Актуально
- Голос Америки
США: Удари Росії з території ЗАЕС - "новий жахаючий рівень" людського щита
Росія надала поняттю "людський щит" "нового жахливого значення", коли захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі - Запорізьку АЕС. На це вказав держсекретар США Ентоні Блінкен в понеділок у своєму виступі в ООН на відкритті конференції з контролю над ядерною зброєю.
"Росія тепер використовує станцію [ЗАЕС] як військову базу, щоб стріляти по українцях, знаючи: що вони не можуть і не будуть відстрілюватись, бо можуть випадково влучити в ядерний реактор, або сховище радіоактивного палива. Це виводить поняття "людського щита" на повністю інший жахливий рівень", - вказав Блінкен. Посадовець також відзначив зусилля МАГАТЕ "із запобігання ядерній катастрофі в Україні".
Російська агресія, вказав Блінкен, є не лише порушенням міжнародного права та статуту ООН, але і "суперечить запевненням, наданим Україні в 1994 році в рамках так званого Будапештського меморандуму"
Російська агресія, вказав Блінкен, є не лише порушенням міжнародного права та статуту ООН, але і "суперечить запевненням, наданим Україні в 1994 році в рамках так званого Будапештського меморандуму", які були "життєво важливими для впевненості України в рішенні позбутись ядерної зброї, яку та успадкувала писля розпаду Радянського Союзу і яка знаходилась на її території".
Голова американської дипломатії заявив, що такі дії надсилають "найгірший з можливих сигналів" тим країнам, які "можуть вважати, що потребують ядерної зброї для захисту суверенітету та незалежності".
Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш відзначив у своєму вступному слові, що геополітична напруга зростає і для ядерного знищення людства достатньо лише "одного непорозуміння".
Як повідомляв АР, чотиритижнева зустріч ООН, яка розпочалась в понеділок, має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням.
Представники щонайменше 116 країн беруть участь у засіданні: включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та прем'єр-міністра Фіджі Френка Баінімарама.
США готові швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням, заявив президент США Джо Байден в понеділок з нагоди початку засідання . Дія поточного договору START завершується у 2026 році.
Всі новини дня
Туреччина очікує на прибуття першого корабля з українським зерном
СТАМБУЛ, 2 серпня (Reuters) – Перше судно, яке перевозить українське зерно на світові ринки після того, як вторгнення Росії заблокувало експорт понад п’ять місяців тому, безпечно прибуде до Стамбула у вівторок увечері, заявила Туреччина, на тлі побоювань України, щодо можливих проблем.
Відправлення судна в понеділок з українського порту Одеси до Лівану через Туреччину за угодою про безпечне проходження зміцнило надію на подальші такі відходи, які могли б допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що наростає.
Туреччина очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід, заявив у вівторок високопоставлений турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним.
Організація Об'єднаних Націй попередила про ризик голоду в низці світових регіонів через війну в Україні.
Відправлення стало можливим в понеділок після того, як минулого місяця Туреччина та ООН досягли угоди про експорт зерна та добрив між Росією та Україною – рідкісний дипломатичний прорив у конфлікті, який перетворився на затяжну війну на виснаження після того, як російські війська перейшли кордон 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні ввечері в понеділок назвав відхід судна "першим позитивним сигналом", але попередив, що поки зарано робити висновки чи прогнозувати, як розвиватимуться події.
“У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт», — сказав Зеленський.
Озджан Алтунбудак, представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, заявив у вівторок, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стане на якір у Стамбулі у вівторок увечері
За його словами, єдиною проблемою наразі була невелика затримка через погану погоду. Судно, яке перевозить 26 527 тонн кукурудзи, має прибути до Стамбула близько опівночі за місцевим часом.
Після цього його оглянуть російські, турецькі, українські представники та офіційні особи ООН відповідно до умов угоди про безпечний прохід, перед тим, як продовжити свій шлях до ліванського порту Тріполі - запланованого кінцевого пункту призначення.
Однак є й інші перешкоди, які потрібно подолати, перш ніж мільйони тонн українського зерна можна буде відправити, зокрема розмінування та створення бази для безпечного входу суден у зону конфлікту та забору вантажів.
Відома як житниця Європи, Україна сподівається експортувати 20 мільйонів тонн зерна, що зберігається на елеваторах, і 40 мільйонів тонн урожаю, який зараз збирається, спочатку з Одеси та сусідніх Південного та Чорноморська, щоб допомогти звільнити елеватори для нового врожаю.
Росія назвала відхід Razoni "дуже позитивною" новиною. Вона відкидає відповідальність за продовольчу кризу, заявляючи, що західні санкції сповільнили російський експорт.
Росія та Україна звинувачують одна одну у встановленні мін, які зараз дрейфують у Чорному морі та становлять небезпеку для судноплавства
РФ держава-спонсор тероризму: новий законопроект і вже проголосована резолюція, у чому різниця?
У четвер 28го липня, в Палаті представників Конгресу США було представлено законопроект, підтриманий представниками обох провідних партій США, під назвою "Росія є державою-спонсором тероризму". Його основним автором виступив конгресмен-демократ від 33-го виборчий округ штату Каліфорнія, Тед Ліу.
Документ також підтримали: Джо Вілсон, конгресмен-республіканець від Південної Кароліни; Джаред Голден, конгресмен-демократ від штату Мейн; Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від штату Іллінойс; Том Маліновський, конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі.
Законопроект закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну, йдеться в поясненні до документа.
"Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб зупинити Росію від її жорстокої агресії в Україні. Росія підтримує проксі-сили, які здійснюють терористичні акти проти мирного населення по всьому світу, від Сирії до України. Визнаючи Росію державою-спонсоркою тероризму, цей закон посилить наслідки для сметоносних дій Путіна. Спираючись на санкційні повноваження, першочергово запроваджені Конгресом, законопроект ще більше ізолює Росію та завдасть сильніших економічних наслідків режиму Путіна", - коментує на своїй офіційній сторінці в інтернеті автор документа, конгресмен-демократ, Тед Ліу.
Цей законопроект не пов’язаний із резолюцією, яку в середу 27-го липня одноголосно підтримав Сенат Сполучених Штатів. Остання закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росії державою, яка спонсорує тероризм. Резолюція була внесена в Сенат 10-го травня 2022-го. Через кілька днів, 12-го травня її дзеркальна копія була внесена в Палату представників. Цікаво, що спіавтором дзеркальної резолюції став автор нового законороекту, демократ Тед Ліу, разом із його республіканським колегою, Джо Вілсоном. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.
Чим відрізняються ці два документи: резолюція та законопроект?
Документ відрізняється як за формою, так і за суттю тексту. Закон має більшу правову вагу, ніж резолюція. Якщо резолюція несе рекомендаційний характер та лише оголошує позицію Конгресу, то законопроект вимагає закріплює цю позицію на законодавчому рівні.
"Законопроект змусив би Держдепартамент діяти. Натомість резолюція лише висловлює позицію Конгресу, що Держдепартамент повинен щось зробити. Якщо це законопроект, тоді Державний департамент змушений діяти. Тому що ми, як розпорядники коштів бюджету Державного департаменту, закликаємо його до дії", - пояснює Голосу Америки конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрик.
За суттю тексту, законопроект не закликає Держдепартамент зробити визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Документ покладає таку відповідальність на Конгрес: "Нехай це буде прийнято Сенатом і Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки", - йдеться в тексті документу.
Щодо аргументування, то автори законопроекту частково повторюють причини перераховані в резолюції прийнятій Сенатом. Це включає: спонсорування Росією тероризму в Україні, Чечні та Сирії; створення групи найманців "Вагнер", отруєння росіян у Великій Британії; спроби вбити президента України Володимира Зеленського, та інше.
Щоправда, на відміну від резолюції, в законопроекті не згадується російська терористична діяльність в Грузії. Натомість наголошується, що РФ дає прихисток групам, які в США визнані терористичними.
Чи може Конгрес самостійно визнати РФ державою-спонсоркою тероризму?
Навіть, якщо цей законопроект підтримають обидві палати Конгресу США, як і будь-яку іншу законодавчу ініціативу, його має підписати президент США, Джо Байден.
"Якщо виконавча гілка влади, окремою частиною якої є Державний департамент, заявить, що Росія є терористичною державою згідно із законодавством США і тому ми робимо наступні кроки, як зазначено в законі - тоді це потягне за собою санкції та інші покарання. А от якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”, - пояснює Голосу Америки старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк.
Як швидко новий законопроект можуть проголосувати?
Якщо резолюція із закликом до Держсекретаря вже погоджена в Сенаті, то законопроект Теда Ліу має іще пройти комітети, вийти на голосування в Палаті представників та в Сенаті і надійти на підпис до президента Байдена.
"Ви питаєте, чи знадобиться більше часу для ухвалення законопроекту, ніж резолюції? Потенційно так… але ми не хочемо просто висловлювати свою думку, ми хочемо змусити Держдепаптамент зробити це визначення. Бо це іще один спосіб ізолювати Росію, скоротити їхні фінанси. Що означає менше грошей, для продовження їхньої війни. Це і є наша ціль. Наша мета – врятувати українські життя, а не просто оголошувати позицію Сполучених Штатів. Тому що на додаток до санкцій проти Росії, які на мою думку наразі недостатні, це буде важливим впливом на міжнародні банки", - наполягає конгресмен-республіканець від 1-го виборчого округу штату Пенсильванія, Браян Фіцпатрик.
Однак, у будь-якому випадку, до цього питання Конгрес США повернеться лише восени. Нині законодавці перейшли у режим роботи на своїх округах. До сесійної зали, як Конгремени так і Сенатори повернуться не раніше 6-го вересня.
Дивіться також: Чи є у законодавців США повноваження самостійно визнати РФ державою-спонсоркою тероризму?
- Голос Америки
- Богдан Цюпин
Байден підтвердив, що США вбили керівника Алькайди Аймана аль-Завахірі
Президент США Джо Байден 1 серпня повідомив, що в результаті американського ракетного удару загинув Айман аль-Завахірі, один з найвідоміших лідерів організації Аль-Каїда, звинувачений у причетності до організації терористичних нападів.
Аль-Каїда організувала найбільший терористичний напад на території США 11 вересня 2001 року.
«Тепер встановлена справедливість, - сказав Байден увечері в понеділок, - і цього лідера терористів більше нема».
Президент додав: «Ми сьогодні знову даємо чітко зрозуміти, що незалежно від того, скільки це забере часу, незалежно від того, де ви переховуєтеся, якщо ви загрожуєте нашому народу, то США вас знайдуть і знищать».
Керівники Аль-Каїди, зокрема Осама Бін Ладен, були головними цілями вторгнення США в Афганістан після нападів 11 вересня.
2011 року в Пакистані американський підрозділ сил спеціального призначення вбив Осаму Бін Ладена, і Аль-Завахірі, якого називали особистим лікарем Бін Ладена, перебрав керівництво над Аль-Каїдою.
Підтвердження про операцію проти Аль-Завахірі з’явилося після того, як талібанівський уряд в Кабулі повідомив у неділю про ракетний удар в житловому кварталі Кабула.
Чільні посадовці Білого дому сказали журналістам у понеділок, що в американській операції був застосований безпілотний літальний апарат і що загинув лише Аль-Завахірі.
Посадовці сказали, що чільні представники талібанівської мережі Хаккані знали, що він перебував в Афганістані.
Представник адміністрації США стверджував, що Аль-Завахірі забезпечував «стратегічне» керівництво прихильників Аль-Каїди в світі і закликав до нападів на США.
Талібан висловив обурений протест у зв’язку з американською операцією.
«Ісламський емірат Афганістану суворо засуджує цей напад, незалежно від виправдань» , - заявив речник Талібану Забібула Муджахід.
Він назвав удар «кричущим порушенням принципів угоди», досягнутої на переговорах 2020 року в місті Доха, де лідери Талібану домовлялися про умови виведення військ США та інших країн з Афганістану.
Угода США з Талібаном зокрема вимагала, щоб з території Афганістану не могли діяти жодні терористичні організації, які загрожували б безпеці США, включно з аль-Каїдою.
«Надавши притулок лідеру Аль-Каїди в Кабулі, Талібан грубо порушує угоди Дохи», - сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Британські мандрівники-журналісти подорожують Україною на мотоциклах. Відео
Проїхати Україну на мотоциклі у розпал повномаcштабної війни наважилися британські мандрівники-журналісти.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum