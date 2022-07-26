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"Африканці не ідіоти, не треба нас втягувати у конфлікт" між Росією і Україною - Міністр закордонних справ Уганди
Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із міністром закордонних справ Уганди Джедже Одонго у понеділок, 25 липня, та президентом країни Йовері Мусевені наступного дня.
Як пише англомовна служба Голосу Америки, Уганда є однією з кількох країн Східної Африки, які страждають від нестачі продовольства після сильної посухи. Зростання інфляції, викликане війною в Україні, ще більше погіршило постачання продовольства в регіоні.
Втім, в інтерв’ю Службі Суахілі Голосу Америки міністр закордонних справ Уганди заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.
«Послухайте, африканці не ідіоти. Ми чітко дали зрозуміти, що вони не повинні втягувати Африку в цей конфлікт, говорячи «голод в Африці», «голод в Африці», «голод в Африці». Я навіть не знав, що Україна постачає зерно в Африку, поки це питання не виникло. Але вони роблять так, ніби це африканська справа, змушуючи нас ставати частиною конфлікту», - сказав він в інтерв’ю.
Відповідно до опублікованого на початку липня звіту, підготовленого низкою агенцій ООН, кількість людей на планеті, що відчували голод у минулому році, зросла до 828 мільйонів осіб, це на 46 мільйонів людей більше, ніж попереднього року.
«Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах», – заявляв Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.
Уганда утрималася під час голосування резолюції ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до негайного виведення російських військ з країни, яку підтримали 141 країна з 193. Одонго пояснив це тим, що конфлікт між Росією та Україною занадто складний, аби для Уганди приймати це рішення.
Також Уганда не приєдналася до санкцій проти Росії.
«Уганді не потрібно приєднуватися до санкцій Заходу чи Сходу, - сказав він. - Їм (Росії та Україні – ред.) потрібно навчитися жити в мирі між собою, навчитися поважати одна одну і навчитися визнавати, що в цьому світі для всіх достатньо місця».
Міністр наголосив, що вони не називають неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке забрало вже десятки тисяч життів та змусило мільйони людей залишити свої домівки, війною. В Уганді вважають, що це - конфлікт, який «має бути вирішений мирним шляхом».
«Сторони мають говорити одна з одною та знайти найшвидше вирішення конфлікту. У цьому випадку ми закликаємо обидві сторони знайти дипломатичні, політичні засоби для вирішення питання», - сказав він.
Одонго охарактеризував його зустріч із Лавровим як «прекрасну нагоду» почути російську сторону та сказати йому, що, на думку Уганди, вони мають вирішити це питання мирним шляхом. Також він наголосив, що Росія стояла поруч із африканськими країнами з 50-х років, під час та після боротьби за незалежність (Очевидно, маючи на увазі Радянський Союз - Ред.)
Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Республіку Конго та Єгипет, і планує, після завершення зустрічей в Уганді у вівторок, відправитися до Ефіопії, де знаходиться штаб-квартира Африканського Союзу.
У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.
«Це війна настільки пропагандистська, наскільки вона є збройною...», — сказав Стівен Грузд, керівник російсько-африканської програми Південноафриканського інституту міжнародних відносин в інтерв’ю англомовній службі Голосу Америки. Грузд сказав, що цікаво, що це особистий візит, а не онлайн-спілкування.
"Я думаю, що це навмисно розраховано, щоб показати, що Росія не ізольована, що у Росії все ще є друзі у світі, що Росія все ще піклується про Африку".
З ним погоджується Уейл Олусола, який викладає міжнародну політику в нігерійському Університеті Обафемі Аволово.
«Цей візит відбувається по всій Африці, тому він посилає глобальне повідомлення про нові відносини, які Росія намагається розвивати».
У Єгипті Лавров зустрівся з керівництвом Ліги арабських держав, шукаючи підтримки 22 держав-членів групи. Очікується, що під час відвідин штаб-квартири Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, він проведе широку зустріч з керівництвом цього альянсу з цією ж метою.
Наталія Бугайова, наукова співробітниця Інституту дослідження війни, вказує на те, що Кремль роками переслідував Африку, «щоб зменшити вплив санкцій, отримати додатковий потік доходів для режиму та розширити військовий слід Росії та глобальну мережу дезінформації». А тепер він намагається використати Африку у своїй інформаційній операції, щоб посилити тертя між Україною та тими, хто її підтримує.
«Блокада Росією українського експорту зерна та навмисне націлювання на українське сільськогосподарське виробництво є центральним елементом цих зусиль. Воно спрямоване на те, щоб хибно пов’язати санкції проти Росії та український експорт зерна, щоб фальшиво зобразити Росію як відповідальну сторону світової продовольчої кризи та маніпулювати Заходом, щоб послабити його санкції», - сказала Бугайова в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.
На її думку, Кремль може запропонувати Африці все менше, а характер стосунків Росії з країнами Африки «дедалі більше набуватиме характеру здирництва, а не партнерства».
«Африканські країни мають усвідомити, що Кремль намагається розгорнути свою війну в Україні за їхній рахунок, мало що пропонуючи взамін. Ціннісна пропозиція Росії для Африки, яка вже нішова, лише зменшуватиметься, включаючи зброю, яку вона надсилає, допомогу у сфері безпеки, яку вона надає, а також сільське господарство та технології, які вона може експортувати», - говорить вона.
Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру заявив, що Африка імпортує майже половину свого військового обладнання з Росії, додавши, що експорт зброї є критично важливим компонентом економічного зростання Росії. За підрахунками інституту, кількість африканських країн, які купують зброю в Росії, зросла до 21 з 16 у 2000-х роках. Декілька країн також використовують найманців, яких постачає Росія, пише англомовна служба Голосу Америки.
Деяка інформація надійшла від Reuters, Bloomberg.
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- Reuters
- Голос Америки
15% та винятки. Подробиці газової угоди ЄС - Reuters
Країни Європейського Союзу схвалили надзвичайний план для стримування попиту на газ. Це сталося у вівторок після досягнення компромісних угод щодо обмеження скорочень для деяких країн на тлі побоювань, що Росія продовжуватиме скорочувати поставки газу, повідомляє агентство Рейтер.
Брюссель закликає країни-члени економити газ і зберігати його на зиму через занепокоєння, що Росія повністю перекриє поставки у відповідь на санкції Заходу через війну з Україною. Європа вже зіткнулася зі збільшенням дефіциту газу, коли російський Газпром заявив, що скоротить потік через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини до п'ятої частини потужності.
Згідно з узгодженим планом, країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15% у серпні-березні від середнього показника за 2017-2021 роки.
В разі надзвичайної ситуації, якщо на це погодиться більшість країн ЄС, зменшення можуть бути обов’язковими. Узгоджений план є компромісним, адже країни погодилися звільнити численні країни та галузі від обов’язкового скорочення на 15% після того, як деякі уряди виступили проти початкової пропозиції ЄС застосувати його до кожної країни.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що угода продемонструє президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа залишається єдиною перед обличчям останніх скорочень газу Москвою. «Ви нас не розділите», — сказав Хабек.
Угорщина була єдиною країною, яка виступала проти угоди, заявили двоє чиновників ЄС.
Своє останнє скорочення Російський "Газпром" пояснив необхідністю зупинити роботу турбіни. Втім ці пояснення відкидає керівник ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, який назвав цей крок "політично мотивованим".
Сімсон сказав, що угода має гарантувати, що країни заощадять достатньо газу, щоб пережити зиму із середніми температурами, якщо Росія зараз повністю припинить постачання, але надзвичайно холодна зима вимагатиме більш суворих заходів.
Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він пов'язав це з тим, що Росія через санкції не могла повернути турбіну, яку Siemens Energy відправив до Канади на ремонт.
Уряд Німеччини відхилив таке пояснення "Газпрому" щодо скорочення поставок газу. В ЄС неодноразово заявляли, що такі російські заяви - лише прикриття для політично вмотивованого рішення про зменшення поставок газу до Європи.
На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни до Німеччини. Раніше в коментарі вашингтонському центру "Атлантична Рада", голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко розкритикував Захід за позицію щодо турбін: "Турбіни не були критично важливими, що підтвердив німецький уряд. Путін мав інші варіанти - поставки через Польщу чи збільшення поставок через українську транзитну систему". Вітренко вважає, що Путін може піти на повну зупинку поставок газу до Європи, якщо він таким чином зможе змусити Захід піти на поступки".
Сполучені Штати рішення Канади підтримали.
12 липня Світовий конгрес українців подав позов до федерального суду у намаганнях оскаржити рішення Оттави про передачу турбіни.
Росія постачала 40% газу в ЄС до того, як 24 лютого вторглася в Україну під час того, що Москва називає «спеціальною військовою операцією».
Досягнута угода звільнить від зобов’язуючого скорочення газу на 15% Ірландію, Мальту та Кіпр – країни, які не під’єднані до газових мереж інших держав-членів і, отже, не зможуть ділитися запасним газом з іншими країнами в разі надзвичайної ситуації. Країни з обмеженими можливостями експорту газу до інших країн ЄС можуть вимагати нижчого цільового показника, якщо вони експортують те, що можуть.
Аналітики кажуть, що план ЄС випробував солідарність країн. Польща схвалила остаточну угоду, але міністр клімату Анна Москова сказала, що промисловість однієї країни не повинна бути змушена використовувати менше газу, щоб допомогти іншим державам, які стикаються з дефіцитом.
Попри досягнуту угоду, дехто висловлює тривогу, що таких заощаджень все одно буде недостатньо, щоб запобігти дефіциту взимку. Так, міністр навколишнього середовища Ірландії Імон Раян вважає, що 15 відсотків з огляду на плани росіян, ймовірно буде недостатньо.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
- Голос Америки
Держдеп: Москва навмисно не допускає харчові продукти до найбідніших людей у світі. Відео
«Москва навмисно намагається не допустити надзвичайно потрібні харчові продукти до найбідніших людей у світі, до тих, хто страждає від найгострішого браку харчів, який посилило російське вторгнення в Україну», - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
- Голос Америки
ЮНІСЕФ допоможе очистити питну воду в Одесі та на півдні України для 50 тисяч дітей
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Одесу життєво необхідні речі для очистки води та іншої допомоги для приблизно 50 000 дітей у зруйнованих війною районах півдня України, повідомляє організація на своєму сайті.
ЮНІСЕФ доставив в Одесу обладнання для очищення води та санітарно-гігієнічні засоби для запобігання захворюванням через брак чистої води та санітарних умов, що особливо небезпечно для вразливих верств населення. Близько 110 000 людей отримають фільтри та хімікати для доставки чистої води, а гігієнічні набори допоможуть зберегти здоров’я 14 000 дітей, мовиться у повідомленні.
«ЮНІСЕФ доставляє життєво необхідні засоби у важливі райони, включаючи Одесу та околиці, щоб ми могли швидко реагувати на потреби найбільш уразливих родин, які постраждали від триваючих бойових дій та обстрілів», – сказав представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін. За його словами, допомога, яка була доставлена 27 вантажівками, зможе зберегти здоров’я приблизно 50 тисяч дітей.
Поставки, які привезли представники гуманітарної організації, будуть розміщені в Одесі та іншіх населених пунктах на півдні України, близьких до бойових дій, включно з Миколаєвом, який останніми тижнями зазнав потужних обстрілів.
Крім того, поставки сприятимуть покращенню умов життя внутрішньо переміщених сімей та дітей, багато з яких втекли до Одеси з районів, постраждалих від війни, зазначається у повідомленні.
Наприкінці квітня унаслідок влучання ракет у системи водопостачання у Миколаєві питна вода зникла на декілька тижнів. Комунальні служби понад місяць не мали доступу до мереж, щоб їх відремонтувати. Люди набирали воду з калюж, річок, очищали доступними способами та пили. Допомогу організували волонтери та місцеві громади Одещини, які доставили воду в місто.
Сильні мережі, активна діаспора. Як організація Шона Пенна допомагає та що їх вражає в Україні
Серед багатьох міжнародних організацій, які допомагають Україні у час війни, – заснована актором Шоном Пенном благодійна організація CORE. Початок війни застав його в Україні, де він знімав документальне кіно про президента Зеленського. СОRE – скорочене від «Організована громадою допомога» - працює в зонах конфліктів та стихійних лих вже 12 років, надаючи швидку та цільову допомогу, взаємодіючи безпосередньо з місцевими громадами. В Україну вони прийшли з перших днів війни, допомагаючи вимушеним переміщеним українцям як в самій Україні, так і за її межами.
Співзасновниця організації та виконавча директорка Енн Лі перші тижні бойових дій провела в Україні. Каже, такого рівня розвитку громадянського суспільства та обєднансоті громади, як в Україні, не бачила за всі роки роботи. Про гуманітарну кризу в Україні, першочергові та довготривалі потреби і головні виклики вона розповіла в інтерв'ю Голосу Америки.
Наталія Леонова, Голос Америки: Ви займаєтеся благодійництвом досить давно, з 2010 року. Були в зонах конфліктів і стихійних лих. Чому і як ви вирішили працювати в Україні?
Енн Лі, співзасновниця та виконавча директорка організації CORE: Зараз це одна з найбільших і головних криз нашого часу. В Україні відбувається щось на кштал того, що відбувається і в глобальному масштабі, і в Сполучених Штатах, - атаки на демократію. Тому ми не задумувалися ні на секунду. Ми були зобов'язані долучитись, і ми побачили кількість людей, які фактично залишали країну та ставали біженцями. Для нас було очевидним, що ми повинні долучитися.
НЛ: Які конкретні речі ваша організація робить як для українських біженців за кордоном, так і, можливо, на місцях.
ЕЛ: Ми працюємо в трьох різних місцях. В Україні у кількох містах, включаючи Одесу, Київ та Львів. А ще ми в Польщі, в прикордонних містах Жешов і Чемеш. І ми теж у Кракові. Крім того, ми також у Румунії. У всіх цих місцях ми надаємо підтримку місцевим притулкам, які взялися допомогати. І часто це люди з приватного сектору, готелі, які перетворюються на притулки, щоб підтримати велику кількість біженців і переміщених осіб. Ми також забезпечуємо харчами, водою. Також велика програма це готівкова підтримка жертв конфілкту. І, звісно, одна з найбільших речей, на якій ми зосереджуємося, - це захист жінок і дітей, які покинули країну.
НЛ: А як українці можуть говорити з вами напряму? Чи можуть вони звернутися по допомогу безпосередньо?
ЕЛ: Так, у нас є низка партнерських організацій в Україні. І саме через них ми можемо ідентифікувати потреби та виконувати багато роботи на місцях. І знову ж таки, це дуже відрізняється від багатьох інших криз, тому що українське громадянське суспільство та сектор неурядових організацій є дуже міцними. На жаль, дуже засмучує той факт, що значна частина величезної фінансової допомоги, яка надходить зі Сполучених Штатів та інших країн, не досягає швидко адресата, аби підтримати місцеві організації та громадянське суспільства. Існує нестикування, вони не можуть отримати ці гроші досить швидко на місцях. Тож ми намагалися створити міст. Ми працюємо над створенням у цих місцевих організацій довгострокового потенціалу та додаткової підтримки, щоб вони могли служити своїм громадам.
НЛ: Фінансування, про яке ви згадали, звідки воно?
ЕЛ: Наше фінансування надходить від приватних осіб, ми також отримуємо певні кошти від Американського Червоного Хреста, який завжди був нашим провідним партнером, у всіх катастрофах, на які ми реагували - вони дуже, дуже чуйні, вони ефективні. Тому вони були для нас чудовими партнерами. Але значна частина нашого фінансування надходить від приватних осіб, і це величезна частина. Американці зацікавлені надавати підтримку. Вони знають, що ми можемо потрапити на місце дуже швидко, інтегруватися в ці спільноти та в ті місцеві організації і надати дуже цільову допомогу.
НЛ: Ви згадали, що криза в Україні значно відрізняється від інших конфліктів, які ви бачили в минулому. Чим саме?
ЕЛ: Рівень міжнародної підтримки виявився приголомшуючим. Крім того, є так багато українців у Польщі, українців за кордоном, які буквально кинулися допомагати. Люди які не мали попереднього досвіду, зробили так багато. І це вражає. І нарешті, звісно, це місцеві організації. Якщо ви подивитесь на кількість організацій в Україні, які були там до цієї кризи, які зараз якось перепрофілюються, щоб зосередитися на підтримці своїх співвітчизників, це вражає. І це такий рівень відповіді, реакція на місцевому рівні, реакція місцевої влади, якої ми не бачили в інших місцях.
НЛ: Хто, на вашу думку, є найбільш уразливими групами, та які найбільші проблеми та виклики, з якими вони мають справу, які потрібно вирішити?
ЕЛ: Як ми всі знаємо, багато чоловіків не можуть виїхати з країни. Отже, більшість людей, які виїхали за межі України, - жінки, діти та люди похилого віку. На жаль, після катастроф виникає сексуальна експлуатація та насильство. І коли у вас стільки жінок і дітей без повної сім’ї, вони потрапляють у зону ризику. Ми також маємо багато людей похилого віку, які ніколи не покидали своїх регіонів, і для них це надзвичайно важко.
НЛ: Я хотіла б також торкнутися питання довгострокового впливу цієї війни. Як його пом’якшити, щоб покоління українців не страждали від посттравматичного синдрому протягом багатьох років?
ЕЛ: Я вважаю, психічну допомогу дуже важливою. Як ми бачили під час різних криз, на почтаку існує величезна підтримка та багато розкритих обіймів, але незабаром це вичерпується. І тому вам потрібно постійно заохочувати тих, хто допомагає, країни та приймаючі громади, не втрачати доброзичливість. А нам потрібно підтримувати такі громади, які також відчувають складнощі. Якщо у вас є громада, яка поглинає групу українців, мова йде не лише про підтримку цих українців, а також про підтримку приймаючої сторони, яка абсорбує цих людей, їм також потрібні ресурси, щоб мати можливість це робити.
Імміграційне питання дуже важливе. Інтегруватися в ці громади дуже важливо на ранньому етапі, допомагати цим людям знайти засоби для існування, сторювати довготермінові притулки, яких не існує у цих громадах – дуже важливо. Ми знаємо, що наближається зима, у нас залишилося менше шести місяців. Люди залишаються в шкільних спортзалах чи центрах надзвичайної допомоги, вони не витримають зиму. Нам потрібно зосередитися на довгострокових рішеннях.
Щодо більш високого, політичного рівня, ми, як спільнота, міжнародне співтовариство, повинні продовжувати чинити сильний тиск на наші уряди, щоб не зменшувати тиск на Росію, і не відмовлятися від підтримки українського народу, який так сильно страждає.
НЛ: Тим більше зараз, коли здається, що настала втома від війни, як зробити так, щоб українська війна залишалася на радарах міжнародної спільноти, а зусилля допомогти українцям не припинялися?
ЕЛ: Я думаю, президент Зеленський надає чудовий приклад, як це робити. Він вміє говорити безпосередньо зі звичайними людьми, пояснювати, що станеться, якщо про конфлікт забудуть. Є мільйони переміщених людей. Ми їх не бачимо, тому що вони не в традиційних наметових містечках. Вони в інших сім’ях, вони з людьми, яких вони не знають, в групових центрах допомоги. Ви знаєте, нам потрібно висвітлювати це, які ви робите, нагадувати світу, що ця криза не зникла. Ця криза вплине на кілька поколінь. Тому нам потрібно постійно привертати увагу до цих людей і регулярно розповідати їх історії.
НЛ: Дуже дякую за ваш час і дякую за вашу роботу.
ЕЛ: Щиро дякую вам.
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