"Африканці не ідіоти, не треба нас втягувати у конфлікт" між Росією і Україною - Міністр закордонних справ Уганди

Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із міністром закордонних справ Уганди Джедже Одонго у понеділок, 25 липня, та президентом країни Йовері Мусевені наступного дня.

Як пише англомовна служба Голосу Америки, Уганда є однією з кількох країн Східної Африки, які страждають від нестачі продовольства після сильної посухи. Зростання інфляції, викликане війною в Україні, ще більше погіршило постачання продовольства в регіоні.

Втім, в інтерв’ю Службі Суахілі Голосу Америки міністр закордонних справ Уганди заявив, що він вважає розмови про голод в Африці намаганням Заходу втягнути африканські країни у конфлікт між Росією та Україною.

«Послухайте, африканці не ідіоти. Ми чітко дали зрозуміти, що вони не повинні втягувати Африку в цей конфлікт, говорячи «голод в Африці», «голод в Африці», «голод в Африці». Я навіть не знав, що Україна постачає зерно в Африку, поки це питання не виникло. Але вони роблять так, ніби це африканська справа, змушуючи нас ставати частиною конфлікту», - сказав він в інтерв’ю.

Відповідно до опублікованого на початку липня звіту, підготовленого низкою агенцій ООН, кількість людей на планеті, що відчували голод у минулому році, зросла до 828 мільйонів осіб, це на 46 мільйонів людей більше, ніж попереднього року.

«Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах», – заявляв Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.

Уганда утрималася під час голосування резолюції ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до негайного виведення російських військ з країни, яку підтримали 141 країна з 193. Одонго пояснив це тим, що конфлікт між Росією та Україною занадто складний, аби для Уганди приймати це рішення.

Також Уганда не приєдналася до санкцій проти Росії.

«Уганді не потрібно приєднуватися до санкцій Заходу чи Сходу, - сказав він. - Їм (Росії та Україні – ред.) потрібно навчитися жити в мирі між собою, навчитися поважати одна одну і навчитися визнавати, що в цьому світі для всіх достатньо місця».

Міністр наголосив, що вони не називають неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке забрало вже десятки тисяч життів та змусило мільйони людей залишити свої домівки, війною. В Уганді вважають, що це - конфлікт, який «має бути вирішений мирним шляхом».

«Сторони мають говорити одна з одною та знайти найшвидше вирішення конфлікту. У цьому випадку ми закликаємо обидві сторони знайти дипломатичні, політичні засоби для вирішення питання», - сказав він.

Одонго охарактеризував його зустріч із Лавровим як «прекрасну нагоду» почути російську сторону та сказати йому, що, на думку Уганди, вони мають вирішити це питання мирним шляхом. Також він наголосив, що Росія стояла поруч із африканськими країнами з 50-х років, під час та після боротьби за незалежність (Очевидно, маючи на увазі Радянський Союз - Ред.)

Під час свого турне країнами Африки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Республіку Конго та Єгипет, і планує, після завершення зустрічей в Уганді у вівторок, відправитися до Ефіопії, де знаходиться штаб-квартира Африканського Союзу.

У колонці, опублікованій у газетах цих чотирьох країнах Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок, повідомляє Reuters.

«Це війна настільки пропагандистська, наскільки вона є збройною...», — сказав Стівен Грузд, керівник російсько-африканської програми Південноафриканського інституту міжнародних відносин в інтерв’ю англомовній службі Голосу Америки. Грузд сказав, що цікаво, що це особистий візит, а не онлайн-спілкування.

"Я думаю, що це навмисно розраховано, щоб показати, що Росія не ізольована, що у Росії все ще є друзі у світі, що Росія все ще піклується про Африку".

З ним погоджується Уейл Олусола, який викладає міжнародну політику в нігерійському Університеті Обафемі Аволово.

«Цей візит відбувається по всій Африці, тому він посилає глобальне повідомлення про нові відносини, які Росія намагається розвивати».

У Єгипті Лавров зустрівся з керівництвом Ліги арабських держав, шукаючи підтримки 22 держав-членів групи. Очікується, що під час відвідин штаб-квартири Африканського Союзу в Аддіс-Абебі, він проведе широку зустріч з керівництвом цього альянсу з цією ж метою.

Наталія Бугайова, наукова співробітниця Інституту дослідження війни, вказує на те, що Кремль роками переслідував Африку, «щоб зменшити вплив санкцій, отримати додатковий потік доходів для режиму та розширити військовий слід Росії та глобальну мережу дезінформації». А тепер він намагається використати Африку у своїй інформаційній операції, щоб посилити тертя між Україною та тими, хто її підтримує.

«Блокада Росією українського експорту зерна та навмисне націлювання на українське сільськогосподарське виробництво є центральним елементом цих зусиль. Воно спрямоване на те, щоб хибно пов’язати санкції проти Росії та український експорт зерна, щоб фальшиво зобразити Росію як відповідальну сторону світової продовольчої кризи та маніпулювати Заходом, щоб послабити його санкції», - сказала Бугайова в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки.

На її думку, Кремль може запропонувати Африці все менше, а характер стосунків Росії з країнами Африки «дедалі більше набуватиме характеру здирництва, а не партнерства».

«Африканські країни мають усвідомити, що Кремль намагається розгорнути свою війну в Україні за їхній рахунок, мало що пропонуючи взамін. Ціннісна пропозиція Росії для Африки, яка вже нішова, лише зменшуватиметься, включаючи зброю, яку вона надсилає, допомогу у сфері безпеки, яку вона надає, а також сільське господарство та технології, які вона може експортувати», - говорить вона.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру заявив, що Африка імпортує майже половину свого військового обладнання з Росії, додавши, що експорт зброї є критично важливим компонентом економічного зростання Росії. За підрахунками інституту, кількість африканських країн, які купують зброю в Росії, зросла до 21 з 16 у 2000-х роках. Декілька країн також використовують найманців, яких постачає Росія, пише англомовна служба Голосу Америки.

Деяка інформація надійшла від Reuters, Bloomberg.