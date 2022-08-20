Від ядерної війни США та Росії можуть загинути більше 60% населення землі - Дослідження

Американський Міжнародний інститут життя, в Кембріджі, Массачусетс, дослідив вплив можливої ядерної війни на населення Землі. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, розглядає шість сценаріїв ядерної війни.

Команда дослідників на чолі з науковицею американського університету Руджерс Лілією Ксіа порахували скільки попелу буде створено, на скільки впадуть світові температури і як постраждає виробництво їжі за різних сценаріїв.

"В ядерній війні, бомбування міст та прмислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попел пошириться у світі і швидко охолодить планету", - пишуть дослідники.

США та Росія мають 90% ядерного потенціалу, згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Ядерна війна між цими країнами призведе до ядерної зими, голоду і загибелі більше 5 мільядрів людей, більше 60% населення Землі.

Від голоду, спричиненого можливою ядерною війною Індії та Пакистану, де є менше 3% ядерного арсеналу, можуть загинути 2 мільярди людей, пишуть дослідники. Навіть регіональна ядерна війна може призвести до загибелі кожної третьох людини на планеті.

Науковці сподіваються, що їхня роботи спонукатиме до скорочення ядерного потенціалу, подібно до того, як відкриття ядерної зими в 1980-х спонукало країни до перемовин зі скорочення ядерних арсеналів.

В серпні за участі представників 116 країн, триває чотиритижнева зустріч ООН, яка має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням. США закликали швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден закликав Росію продемонстувати відповідальність в сфері нерозповсюдження ядерної зброї, на тлі російської агресії в Україні. Дія поточного договору START завершується у 2026 році.

Байден заявив: "Російська жорстока та неспровокована війна в Україні зруйнувала мир в Європі і є нападом на основоположні засади міжнародного порядку. В цьому контексті Росія має продемонструвати готовніть поновити роботу зі США над контролем щодо ядерного озброєння". Він нагадав, що навіть у час "холодної війни" США та СРСР взаємодіяли з питань стратегічної стабільності.

Стокгольмський інститут дослідження миру SIPRI вказує, що наразі "ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів "холодної війни".

Вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року стало "шоком для міжнародної системи, який значно перевищив вплив інших криз 2021 року", йдеться в щорічному дослідженні щодо озброєння та міжнародної безпеки, опублікованому Стокгольмським інститутом миру (SIPRI) 13 червня. Дослідники зазначають - важливість війни в Україні для міжнародної безпеки підкреслюють і неодноразові заяви Росії про те, що вона "не виключає застосування ядерної зброї".

Вперше з часів "холодної війни", за оцінками Інституту, світовий арсенал ядерної зброї зростатиме. Станом на початок 2022 року, 9 ядерних держав, за оцінками, мали 12 705 одиниць ядерної зброї, йдеться у звіті.