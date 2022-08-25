Байден та Зеленський обговорили новий пакет оборонної допомоги США, ситуацію на Запорізькій АЕС

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського з Днем незалежності України та запевнив його в тому, що США і надалі підтримуватимуть Україну.

В телефонній розмові з Зеленським, Байден поділився своїм захопленням українським народом та Збройними силами України, "які продовжують надихати світ своєю відданістю свободі", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пресі за результатами розмови у четвер.

"Я знаю, що ця річниця має гіркий присмак, але я чітко вказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ в боротьбі на захист суверенітету", - твітує Байден.

Зеленський подякував США за безпекову та фінансову підтримку України. Серед тем, які обговорили президенти - шляхи до перемоги а також важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, написав президент України в соцмережах.

Президенти також обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 млрд дол, про який Байден оголосив напередодні а також ситуація навколо Запорізької АЕС, заявила Карін Жан-П'єр.

США виступають за демілітаризацію АЕС а також невідкладну організацію візиту місії МАГАТЕ на станцію.

"Вона [Запорізька АЕС] не має бути зоною активних бойових дій в жодному разі, - сказала Жан-П'єр. - Росія повинна погодитися на демілітаризовану зону навколо станції та дозволити МАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб перевірити безпеку систем".