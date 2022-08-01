В ефірі Час-Тайм. Білий Дім оголосив новий пакет військової допомоги Україні на суму 550 мільйонів доларів – деталі. США привітали відправку першого судна із українською кукурудзою із порту Одеси. Український фермер, чия власність наразі під окупацією, розповідає, як він планує боротися за компенсацію збитків. Американські законодавці представили законопроект, мета якого - визнати Росію державою-спонсором тероризму – подробиці. Лікарі зі США дають консультації українцям по відеозв’язку. Британські мандрівники-журналісти подорожують Україною на мотоциклах, розповідають про побачене та збирають кошти на допомогу українським дітям.