США: Удари Росії з території ЗАЕС - "новий жахаючий рівень" людського щита

У четвер 28го липня, в Палаті представників Конгресу США було представлено законопроект, підтриманий представниками обох провідних партій США, під назвою "Росія є державою-спонсором тероризму". Його основним автором виступив конгресмен-демократ від 33-го виборчий округ штату Каліфорнія, Тед Ліу.

Документ також підтримали: Джо Вілсон, конгресмен-республіканець від Південної Кароліни; Джаред Голден, конгресмен-демократ від штату Мейн; Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від штату Іллінойс; Том Маліновський, конгресмен-демократ від штату Нью-Джерсі.

Законопроект закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну, йдеться в поясненні до документа.

"Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні інструменти, щоб зупинити Росію від її жорстокої агресії в Україні. Росія підтримує проксі-сили, які здійснюють терористичні акти проти мирного населення по всьому світу, від Сирії до України. Визнаючи Росію державою-спонсоркою тероризму, цей закон посилить наслідки для сметоносних дій Путіна. Спираючись на санкційні повноваження, першочергово запроваджені Конгресом, законопроект ще більше ізолює Росію та завдасть сильніших економічних наслідків режиму Путіна", - коментує на своїй офіційній сторінці в інтернеті автор документа, конгресмен-демократ, Тед Ліу.

Цей законопроект не пов’язаний із резолюцією, яку в середу 27-го липня одноголосно підтримав Сенат Сполучених Штатів. Остання закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росії державою, яка спонсорує тероризм. Резолюція була внесена в Сенат 10-го травня 2022-го. Через кілька днів, 12-го травня її дзеркальна копія була внесена в Палату представників. Цікаво, що спіавтором дзеркальної резолюції став автор нового законороекту, демократ Тед Ліу, разом із його республіканським колегою, Джо Вілсоном. Обидва є членами Комітету Палати представників із закордонних справ.

Чим відрізняються ці два документи: резолюція та законопроект?

Документ відрізняється як за формою, так і за суттю тексту. Закон має більшу правову вагу, ніж резолюція. Якщо резолюція несе рекомендаційний характер та лише оголошує позицію Конгресу, то законопроект вимагає закріплює цю позицію на законодавчому рівні.

"Законопроект змусив би Держдепартамент діяти. Натомість резолюція лише висловлює позицію Конгресу, що Держдепартамент повинен щось зробити. Якщо це законопроект, тоді Державний департамент змушений діяти. Тому що ми, як розпорядники коштів бюджету Державного департаменту, закликаємо його до дії", - пояснює Голосу Америки конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрик.

За суттю тексту, законопроект не закликає Держдепартамент зробити визнання РФ державою-спонсоркою тероризму. Документ покладає таку відповідальність на Конгрес: "Нехай це буде прийнято Сенатом і Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки", - йдеться в тексті документу.

Щодо аргументування, то автори законопроекту частково повторюють причини перераховані в резолюції прийнятій Сенатом. Це включає: спонсорування Росією тероризму в Україні, Чечні та Сирії; створення групи найманців "Вагнер", отруєння росіян у Великій Британії; спроби вбити президента України Володимира Зеленського, та інше.

Щоправда, на відміну від резолюції, в законопроекті не згадується російська терористична діяльність в Грузії. Натомість наголошується, що РФ дає прихисток групам, які в США визнані терористичними.

Чи може Конгрес самостійно визнати РФ державою-спонсоркою тероризму?

Навіть, якщо цей законопроект підтримають обидві палати Конгресу США, як і будь-яку іншу законодавчу ініціативу, його має підписати президент США, Джо Байден.

"Якщо виконавча гілка влади, окремою частиною якої є Державний департамент, заявить, що Росія є терористичною державою згідно із законодавством США і тому ми робимо наступні кроки, як зазначено в законі - тоді це потягне за собою санкції та інші покарання. А от якщо Конгрес проголосує за це, а Білий дім не підпише – то жодного результату не буде. Це буде заява, моральна позиція, але вона не матиме законодавчої сили”, - пояснює Голосу Америки старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк.

Як швидко новий законопроект можуть проголосувати?

Якщо резолюція із закликом до Держсекретаря вже погоджена в Сенаті, то законопроект Теда Ліу має іще пройти комітети, вийти на голосування в Палаті представників та в Сенаті і надійти на підпис до президента Байдена.

"Ви питаєте, чи знадобиться більше часу для ухвалення законопроекту, ніж резолюції? Потенційно так… але ми не хочемо просто висловлювати свою думку, ми хочемо змусити Держдепаптамент зробити це визначення. Бо це іще один спосіб ізолювати Росію, скоротити їхні фінанси. Що означає менше грошей, для продовження їхньої війни. Це і є наша ціль. Наша мета – врятувати українські життя, а не просто оголошувати позицію Сполучених Штатів. Тому що на додаток до санкцій проти Росії, які на мою думку наразі недостатні, це буде важливим впливом на міжнародні банки", - наполягає конгресмен-республіканець від 1-го виборчого округу штату Пенсильванія, Браян Фіцпатрик.

Однак, у будь-якому випадку, до цього питання Конгрес США повернеться лише восени. Нині законодавці перейшли у режим роботи на своїх округах. До сесійної зали, як Конгремени так і Сенатори повернуться не раніше 6-го вересня.

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