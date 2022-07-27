Блінкен говоритиме з Лавровим про звільнення американців та експорт українського зерна 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що “у найближчі дні” проведе телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Серед питань обговорення - доля заарештованих у Росії американців Брітні Ґрайнер та Пола Вілана, а також відновлення експорту зерна з України.

“У наступні дні я буду говорити із російським міністром закордонних справ Лавровим, вперше від початку війни (повномасштабного вторгнення в Україну - ред). Я маю намір підняти питання найвищої пріоритетності для нас - звільнення американців Пола Вілена та Брітні Ґрайнер, які несправедливо затримані і мають повернутися додому. Кілька тижнів тому я запропонував їм суттєву пропозицію, щоб сприяти цьому звільненню, наші уряду спілкувались прямо і неодноразово щодо цієї пропозиції. Я скористаюсь розмовою, щоб обговорити це персонально, і сподіваюсь, це призведе до вирішення питання”, - заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу у Державному департаменті США.

Державний секретар США запевнив, що не обговорюватиме із російським колегою війну в Україні. “Нічого про Україну без України”, - наголосив він.

Втім глава зовнішньополітичного відомства США має намір підняти питання відновлення експорту українського зерна через Чорне море, про що напередодні сторони "домовились" у Туреччині.

“Я також підніму питання щодо попередньої угоди про експорт зерна, якої досягли Україна, Росія, Туреччина та ООН минулого тижня. Ми сподіваємося, що ця угода швидко призведе до того, що українське зерно знову буде транспортуватися через Чорне море, і що Росія виконає свою обіцянку дозволити цим кораблям пройти (по Чорному морю - ред.), - сказав Блінкен.

“Ця угода є позитивним кроком вперед. Проте існує різниця між угодою на папері та угодою на практиці. Сотні мільйонів людей по всьому світу чекають, щоб ці кораблі вирушили з українських портів, і щоб мільйони тонн зерна та інших культур потрапили на світовий ринок. Якщо Кремль підписав цю угоду, щоб виглядати розсудливим перед світом, без наміру виконувати її, ми про це дізнаємося дуже скоро”, - заявив Держсекретар.

Блінкен запевнив, що США підтримають “дипломатичні зусилля”, щоб закінчити цю війну, втім Москва, за його словами, поки не показує готовності до цього.

“Президент Зеленський чітко заявив, що ця війна закінчиться дипломатією. Ми погоджуємось. США готові підтримати будь-які життєздатні дипломатичні зусилля”, - додав глава Держдепу США.

“Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб посилити українські позиції на полі бою. Щоб вони (українці - ред.) мали найсильнішу, наскільки можливо, позицію за столом переговорів”, - сказав Ентоні Блінкен.

Раніше Голос Америки повідомляв, із посиланням на низку публікацій в американських ЗМІ, що американську баскетбольну зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана можуть обміняти на 55-річного росіянина Віктора Бута, який вже понад 10 років утримується за гратами у США за звинуваченням у тероризмі.

Прокуратура тоді заявляла, що Бут готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, зокрема ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.

У червні цього року уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».