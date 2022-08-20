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- Голос Америки
Від ядерної війни США та Росії можуть загинути більше 60% населення землі - Дослідження
Американський Міжнародний інститут життя, в Кембріджі, Массачусетс, дослідив вплив можливої ядерної війни на населення Землі. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Food, розглядає шість сценаріїв ядерної війни.
Команда дослідників на чолі з науковицею американського університету Руджерс Лілією Ксіа порахували скільки попелу буде створено, на скільки впадуть світові температури і як постраждає виробництво їжі за різних сценаріїв.
"В ядерній війні, бомбування міст та прмислових районів викличуть шторми вогню, випадання значної кількості попелу у верхні шари атмосфери, попел пошириться у світі і швидко охолодить планету", - пишуть дослідники.
США та Росія мають 90% ядерного потенціалу, згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження миру (SIPRI). Ядерна війна між цими країнами призведе до ядерної зими, голоду і загибелі більше 5 мільядрів людей, більше 60% населення Землі.
Від голоду, спричиненого можливою ядерною війною Індії та Пакистану, де є менше 3% ядерного арсеналу, можуть загинути 2 мільярди людей, пишуть дослідники. Навіть регіональна ядерна війна може призвести до загибелі кожної третьох людини на планеті.
Науковці сподіваються, що їхня роботи спонукатиме до скорочення ядерного потенціалу, подібно до того, як відкриття ядерної зими в 1980-х спонукало країни до перемовин зі скорочення ядерних арсеналів.
В серпні за участі представників 116 країн, триває чотиритижнева зустріч ООН, яка має на меті досягти консенсусу щодо наступних кроків в сфері контролю над ядерним озброєнням. США закликали швидко провести перемовини щодо нової угоди із контролю над ядерним озброєнням. Про це заявив президент США Джо Байден.
Байден закликав Росію продемонстувати відповідальність в сфері нерозповсюдження ядерної зброї, на тлі російської агресії в Україні. Дія поточного договору START завершується у 2026 році.
Байден заявив: "Російська жорстока та неспровокована війна в Україні зруйнувала мир в Європі і є нападом на основоположні засади міжнародного порядку. В цьому контексті Росія має продемонструвати готовніть поновити роботу зі США над контролем щодо ядерного озброєння". Він нагадав, що навіть у час "холодної війни" США та СРСР взаємодіяли з питань стратегічної стабільності.
Стокгольмський інститут дослідження миру SIPRI вказує, що наразі "ризик застосування ядерної зброї найвищий з часів "холодної війни".
Вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року стало "шоком для міжнародної системи, який значно перевищив вплив інших криз 2021 року", йдеться в щорічному дослідженні щодо озброєння та міжнародної безпеки, опублікованому Стокгольмським інститутом миру (SIPRI) 13 червня. Дослідники зазначають - важливість війни в Україні для міжнародної безпеки підкреслюють і неодноразові заяви Росії про те, що вона "не виключає застосування ядерної зброї".
Вперше з часів "холодної війни", за оцінками Інституту, світовий арсенал ядерної зброї зростатиме. Станом на початок 2022 року, 9 ядерних держав, за оцінками, мали 12 705 одиниць ядерної зброї, йдеться у звіті.
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- Голос Америки
Генсек НАТО їде до Канади, щоб обговорити війну в Україні, захист Арктики
25-26 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Канаду, щоб обговорити російське вторгнення до України, захист Арктичного регіону та подолання зміни клімату, повідомили в службі канадського прем'єр-міністра.
Разом з прем'єр-міністром країни Джастіном Трюдо, Столтенберг відвідає об'єкти північної системи захисту Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
26 серпня Столтенберг та Трюдо підвідають базу Канадських збройних сил. Альберті, повідомили в НАТО.
Трюдо привітав візит Столтенберга і вказав: "Разом ми продовжимо співпрацю із союзниками та партнерами, щоб відповісти на загрози сьогодення та безпекові виклики, захистити наші цінності та спосіб життя і підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах тепер і в майбутньому".
Наразі в Північному морі продовжує діяти Перша морська група НАТО.
"Ми здатні зараз, готові до завтра і адаптуємося на майбутнє", - написало командування групи в соцмедіа і оприлюднило фото операцій.
- Голос Америки
Путін відвідає саміт G20. У Білому домі кажуть - якщо так, Зеленському теж має бути дозволено взяти участь - Bloomberg
Лідери Росії та Китаю планують відвідати саміт «Групи двадцяти», що відбудеться на індонезійському острові Балі в листопаді. Про це повідомив господар саміту, президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв’ю Bloomberg News у четвер.
«Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що приїде», - заявив Відодо, більш відомий як Джокові, в інтерв’ю американському виданню.
Це вперше лідер Індонезії підтвердив, що російський та китайський очільники планують з’явитись на листопадовому саміті.
Як пише Bloomberg, «Присутність Сі та Путіна на зустрічі призвела б до відкритого протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які вперше зустрічатимуться особисто після вторгнення Росії в Україну».
Як нагадує видання, Байден висловлював пропозицію виключити Росію з G20 після її вторгнення в Україну, а офіційні особи США раніше чинили тиск на Індонезію, щоб не допустити Путіна до саміту на Балі.
Bloomberg зауважує також, що присутність Путіна може призвести до того, що він опиниться віч-на-віч з Володимиром Зеленським – уперше від початку повномасштабної війни. Адже президент України запрошений на саміт, і його приїзд на Балі очікується.
Крім того, останніми тижнями, після візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань зростає напруга між Сполученими Штатами та Китаєм, хоча Байден і Сі залишають відкритою можливість провести свою першу особисту зустріч на полях саміту на Балі.
А тим часом як сказав президент Індонезії в інтерв’ю Bloomberg News, «Індонезія прагне дружити з усіма». За його словами, «Суперництво великих країн справді викликає занепокоєння. Ми хочемо, щоб цей регіон був стабільним і мирним, аби ми могли працювати над економічним зростанням. І я думаю, не тільки Індонезія, але й азіатські країни хочуть того самого».
«Джоко Відодо готує першу зустріч між президентом Росії та західними лідерами з початку війни в Україні», - зазначила, коментуючи новину, американська медіакомпанія Politico. Як зауважило видання, «Згідно з індонезійською традицією неприєднання, Джокові намагається зберігати нейтральну позицію, незважаючи на жорстоку війну Путіна проти України».
Politico нагадує, що наприкінці червня президент Індонезії став першим азіатським лідером, який відвідав Київ і Москву з початку повномасштабного вторгнення, намагаючись позиціонувати себе як посередника та закликаючи припинити бойові дії.
Індонезія, яка головує в G20 цього року, під час підготовки до саміту «Двадцятки» зіткнулася з тиском західних країн, які наполягали на відкликанні запросин Путіну через його вторгнення в Україну.
Так, американський тижневик Newsweek називав майбутню зустріч на Балі «Незручним самітом для Сполучених Штатів», Wall Street Journal закликав «бойкотувати G20, якщо Путін приїде на саміт», а газета Washington Post, звертаючись до Байдена, саркастично зазначала: «Ласкаво просимо на Балі, пане президенте. Вашим компаньйоном за вечерею буде масовий вбивця і військовий злочинець Володимир Путін».
Натомість як стверджує американська телекомпанія CNN, «Бойкот саміту G20 серйозно не розглядався, оскільки Байден і його команда не хотіли, щоб це виглядало так, ніби вони поступаються столом Путіну».
«Натомість США та інші країни Великої сімки заохотили Індонезію запросити для участі президента України Володимира Зеленського в якості гостя задля демонстрації підтримки України», - мовиться у статті, опублікованій CNN.
А тим часом ситуацію прокоментували у Білому домі. Як повідомила медіакомпанія Bloomberg у п'ятницю, у Раді національної безпеки США заявили: президент Байден не вважає, що Путін повинен бути присутній на форумі G20, оскільки він веде війну в Україні. Якщо ж Путін таки приїде, тоді - цитує Bloomberg думку Білого дому - Зеленський також повинен отримати можливість бути присутнім.
Новий пакет допомоги США: Чи отримає Україна далекобійні ракети ATACMS з дальністю ураження до 300 км? Відео
Сполучені Штати готують новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Серед іншого військового обладнання, в нього закладуть більше боєприпасів для ракетних установок HIMARS, які, за оцінками Пентагону, значно змінили динаміку на полі бою.
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