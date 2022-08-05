Чому Орбана прихильно вітали на конференції правих консерваторів США?

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, яким багато українців обурені за його приязнь до Путіна і за його небажання підтримувати Україну в умовах війни з Росією, викликав схвальні овації учасників Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у США.

Орбан виступав у Далласі в штаті Техас 4 серпня на тлі гострої критики на його адресу у Європі, де він нещодавно висловився проти того, що він назвав «змішуванням рас».

Близька помічниця Орбана минулого місяця пішла у відставку, назвавши його промову в Румунії, «суто нацистським текстом, гідним Ґеббельса».

На зібранні в Далласі Віктор Орбан відповів на звинувачення, заявивши, що його та Угорщину «ненавидять і очорнюють» «прогресивні ліберали» та недоброзичлива преса.

Під гучні овації аудиторії Орбан проголосив, що зараз «Захід воює сам з собою» та потерпає від кризи через глобалізм і внаслідок відмови від християнських цінностей.

Без американсько-російських переговорів в Україні ніколи не буде миру.

За словами угорського керівника західні країни опинилися в кризі, а натомість його уряд захищає «християнський характер Угорщини», традиційні сімейні цінності і «зупинив нелегальну міграцію».

«Ми власне збудували ту стіну», - заявив Віктор Орбан, натякаючи на заклик колишнього президента Дональда Трампа спорудити стіну на кордоні з Мексикою, щоб перекрити шляхи шукачам притулку та мігрантам.

У США Віктор Орбан не зустрічатиметься з президентом Джо Байденом, але у вівторок він гостював у Трампа, який у заяві з цієї нагоди назвав угорського прем’єр-міністра своїм другом.

Дональд Трамп виступатиме на конференції (CPAC) у Далласі у суботу.



Повторення позиції щодо України

Віктор Орбан скористався виступом у США, щоб знову розкритикувати те, як західні держави допомагають Україні у відповідь на російську агресію.

Угорський уряд приймає українських біженців, але Угорщина на відміну від інших урядів Європи не допомагає українцям оборонятися і навіть не пропускає через територію Угорщини західну військову допомогу для України.

Будапешт також гучно і віддавна виступає проти економічних санкцій щодо Росії.

«На мій погляд стратегія глобалістських лідерів посилює і продовжує війну та зменшує можливість миру. Без американсько-російських переговорів в Україні ніколи не буде миру. Більше й більше людей загине і страждатиме, а наші економіки наблизяться до колапсу. Я не можу казати вам, що робити. Це ваше суверенне рішення. Але я вам можу сказати одне. Лише сильні лідери можуть досягати миру», - сказав Віктор Орбан.



Привабливі гасла

Американське агентство новин АР повідомляє з Далласа, що овації у відповідь на слова угорського керівника свідчила «про подальше зближення між Орбаном та республіканцями у США».

«Його вихід на сцену вітали навіть гучніше, ніж вітали губернатора Техасу республіканця Ґреґа Еббота», - сказано у повідомленні і зауважено, що «схвальні вигуки тривали в той час, як Орбан атакував права LGBTQ (сексуальних меншин), хвалився зменшенням кількості абортів в Угорщині та заходами проти імміграції в його країні».

Орбан є зразком того, що може досягти правий популізм.

Орбан віддавна привабив увагу американських консервативних правих і зокрема схвальні оцінки від відомого коментатора телеканалу Fox News Такера Карлсона, який зі свого боку також часто критикує американську військову і фінансову допомогу Україні.

У низці репортажів про Угорщину Такер Карлсон вихваляв політику Орбана.

«Він вважає, що сім’ї більш важливі ніж банки. Він вважає, що країні потрібні кордони. За те, що він про це говорить гучно, Орбана паплюжать», - стверджував зокрема він.



Британське видання The Economist, яке публікується також і в США, подало 5 серпня таке пояснення привабливості Віктора Орбана для деяких правих активістів в Америці та в інших країнах:

«Орбан є зразком того, що може досягти правий популізм. Він - прем’єр-міністр з 2010 року, а також очолював уряд з 1998 до 2002. В останні роки при владі він пропагував консервативні цінності, перетворивши Угорщину на «неліберальну демократію», яку пообіцяв виборцям 2014 року. Він вилучив з університетських програм курси вивчення гендерних питань, збудував загорожу на кордоні, щоб не впускати біженців з ураженої війною Сирії та з інших країн, вписав християнські цінності в конституцію. Він змінив виборчі закони на свою користь. Заповнивши суди і засоби масової інформації своїми союзниками, він контролює угорські установи. Він зміцнив свою владу і знищив дієву опозицію. Він передав цілі галузі економіки своїм кумівським колам, його друзі й родичі розбагатіли. Багато з цього подобається американським правим».