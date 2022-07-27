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Блінкен говоритиме з Лавровим про звільнення американців та експорт українського зерна
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що “у найближчі дні” проведе телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Серед питань обговорення - доля заарештованих у Росії американців Брітні Ґрайнер та Пола Вілана, а також відновлення експорту зерна з України.
“У наступні дні я буду говорити із російським міністром закордонних справ Лавровим, вперше від початку війни (повномасштабного вторгнення в Україну - ред). Я маю намір підняти питання найвищої пріоритетності для нас - звільнення американців Пола Вілена та Брітні Ґрайнер, які несправедливо затримані і мають повернутися додому. Кілька тижнів тому я запропонував їм суттєву пропозицію, щоб сприяти цьому звільненню, наші уряду спілкувались прямо і неодноразово щодо цієї пропозиції. Я скористаюсь розмовою, щоб обговорити це персонально, і сподіваюсь, це призведе до вирішення питання”, - заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу у Державному департаменті США.
Державний секретар США запевнив, що не обговорюватиме із російським колегою війну в Україні. “Нічого про Україну без України”, - наголосив він.
Втім глава зовнішньополітичного відомства США має намір підняти питання відновлення експорту українського зерна через Чорне море, про що напередодні сторони "домовились" у Туреччині.
“Я також підніму питання щодо попередньої угоди про експорт зерна, якої досягли Україна, Росія, Туреччина та ООН минулого тижня. Ми сподіваємося, що ця угода швидко призведе до того, що українське зерно знову буде транспортуватися через Чорне море, і що Росія виконає свою обіцянку дозволити цим кораблям пройти (по Чорному морю - ред.), - сказав Блінкен.
“Ця угода є позитивним кроком вперед. Проте існує різниця між угодою на папері та угодою на практиці. Сотні мільйонів людей по всьому світу чекають, щоб ці кораблі вирушили з українських портів, і щоб мільйони тонн зерна та інших культур потрапили на світовий ринок. Якщо Кремль підписав цю угоду, щоб виглядати розсудливим перед світом, без наміру виконувати її, ми про це дізнаємося дуже скоро”, - заявив Держсекретар.
Блінкен запевнив, що США підтримають “дипломатичні зусилля”, щоб закінчити цю війну, втім Москва, за його словами, поки не показує готовності до цього.
“Президент Зеленський чітко заявив, що ця війна закінчиться дипломатією. Ми погоджуємось. США готові підтримати будь-які життєздатні дипломатичні зусилля”, - додав глава Держдепу США.
“Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб посилити українські позиції на полі бою. Щоб вони (українці - ред.) мали найсильнішу, наскільки можливо, позицію за столом переговорів”, - сказав Ентоні Блінкен.
Раніше Голос Америки повідомляв, із посиланням на низку публікацій в американських ЗМІ, що американську баскетбольну зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана можуть обміняти на 55-річного росіянина Віктора Бута, який вже понад 10 років утримується за гратами у США за звинуваченням у тероризмі.
Прокуратура тоді заявляла, що Бут готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, зокрема ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.
У червні цього року уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».
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Ентоні Блінкен: в найближчі дні я очікую поговорити з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Відео
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із зверненням перед журналістами - значну частину виступу він присвятив Україні. Своє турне африканськими країнами завершив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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Конгресмени США: Росія не припиняє використовувати їжу як зброю
Конгресмен-республіканець від Техасу Майкл Макфол та конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс в заяві стосовно візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Єгипта, Уганди, Ефіопії та Республіки Конго наголосили, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю.
Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війниКонгресмен-республіканець від Техасу Майкл Макфол та конгресмен-демократ Грегорі В. Мікс
«Після жорстокого бомбардування Путіним Одеського порту, що фактично порушило домовленості, яких досягли за посередництва ООН про дозвіл суднам із зерном залишати порт, міністр закордонних справ Росії Лавров продовжує поширювати в Африці дезінформацію про те, якою є роль Росії в загостренні глобальної продовольчої кризи. Не помиляйтеся – режим Путіна неодноразово демонстрував нам, що він не зупиниться ні перед чим, щоб використовувати їжу як розмінну монету та зброю війни», - йдеться у заяві. Також наголошується, що «оскільки ціни на продукти харчування стрімко зростають по всій Африці, Росія безсоромно намагається перекласти провину, коли очевидні докази її безрозсудності та байдужості до людських страждань».
В квітні 2022 року Палата представників прийняла законопроект про протидію злочинній діяльності Росії в Африці. Законопроект, внесений конгресменами Макфолом та Міксом зосереджує увагу на оцінці масштабів російської дезінформації, корупції та іншої діяльності, яка підриває інтереси США та їхніх африканських партнерів.
Прес-секретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до «тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки». Також Нед Прайс зауважує, що Росія прагне взаємодіяти з іншими країнами, щоб стримати тиск і обурення проти Москви.
«Нас набагато менше турбує те, з ким розмовляє Росія, ніж повідомлення, які Росія чує від країн. Повідомлення, яке почув міністр закордонних справ Лавров, повідомлення, яке Росія почула від Великої двадцятки, повідомлення, яке Росія почула від ООН, повідомлення, яке Росія почула від інших країн – інших блоків країн – про втрати від російського вторгнення, втрати від жорсткої агресії Москви проти України», - додав прес-секретар Державного департаменту.
Міністерство оборони Великої Британії відзначило, що теперішній візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до низки африканських країн, Росія, ймовірно, використає, щоб звинуватити Захід в міжнародній продовольчій кризі, а також отримати підтримку російського вторгнення Росії до України від африканських країн, які займають нейтральну позицію. США, ЄС неодноразово заперечували закиди Росії щодо того, що санкції призвели до продовольчої кризи і вказували, що дії Росії в Україні призводять до зростання цін на продовольство.
Посол Європейського Союзу у США Ставрос Ламбрінідіс напередодні засудив створення Москвою продовольчої кризи у світі та поширення нею дезінформації, з метою використати цю кризу із політичною метою. «Страшно чути, як вони це говорять. Це «голодні ігри», організовані Росією, і ми повинні зупинити ці «голодні ігри». Вони не будуть шантажувати світ», - сказав Ламбрінідіс. Посол заперечив й інший дезінформаційний наратив, який розповсюджує Росія, мовляв, продовольча криза триває через накладені на неї санкції ЄС. «Це абсурд і абсолютна неправда», - сказав він.
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