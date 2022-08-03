Росія досі не допускає Червоний хрест до Оленівки, де загинули українські полонені

Американські лікарі консультують українців відеозв’язком. Терапевти, неврологи, ендокринологи, психіатри - зв'язуються з українцями з прифронтових зон і допомагають вирішити проблеми зі здоров'ям. Ініціативу під назвою “Телехелп Україна” організували українські студенти Стенфордського університету.

З учасниками цієї ініціативи поспілкувалась журналістка Голосу Америки Христина Шевченко.

Бельгійка за походженням Флоренс Тюрі -сімейна лікарка у місті Пало Альто в штаті Каліфонія. Жінка уже понад місяць консультує українців у прифронтових зонах по відеозв'язку.

"Я з Європи, тому відчуваю, що ми дуже близькі, адже Україна, близько до Бельгії, тож я відчула потребу допомогти. Я спілкуюся з дітьми старшого віку та студентами. В основному вони мене запитують, що вони можуть зробити, якщо у них немає ліків, оскільки це дуже велика проблема, вони не можуть знайти ліки, тому я намагаюся допомогти їм вирішити їхню проблему без ліків", - розповідає Флоренс Тюрі, сімейна лікарка.

Українці, які зараз проживають на території України і Польщі можуть записатися на безкоштовні консультації до американських лікарів.

Соломія Савчук, студентка медичної школи Стенфорду родом з Івано-Франківщини, – одна із ініціаторок проекту. Каже - досвід телемедицини, який отримали під час пандемії ковіду допомагає під час війни в Україні.

"Ми придумали взяти весь цей досвід і згуртувати його в новій моделі. По суті весь цей досвід лікарів в США, які не можуть полетіти в Польщу чи Україну і допомогти українським біженцям безпосередньо, але мають кілька годин в тиждень, у які їх можна долучити на волонтерських засадах аби надавати безкоштовні консультації або психологічну допомогу українцям, які не можуть зв'язатись зі своїми лікарями в Україні", - пояснює Савчук.

Спочатку волонтери "Телехелп" залучили до відеоконсультацій лікарів первинної ланки а також психологів. З часом долучились інші спеціалісти - наприклад кардіологи, неврологи, дерматологи та ендокринологи. Багато спеціалістів також є викладачами Стенфордського університету. У "Телехелп" віддають перевагу пацієнтам із найбільш уражених війною областей, де не вистачає ліків.

"Наприклад якщо людина має хронічне захворювання і в неї закінчились ліки потрібно розпочати приймати новий препарат або потрібна консультація фахівця, якщо дитина захворіла і не хочеться виходити з дому", - розповідає Савчук.

Значна частина консультацій - психологічна допомога. З "Телехелп" на волонтерських засадах співпрацюють близько 20 психотерапевтів. Кажуть - українцям, особливо молодому поколінню, важливо розуміти як знайти сили аби відбудовувати країну.

"Багато з них відчувають щось на зразок "провини того, хто вижив", як і багато хто з нас, вони хочуть допомогти та відчувають, що роблять недостатньо, щоб допомогти. Я думаю, що війна загострила багато проблем, з якими люди стикалися ще до війни, і що ми просто бачимо набагато більше реакції на стрес в окремих людей", - пояснює Анаїд Атасунтсева, психологиня.

Загалом до проекту вже долучилося 60 волонтерів і 75 лікарів. Усі консультації проходять із сертифікованими перекладачами. Аби записатись на консультацію потрібно заповнити заявку на офіційному сайті "telehelpukraine.com".

Дивіться також: Лікарі зі США дають консультації українцям відеозв’язком. Відео