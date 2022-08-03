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"Телехелп Україна" - ініціатива, яку організували українські студенти Стенфордського університету
Американські лікарі консультують українців відеозв’язком. Терапевти, неврологи, ендокринологи, психіатри - зв'язуються з українцями з прифронтових зон і допомагають вирішити проблеми зі здоров'ям. Ініціативу під назвою “Телехелп Україна” організували українські студенти Стенфордського університету.
З учасниками цієї ініціативи поспілкувалась журналістка Голосу Америки Христина Шевченко.
Бельгійка за походженням Флоренс Тюрі -сімейна лікарка у місті Пало Альто в штаті Каліфонія. Жінка уже понад місяць консультує українців у прифронтових зонах по відеозв'язку.
"Я з Європи, тому відчуваю, що ми дуже близькі, адже Україна, близько до Бельгії, тож я відчула потребу допомогти. Я спілкуюся з дітьми старшого віку та студентами. В основному вони мене запитують, що вони можуть зробити, якщо у них немає ліків, оскільки це дуже велика проблема, вони не можуть знайти ліки, тому я намагаюся допомогти їм вирішити їхню проблему без ліків", - розповідає Флоренс Тюрі, сімейна лікарка.
Українці, які зараз проживають на території України і Польщі можуть записатися на безкоштовні консультації до американських лікарів.
Соломія Савчук, студентка медичної школи Стенфорду родом з Івано-Франківщини, – одна із ініціаторок проекту. Каже - досвід телемедицини, який отримали під час пандемії ковіду допомагає під час війни в Україні.
"Ми придумали взяти весь цей досвід і згуртувати його в новій моделі. По суті весь цей досвід лікарів в США, які не можуть полетіти в Польщу чи Україну і допомогти українським біженцям безпосередньо, але мають кілька годин в тиждень, у які їх можна долучити на волонтерських засадах аби надавати безкоштовні консультації або психологічну допомогу українцям, які не можуть зв'язатись зі своїми лікарями в Україні", - пояснює Савчук.
Спочатку волонтери "Телехелп" залучили до відеоконсультацій лікарів первинної ланки а також психологів. З часом долучились інші спеціалісти - наприклад кардіологи, неврологи, дерматологи та ендокринологи. Багато спеціалістів також є викладачами Стенфордського університету. У "Телехелп" віддають перевагу пацієнтам із найбільш уражених війною областей, де не вистачає ліків.
"Наприклад якщо людина має хронічне захворювання і в неї закінчились ліки потрібно розпочати приймати новий препарат або потрібна консультація фахівця, якщо дитина захворіла і не хочеться виходити з дому", - розповідає Савчук.
Значна частина консультацій - психологічна допомога. З "Телехелп" на волонтерських засадах співпрацюють близько 20 психотерапевтів. Кажуть - українцям, особливо молодому поколінню, важливо розуміти як знайти сили аби відбудовувати країну.
"Багато з них відчувають щось на зразок "провини того, хто вижив", як і багато хто з нас, вони хочуть допомогти та відчувають, що роблять недостатньо, щоб допомогти. Я думаю, що війна загострила багато проблем, з якими люди стикалися ще до війни, і що ми просто бачимо набагато більше реакції на стрес в окремих людей", - пояснює Анаїд Атасунтсева, психологиня.
Загалом до проекту вже долучилося 60 волонтерів і 75 лікарів. Усі консультації проходять із сертифікованими перекладачами. Аби записатись на консультацію потрібно заповнити заявку на офіційному сайті "telehelpukraine.com".
Дивіться також: Лікарі зі США дають консультації українцям відеозв’язком. Відео
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- Голос Америки
“Американське ядерне товариство” закликає Росію надати "негайний, повний і відкритий" доступ до Запорізької АЕС
“Американське ядерне товариство” закликає Росію негайно відкрити доступ до Запорізької АЕС та персоналу станції. У своїй відкритій заяві організація вказала на неприпустимість зловживання атомними електростанціями як щитом для військових операцій.
“Це неприпуститмо, щоб Росія використовувала Запорізьку атомну електростанцію в Україні як прикриття для ракетних ударів. Поведінка Росії на запорізькому об’єкті порушує міжнародне гуманітарне право, яке забороняє напади на атомні електростанції та використання живого щита, щоб уникнути ворожих атак чи репресій. Збройні сили Росії повинні негайно вивезти зброю з об’єкта та прилеглих територій”, - мовиться у заяві організації.
Президент Ядерного товариства США Стівен Арнд висловив “серйозну стурбованість” долею українського персоналу на Запорізькій АЕС.
“Ми закликаємо Росію надати Міжнародному агентству з атомної енергії негайний, повний і відкритий доступ до Запорізької АЕС і до персоналу станції”, - заявив він.
Як повідомляв “Голос Америки”, напередодні директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ попередив, що найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція в Україні “повністю вийшла з-під контролю”. За його словами, ситуація на АЕС, яку захопили російські війська, щодня стає все більш небезпечною, "порушені всі принципи ядерної безпеки".
Як українська громада Сан-Дієго збирає допомогу для України
Чим довше триває російська війна в Україні, тим більше, побоюються в українській громаді Каліфорнії, до неї звикають у світі. Після безпрецедентно виського рівня надходження пожертв до різних українських гуманітарних організацій у США, практично усі вони говорять про зменшення надходжень. Тож українські активісти шукають шляхи відродити увагу до війни. Однак українці у Сан-Дієго - приклаж того, що навіть порівняно невелика громада може грати вагому роль у загальній кампанії підвищення обізнаності щодо України. З представниками громади поспілкувалась журналістка Голосу Америки Христина Шевченко.
У минулому ужгородка Міра Рубин більше року очолює "Дім України" в Сан Дієго, або ж "Українську Хатку", як місцеві українці лагідно називають цю установу.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ця невеличка громада українців збирає допомогу та активно намагається привернути увагу до війни.
"Протести це звоніння, це писання, це зустрічі по зуму з конгресменами. І я б дуже хотіла, щоб вся українська діаспора цим займалася. Це страшенно діє. Лендліз би так швидко не підписали якби не було нашого тиску", - пояснює Міра Рубин.
Активісти щотижня проводять протести та мітинги у центрі міста, однак, каже Міра, організувати громаду стає складніше. На вулиці виходить все менше людей.
"Дуже важко переконати людей, що треба прийти на протест замість того щоб піти на якийсь день народження з дитиною. У кожного своє розуміння що таке протест і навіщо ми там є. Є люди, які розуміють і які будуть стояти до останнього. А є люди, які не розуміють важливість цих протестів. Те що в Америці у нас демократія і те що все добивається виходом на вулицю багато хто з української діаспори не розуміє", - розповідає Рубин.
Гуманітарну та медичну допомогу також стало збирати важче, говорять волонтери.
Волонтерка Оксана Гордова, яка допомагає на складі, практично щодня сортує і відправляє допомогу. Останнім часом, каже вона, пожертв надходить усе менше.
Склад організації - це тактична медицина, військова захисна амуніція, медичні товари для лікарень.
"Американці, які приходили і багато допомагали, дуже багато приносили допомоги, зараз донацій стало менше. Ми мусимо закуповувати за свої гроші",- каже Гордова.
Як і загалом у Каліфорнії та країні, каже Рубин, у Сан-Дієго зменшилась зацікавленість подіями в Україні.
Тому, переконана жінка, громадським організаціям важливо підтримувати інтерес політиків та суспільства. Одним із найбільш дієвих способів Міра вважає, дзвінки до законодавців США.
"Багато хто не розуміє, що вони можуть підняти телефони, подзвонити конгресмену і передати якесь важливе повідомлення, люди не вірять, що це записується, що хтось це слухає, а насправді воно так і є. Вони записують кожну розмову, вони беруть до уваги кожний емейл, і якщо ми не говоримо про певні закони у Конгресі, зараз дуже багато законопроектів, не кожен конгресмен навіть знає, які законопроекти з'являються, якщо немає людей, які дзвонять і закликають його за це голосувати",- пояснює Міра.
Міра переконана, що безперервні дзвінки законодавцям американців українського походження, певним чином сприяли безпрецедентній підтримці України органами влади США загалом, і підписанню ленд-лізу зокрема.
"Тобто дуже важливо приймати участь в американській демократії, тому що ми живемо в цій країні. Діаспора не знає, що має цю силу. Вони живуть в країні, багато з них мають зелені карти, багато з них є громадяни, і вони не використовують можливість достукатися до держави", - ділиться своїми думками Рубин.
Міра та інші активісти громади Сан-Дієго інколи особисто літають у Вашингтон аби лобіювати інтереси історичної Батьківщини у Конгресі США.
З часу вторгнення Росії, громадська організація “Дім України” передала вже понад 75 тонн допомоги Україні.
Волонтери також продовжують виходити на протести аби підтримувати увагу американців до війни в Україні.
Дивіться також: Як українська громада Сан-Дієго збирає допомогу для України. Відео
Росія досі не допускає Червоний хрест до Оленівки, де загинули українські полонені
Організація Міжнародний комітет Червоного Хреста 3 серпня повідомила, що її представники досі не змогли відвідати контрольоване росіянами місце утримання українських військовополонених в Оленівці в Донецькій області, де згідно з повідомленням Росії загинули понад 50 полонених українців.
Росіяни стверджують, що українські полонені, серед яких були захисники Маріуполя, загинули внаслідок українського ракетного обстрілу.
В нас нема гарантій безпеки для здійснення цього візиту.Міжнародний червоний хрест
Україна натомість назвала подію спланованим вбивством, а президент Володимир Зеленський сказав про вибух вночі з 28 на 29 липня у приміщенні з українцями, що це «навмисний російський воєнний злочин».
Москва заявила 31 липня, що запросила Червоний хрест та ООН, аби незалежні спостерігачі могли взяти участь в «проведенні об’єктивного розслідування».
Але зі штаб-квартири МКЧХ у Женеві Голосу Америки в середу повідомили, що представники організації не змогли скористатися оголошеним російським запрошенням.
«Поки що нам не надали доступу до військовополонених уражених нападом, і в нас нема гарантій безпеки для здійснення цього візиту», - сказала речниця організації.
Червоний хрест також повідомив, що Росія не відповіла на пропозицію організації передати допомогу для полонених.
Женевські конвенції передбачають, що воюючі сторони відповідальні за життя полонених під час конфліктів і повинні забезпечувати доступ до них представникам Міжнародного комітету червоного хреста.
«Від лютого 2022 року групи МКЧХ мали доступ до деяких полонених, але не до всіх», - офіційно повідомляє організація.
Офіційні представники низки країн, зокрема США, Франції та Німеччини назвали Росію відповідальною за інцидент.
У повідомленні з Парижа сказано, що президент Макрон назвав те, що сталося в Оленівці «новим масовим вбивством скоєним російськими збройними силами».
День трибуналу над Путіним настане. Як це буде – пояснює професор права. Відео
«Маємо багато ознак того, що йому [Путіну] буде пред'явлено звинувачення, багато доказів того, що він буде засуджений, і помірну ймовірність того, що його справді заарештують і судитимуть».
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