголосив санкції», - заявив Лавров на зібранні африканських міністрів в Ефіопії, закликавши, щоб вони остерігалися Заходу і США.

Агентство АР зауважує, що Лаврова тепло вітав президент Уганди Йовері Мусевені, який впродовж багатьох років був союзником США, але відмовився критикувати Росію за її вторгнення в Україну.

На початку війни 77-річний Мусевені навіть припустив, що дії Путіна можна зрозуміти, бо Україна розташована у сфері впливу Росії.

Угандійський керівник, який перебуває при владі вже 30 років, на зустрічі з Лавровим схвально говорив про давні зв’язки з Москвою і згадав, що деякі західні країни колись брали участь у работоргівлі.