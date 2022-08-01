Байден: в контексті війни проти України, Росія має виявити готовність до перемовин щодо ядерної зброї

США готові швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням, йдеться в заяві президента США Джо Байдена, виданій в понеділок з нагоди початку засідання ООН щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дія поточного договору START завершується у 2026 році.

Байден заявив: "Російська жорстока та неспровокована війна в Україні зруйнувала мир в Європі і є нападом на основоположні засади міжнародного порядку. В цьому контексті Росія має продемонструвати готовніть поновити роботу зі США над контролем щодо ядерного озброєння". Він нагадав, що навіть у час "холодної війни" США та СРСР взаємодіяли з питань стратегічної стабільності.

Байден також нагадав Китаю про відповідальність за контроль над ядерним озброєнням.

"У цей час непевності та збурення на світовій сцені, підтвредження нашої спільної відданості основним принципам нерозповсюдження ядерної зброї в світі ще не було настільки важливим", - додав президент США.

Як повідомляв АР, чотиритижнева зустріч ООН, яка розпочалась в понеділок, має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням.

Представники щонайменше 116 країн візьмуть участь у засіданні: включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та прем'єр-міністра Фіджі Френка Баінімарама.

В статті використано матеріал АР