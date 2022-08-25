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Байден та Зеленський обговорили новий пакет оборонної допомоги США, ситуацію на Запорізькій АЕС
Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського з Днем незалежності України та запевнив його в тому, що США і надалі підтримуватимуть Україну.
В телефонній розмові з Зеленським, Байден поділився своїм захопленням українським народом та Збройними силами України, "які продовжують надихати світ своєю відданістю свободі", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пресі за результатами розмови у четвер.
"Я знаю, що ця річниця має гіркий присмак, але я чітко вказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ в боротьбі на захист суверенітету", - твітує Байден.
Зеленський подякував США за безпекову та фінансову підтримку України. Серед тем, які обговорили президенти - шляхи до перемоги а також важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, написав президент України в соцмережах.
Президенти також обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 млрд дол, про який Байден оголосив напередодні а також ситуація навколо Запорізької АЕС, заявила Карін Жан-П'єр.
США виступають за демілітаризацію АЕС а також невідкладну організацію візиту місії МАГАТЕ на станцію.
"Вона [Запорізька АЕС] не має бути зоною активних бойових дій в жодному разі, - сказала Жан-П'єр. - Росія повинна погодитися на демілітаризовану зону навколо станції та дозволити МАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб перевірити безпеку систем".
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- Голос Америки
У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео
До Дня незалежності України, сотні мешканців Нью-Йорка розгорнули у Центральному парку український прапор розміром 60 на 40 метрів. Вперше цей стяг розгорнули ще в 2012 році в Києві - тоді подію занесли до Книги рекордів України, офіційно зафіксувавши, що цей державний прапор є найбільшим у світі.
Відверто фальшива заява Путіна про Запорізьку АЕС
19 серпня президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що дії української армії згрожують ядерною катастрофою.
Підсумовуючи телефонну розмову лідерів, Кремлівська служба новин повідомляє:
Путін, зокрема, підкреслив, що систематичні обстріли українськими військовими території Запорізької атомної електростанції створюють небезпеку виникнення масштабної катастрофи, яка може призвести до радіаційного зараження великих територій.
Ця інформація вводить в оману.
Справа в тому, що проблему створює Росія. Численні повідомлення свідчать, що Росія висувала погрози станції і зараз використовує її як військову базу та щит для перекидання артилерії через річку Дніпро. Україна заперечує факт обстрілу станції і заявляє, що це робить Росія.
Російська армія захопила станцію на початку березня. Проте українські інженери продовжують обслуговувати об’єкт – найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка забезпечує п’яту частину постачання електроенергії в Україні.
4 березня мер Енергодара, де розташована станція, Дмитро Орлов, заявив, що російські війська безперервно обстрілюють будівлі підприємства та спричинили пожежу.
За словами голови НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, разом із системами залпового вогню на станції перебувають 500 російських військових.
«Вони [російські сили] використовують її [електростанцію] як щит проти українських сил, тому що ніхто з України не збирається нічого робити», — сказав Котін BBC на початку серпня.
Українське місто Нікополь, розташоване в семи милях через річку Дніпро, регулярно обстрілюється з атомної електростанції, повідомляють численні ЗМІ.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру з Вашингтона, округ Колумбія, російські війська, дислоковані на заводі, можуть намагатися спровокувати Україну на дії у відповідь.
«Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, ймовірно, з метою зменшити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу», — написав ISW на сайті 3 серпня.
Латвійська незалежна онлайн-газета The Insider повідомила 5 серпня, що російські війська замінували частини заводу, зокрема турбінні відділення, і зберігали там боєприпаси. The Insider посилався на свої джерела в Запоріжжі та відеоматеріали.
11 серпня британська газета The Times опублікувала відео співробітників станції, на якому зафіксовано звуки мінометних обстрілів неподалік. Між звуком пострілу міномета та вибухом при ударі минула лише секунда-дві.
Глава НАЕК "Енергоатом" Котін зазначив, що короткий часовий проміжок означає, що вогонь вівся з боку російських військ, що знаходяться поблизу.
Перед обстрілом російські війська залишили свої позиції та сховалися в бункері, а українські робітники залишилися на місці, повідомляє Times.
12 серпня BBC опублікувала інтерв'ю з працівниками Запорізької станції, в яких вони заявили, що російські війська використовують станцію як базу та тримають працівників у заручниках.
Колишньому працівнику станції Сергію Швецю вдалося перебратися на підконтрольну Україні територію. В інтерв'ю The New York Times він сказав, що переймається за Запорізьку станцію, місто та світ. Станція перебуває під контролем російських військових, які дуже мало знають про безпеку атомної енергетики. «Вони схожі на мавпу з гранатою, яка насправді не розуміє загрози, яку вона несе», — сказав він.
14 серпня, 42 країни, включаючи США, Японію та Велику Британію, разом Європейським Союзом, вимагали від Росії негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із заводу.
«Беззаперечно, вторгнення Росії та її триваюча присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій», – заявили вони.
17 серпня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закилкав Москву дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію заводу а також вивести всі дислоковані там російські війська.
Міністерство закордонних справ Росії відхилило заклики демілітаризувати територію навколо АЕС.
19 серпня CNN визначила геолокацію та підтвердила справжність відео, на якому видно російську військову техніку в машинному залі, підключеному до одного з шести реакторів у Запоріжжі.
Російські окупанти катували працівників Запоріжжя, щоб змусити їх обслуговувати об'єкт, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. В інтерв'ю Sky News він висловив сподівання, що незалежні міжнародні інспектори зможуть відвідати завод у найближчі десять днів.
Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. Відео
Razom for Ukraine - одне з найбільш впливових та знаних українських об’єднань. За вісім років разомцям вдалося перетворити невеличку волонтерську ініціативу з Нью-Йорка на потужний інструмент допомоги Україні. Історія організації – в сюжеті Ірини Соломко.
- Голос Америки
Держдеп: безвіповідальні дії Росії можуть призвести до іциденту з витоком радіації
США стурбовані через загрозу ядерного інциденту, до якого можуть призвести дії Росії. Про це заявила заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс під час спілкування з пресою в четвер, повідомляє CNN.
"Нас усіх непокоїть потенційний ядерний інцидент, - заявила Дженкінс. - Нас усіх непокоїть потенційний витік радіації, через безвідповідальні дії Росії".
Дженкінс, як повідомляють ЗМІ, вказала, що витік радіації може "становити загрозу не лише для людей, але і для навколишнього середовища в Україні а також вплинути на сусідні країни і всю міжнародну спільноту".
Вона підтримала спрямування місії МАГАТЕ на станцію. Як повідомляв Голос Америки, МАГАТЕ сподівається спрямувати делегацію на станцію вже у найближчі дні.
"Ми повинні бути там найближчим часом. Як тільки Київ і Москва це узгодять – ми мусимо їхати", - сказав пресі генеральний директор МАГАТЕ, Рафаель Гроссі у четвер.
Сьогодні ж "Енергоатом" заявив, що зв'язок станції з українською енергомережею через останню, четверту, лінію сполучення переривався декілька разів у четвер, через пожежі поблизу станції. Ще три лінії, що пов'язували станцію з українською енергосистемою не працюють через обстріли, заявили в компанії. В результаті ЗАЕС вперше в історії відключено від мережі, йдеться в повідомленні.
Дженкінс не підтвердила інформацію про відключення станції від енергомережі.
Британське Міноборони в четвер вказало на ризики, які військова окупація складає для безпеки Запорізької АЕС. Основний ризик для операції реактора, вказують у відомстві, є зрив в роботі системи охолодження, шкода для резервної системи енергії, або помилки працівників, які діють під тиском.
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