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Байден: в контексті війни проти України, Росія має виявити готовність до перемовин щодо ядерної зброї
США готові швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням, йдеться в заяві президента США Джо Байдена, виданій в понеділок з нагоди початку засідання ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дія поточного договору START завершується у 2026 році.
Байден заявив: "Російська жорстока та неспровокована війна в Україні зруйнувала мир в Європі і є нападом на основоположні засади міжнародного порядку. В цьому контексті Росія має продемонструвати готовніть поновити роботу зі США над контролем щодо ядерного озброєння". Він нагадав, що навіть у час "холодної війни" США та СРСР взаємодіяли з питань стратегічної стабільності.
Байден також нагадав Китаю про відповідальність за контроль над ядерним озброєнням.
"У цей час непевності та збурення на світовій сцені, підтвредження нашої спільної відданості основним принципам нерозповсюдження ядерної зброї в світі ще не було настільки важливим", - додав президент США.
Як повідомляв АР, чотиритижнева зустріч ООН, яка розпочалась в понеділок, має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням.
Представники щонайменше 116 країн візьмуть участь у засіданні: включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та прем'єр-міністра Фіджі Френка Баінімарама.
В статті використано матеріал АР
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ЄС: вихід судна з Одеси – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи
Європейський Союз привітав відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі, з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Про це 1 серпня заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти Україниречник ЄС із закордонних справ Пітер Стано
«Європейський Союз вітає вихід першого комерційного судна з Одеського порту після підписання Чорноморської ініціативи щодо зерна 22 липня, після місяців блокування Росією та після того, як Росія націлилась фактично на цей самий порт через день після підписання угоди», - заявив речник ЄС із закордонних справ.
За словами Пітера Стано, відправлення першого корабля з українським зерном з Одеси – важливий крок до полегшення глобальної продовольчої кризи.
«Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України та блокуванням українських портів на додаток до мінування та знищення полів в Україні, знищення елеваторів, спалення зерна і пшениці, чи крадіжки та спроби продати це зерно від імені Росії», - заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
За словами Стано, негативні наслідки агресії Росії проти України впливають на найуразливіші верстви населення Африки, Азії та Близького Сходу.
Нагадаємо, що відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі привітав і генеральний секретар ООН. Гутерріш переконаний, що ця подія є першим результатом Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну угоду підписали окремо Росія та Україна за ООН та Туреччиною. Домовленість, сподіваються в ООН, дозволить вивезти понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.
Дивіться також: ЄС: вихід комерційного судна з Одеського порту – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Відео
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США ввели санкції проти компаній Китаю, ОАЕ за торгівлю іранською нафтою
США оголосили нові санкції проти компаній ОАЕ та Китаю, за співпрацю з іранською транспортною компанією із поставки нафти до Східної Азії. Компанії допомогли іранській компанії поставити нафту на десятки мільйонів доларів, вважають в уряді США.
США повернулись до програми санкцій проти Ірану, після того, як перестала працювати міжнародна ядерна угода щодо Ірану, яка називалась Спільний всеохопний план дій і передбачала запровадження міжнародного контролю над ядерними програмами Ірану в обмін на послаблення режиму санкцій. США сподіваються відновити цю угоду.
"Сполучені Штати продовжують йти шляхом дипломатії, щоб досягати взаємного повернення до повного виконання Спільного всеохопного плану дій, - заявив заступник Міністра фінансів США Браян Нельсон. - Поки Іран не буде готовий повернутись до повного виконання зобов'язань, ми продовжимо застосовувати санкції проти незаконної торгівлі іранською нафтою та нафтопродуктами".
Минулого місяця МАГАТЕ заявило, що ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається.
У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.
«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.
ЄС: вихід комерційного судна з Одеського порту – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Відео
«Європейський Союз вітає вихід першого комерційного судна з Одеського порту. [...] Ми вітаємо цей перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України», - заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
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"Корабель завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією" - в ООН вітають відправлення судна з українським зерном
Цей корабель – торгове судно Razoni – завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією. Надією для мільйонів людей у всьому світі, які залежать від безперебійної роботи українських портів, щоб прогодувати свої сім’ї.Заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш
«Цей корабель – торгове судно Razoni – завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією, — заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, — надією для мільйонів людей у всьому світі, які залежать від безперебійної роботи українських портів, щоб прогодувати свої сім’ї».
Так генеральний секретар ООН привітав відправлення прешого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі.
Гутерріш переконаний, що ця подія є першим результатом Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну угоду підписали окремо Росія та Україна за ООН та Туреччиною. Домовленість, сподіваються в ООН, дозволить вивезти понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.
Гутерріш заявив: «Те, що ми сьогодні побачили в Одесі, є важливою відправною точкою. Це має стати першим з багатьох комерційних суден, які принесуть полегшення та стабільність світовим продовольчим ринкам. Чорноморська зернова ініціатива дозволяє здійснювати значні обсяги експорту з трьох українських портів: Одеси, Чорноморська та Южного. Поки ця трагічна війна продовжується, ООН щодня працює над тим, щоб допомогти народу України та тим, хто страждає від наслідків конфлікту в усьому світі. Ця війна повинна закінчитися, і має бути встановлений мир - відповідно до Статуту ООН і міжнародного права».
Міжнародне співтовариство має забезпечити регулярні та передбачувані поставки продовольства до тих, хто перебуває на межі голоду, і щоб українські фермери могли безпечно вирощувати та транспортувати врожай до портів.Наголосла Марися Запасник, регіональний директор Міжнародного комітету порятунку в Україні
Міжнародний комітет порятунку також визнає, що перша партія зерна, що вирушила з українського порту, є першим кроком у подоланні глобальної кризи голоду. Марися Запасник, регіональний директор Міжнародного комітету порятунку в Україні, прокоментувала: «Я з полегшенням побачила, як сьогодні вранці цей вантаж відправився з Одеси. Це перший із багатьох рятувальних кругів, необхідних для полегшення глобальної продовольчої кризи та допомоги мільйонам людей, яким загрожує голод у всьому світі. Однак ми не можемо забувати, що ця блокада взагалі не повинна була відбутися. Блокування вивозу продовольства з України завдало шкоди тим, хто голодує і особливо тим, хто потерпає від жорсткого голоду на сході Африки. Там багато хто вже вмирає від голоду, і більшість із них - діти. Тепер цим вантажам має бути гарантовано безперебійне безпечне проходження – це те, чим ми особливо стурбовані, враховуючи, що лише за останній тиждень Одеський порт атакували двічі. Міжнародне співтовариство має забезпечити регулярні та передбачувані поставки продовольства до тих, хто перебуває на межі голоду, і щоб українські фермери могли безпечно вирощувати та транспортувати врожай до портів»регіональний директор Міжнародного комітету порятунку в Україні
Група послів «Великої сімки» (G7) з підтримки реформ в Україні висловили свої привітання з приводу відправки першого українського судна із зерном з початку повномасштабного вторгнення Росії на своїй сторінці у Twitter.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар прокоментував, що судно з українським зерном стане на якір біля Стамбула у вівторок вдень і буде оглянуте спільною командою представників Росії, України, ООН і Туреччини. «Це триватиме до тих пір, поки не виникне жодних проблем», — додав Акар.
Деяка інформація для циєї статті надійшла від Reuters.
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