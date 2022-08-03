Актуально
- Голос Америки
Речник Білого Дому спростував повідомлення про «недовіру до Зеленського»
Президент США Джозеф Байден поважає президента України Володимира Зеленського і захоплюється його лідерськими якостями. Про це під час брифінгу у Білому домі, заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
«Президент багато разів публічно говорив про своє захоплення лідерськими якостями президента Зеленського і його відвагою у цей час війни. Він говорив з президентом Зеленським особисто багато разів. Він розуміє, в якому стресі перебуває президент Зеленський і всі українці, і тому він далі є відданий підтримці України в її боротьбі проти російської агресії», – сказав речник Білого дому з питань безпеки.
Джон Кірбі наголосив, що президент Байден говорив і публічно і приватно, що він відчуває «повагу» до президента Зеленського і масштабу викликів, які стоять перед ним і громадянами його країни.
Цими словами речник Білого дому реагував на прохання журналіста прокоментувати колонку впливового коментатора газети New York Times Томаса Фрідмана.
У своїй останній колонці, що вийшла друком у понеділок, Фрідман написав, посилаючись на приватні розмови з американськими офіційними особами, що вони є «набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони показують».
«Між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра — значно більше, ніж повідомлялося», – говорить Фрідман у своїй колонці.
Він говорить, що не зрозумілим для американських спостерігачів залишається рішення президента Зеленського звільнити двох високопосадовців силового блоку – генерального прокурора та голову СБУ, що є найбільшою перестановкою в уряді за час війни.
«Складається враження, що ми ніби не хочемо надто пильно заглядати під капот у Києві, боячись побачити там корупцію чи якісь витівки, бо ми надто багато туди інвестували», – мовиться у колонці.
Після усунення з посад голови Служби безпеки України Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової, офіційний представник Державного департаменту США сказав, що ці кадрові рішення не вплинуть на довіру між Вашингтоном і Києвом, і що обмін інформацією між правоохоронними органами країн і розслідування, які вони вели разом, будуть продовжуватися. Нед Прайс заявив, що США «покладаються на інституції, а не персоналії».
Протягом останніх кількох тижнів у Вашингтоні дедалі частіше лунають голоси, що запитують, чи Київ є надійним отримувачем допомоги, що сягає мільярдів доларів.
Як пише агентство Associated Press, Білий дім продовжує доводити необхідність підтримки уряду Зеленського перед американською громадськістю, яка дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах, таких як високі ціни на газ та інфляція.
Впливові прихильники України в обох партіях також хочуть уникнути негативної реакції, яка може ускладнити прийняття майбутніх пакетів допомоги. Тому, навіть незважаючи на війну, адміністрація Байдена продовжує наполягати на антикорупційних реформах в Україні.
У понеділок, 1 серпня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 550 мільйонів доларів. Загальна сума військової допомоги Україні сягнула понад 8 мільярдів доларів з початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.
Всі новини дня
Пентагон: заяви Росії про знищення HIMARS неправдиві
2 серпня (Reuters) - У вівторок Пентагон спростував заяви Росії про те, що РФ знищила шість ракетних систем HIMARS американського виробництва з початку конфлікту в Україні.
За даними Інтерфаксу, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у вівторок, що Росія знищила HIMARS після того, як 24 лютого Москва розгорнула десятки тисяч військових в Україні.
"Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову явно неправдиві", - сказав Тодд Бріссіл, виконувач обов'язків речника Пентагону. - Справді відбувається те, що українці використовують з нищівною точністю та ефективністю кожну з ракетних систем, про які є повна звітність і які США, наші союзники та партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - додав Бріссіл.
Росія регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не надала доказів.
Шойгу сказав, що Росія також знищила п'ять протикорабельних ракетних систем "Гарпун" і 33 гаубиці M777 після того, як Москва розгорнула десятки тисяч військових в Україні.
Reuters не вдалося перевірити точність звітів.
Українські офіційні особи заявили, що ЗСУ використовують до дюжини систем HIMARS, чия точність і великий радіус дії дозволили Києву зменшити артилерійську перевагу Росії.
Крайнім правим і лівим Європи не подобаються ні санкції щодо Росії, ні допомога Україні
Представники європейських політичних сил на протилежних кінцях політичного спектру закликають уряди відмовитися від санкцій щодо Росії і кажуть, що Україні не треба допомагати зброєю.
В той час як європейські уряди готуються до зимового загострення енергетичної кризи, спричиненої зокрема різким скороченням газопостачання з Росії, промосковські діячі стверджують, що та криза показує шкідливість санкцій.
Ті санкції не приносять жодної користі...Марін Ле Пен
Європейський Союз, попри заклики України, так і не запровадив санкції щодо російського газу, хоча європейці вирішили відмовитися від імпорту російського вугілля та майже всієї нафти.
Але Москва, пославшись на технічні причини, за останні місяці різко скоротила постачання газу до найбільшого споживача - Німеччини і повністю припинила продавати його Фінляндії, Польщі та Болгарії.
Світове зростання цін на нафту й газ спричинило у Європі різке подорожчання енергії та пального.
Марін Ле Пен, яка цієї весни у Франції програла Еммануелю Макрону змагання за президентське крісло, але збільшила фракцію своєї партії в парламенті, знову повторила, що вона проти санкцій стосовно Росії.
«Я вважаю, що ті санкції не приносять жодної користі, окрім того, що вони приносять страждання людям у Європі і зокрема французам… Всупереч вихвалянням нашого уряду російська економіка не стоїть на колінах. Росія не зазнала дефолту», - заявила вона 2 серпня, наголосивши, що «санкції мають зникнути».
Ле Пен дала зрозуміти, що виступає не лише проти енергетичних, але й проти інших санкцій, згадавши, що теперішні санкції ЄС проти Росії були започатковані після початку нападу Росії на Україну 2014 року, коли росіяни захопили Крим.
Ще тоді Марін Ле Пен виявилася серед меншості європейських діячів, які виправдовували російську анексію української території.
Французький президент Еммануель Макрон під час виборчої кампанії звинувачував Ле Пен у залежності від Москви, згадавши їй про кількамільйонну позику для її партії з російського банку.
Макрон у телефонній розмові 1 серпня з українським президентом Володимиром Зеленським наголосив на готовності Парижа допомагати Україні.
«Він підтвердив бажання Франції надалі підтримувати українські збройні сили, щоб вони могли чинити спротив агресії Росії», - сказано в офіційному складі розмови оприлюдненому Єлисейським палацом.
Згідно з викладом Макрон і Зеленський погодилися з необхідністю протидіяти «російській дезіноформації», яку Москва, сказано там, здійснює в «глобальних масштабах».
Не допомагати Україні оборонятися
Від поодиноких європейських діячів разом із запереченнями дієвості міжнародних санкцій, як відповіді на російську війну проти України, лунають також твердження, що Захід не повинен надавати Україні збройну допомогу.
Колишній очільник опозиційної Лейбористської партії у Великій Британії Джеремі Корбин в інтерв’ю ліванському телеканалу Аль-Маядін висловив думку, що постачання зброї «не принесе ніякого вирішення, а лише розтягуватиме і посилюватиме війну».
«Ця війна катастрофічна для народу України, для народу Росії і для безпеки цілого світу», - заявив він, наполягаючи, що, на його думку, зараз «майже ніхто зі світових лідерів не використовує слово мир».
Джеремі Корбин, який був виключений з лейбористської фракції, але залишається депутатом, висловив стурбованість, що війна в Україні може тривати багато років.
Але він не скористався нагодою інтерв’ю, щоб засудити російський напад і не закликав до виведення російських військ з української території.
Базований Бейруті телеканал Аль-Маядін, з яким розмовляв Корбин, про російську війну в Україні повідомляє переважно з московських джерел і розповідає про те, що подається як напади українських військових на українське населення.
На спеціальній інтернетній сторінці каналу під назвою «Криза в Україні» арабськомовним читачам зокрема стверджують, що «НАТО намагається, анексувавши Україну, посунути свої кордони на схід до Росії, яка виступає проти цього і вимагає гарантій безпеки. Тому вона (Росія) визнала Луганську та Донецьку республіки і розпочала воєнну операцію в донецькому регіоні з огляду на постійні обстріли регіону українською армією».
Корбин та його прихильники з лівішого крила лейбористів втратили позиції в партії, а теперішній провідник Лейбористської партії Кеір Стармер однозначно підтримує британську допомогу Україні включно з постачанням зброї.
У березні Кеір Стармер відвідав британські підрозділи в складі контингенту НАТО в Естонії, де заявив, що Лейбористська партія «твердо стоїть на позиціях солідарності з Україною».
Москва внесла Кеіра Стармера і зокрема колишнього лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Девіда Камерона до списку британських політиків під російськими санкціями, звинувативши їх у причетності до «демонізації та міжнародної ізоляції» Росії.
Санкції мають катастрофічний вплив на економіку Росії, а переможній статистиці Кремля вірити не можна – Єльські дослідники. Відео
Сполучені Штати у вівторок розширили санкції проти Росії та російських еліт, і включили до списків Аліну Кабаєву, декількох олігархів.
Спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Відео
Спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню – це перший за 25 років візит американського посадовця такого рангу. У Пекіні та Москві візит Пелосі вже назвали “серйозною політичною провокацією”.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum