Шольц наполягає, що напад Росії на Україну «це війна Путіна, а не росіян»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив, що вважає головним завданням Заходу домогтися провалу російської війни в Україні.

Він також вважав за потрібне зосередитись на тому, щоб виокремити роль Путіна і зняти відповідальність з російського народу, а також наголосити, що зброя, якою західні країни допомагають Україні, не повинна використовуватися для ударів на території Росії.

Україна має право захищати свою державу, цілісність, незалежність і суверенітет.

Олаф Шольц відвідавши 25 серпня українських військових, які на півночі Німеччини навчаються використовувати надану українцям німецьку бойову техніку, назвав це «яскравим прикладом підтримки» і «вагомим внеском у боротьбі за волю України».

«Метою залишається, щоб Путін не переміг у війні. І метою завжди є цілісність і суверенітет України», - підкреслив канцлер згодом, спілкуючись з німецькою аудиторією.

Керівник найбільшої країни ЄС наголосив своїм громадянам, що Німеччина діє, враховуючи позицію партнерів, зокрема США.

«Президент Байден дав чітко зрозуміти, сказавши, що ми не постачатимемо зброю, яку можна було б використовувати для ударів по російській території. І я вважаю, що це принцип, якого дотримують також всі інші. А тому ми завжди дивимося на те, що роблять інші», - сказав Шольц.

Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбільшої і найбагатшої країни західної Європи.

Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його урядова Соціал Демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступає за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від пацифістських принципів вкорінених після Другої світової війни.

За підрахунками Кільського інституту Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада.

«Це війна Путіна, а не росіян. Ніколи не треба робити таке узагальнення», - сказав Шольц, зауваживши окремо, що «Україна має право захищати свою державу, цілісність, незалежність і суверенітет».

Інші західні лідери також наголошують, що, засуджуючи агресивні кроки Кремля, вони не ототожнюють войовничих російських лідерів із рештою росіян.

Тим часом опитування в Росії показують, що значна кількість російських громадян підтримала напад на Україну.

Наприклад, опитування проведене в Росії у травні авторитетним російським центром Левада виявило, що на запитання «чи ви особисто підтримуєте дії російських збройних сил в Україні» ствердно відповідали майже 80% росіян.