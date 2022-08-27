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Росія не схвалила підсумковий протокол конференції ООН про ядерну зброю
Оглядова конференція ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) завершилася без підсумкового документа. У проекті документа, зокрема, критикувалося військове захоплення Росією Запорізької АЕС, що створює ризики ядерної аварії. Росія документ не схвалила.
«Я бачу, що на даний момент конференція не в змозі досягти згоди щодо своєї предметної роботи», – сказав голова конференції Густаво Злаувінен після виступу представника МЗС Росії Ігоря Вишневецького. За твердженням Вишневецького, «багато країн» – не лише Росія – «не згодні з цілою низкою питань», які мають «відверто політичний характер».
Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що США домагаються узгодження підсумкового протоколу конференції, в якому буде визнано, що «війна Росії та її безвідповідальні дії в Україні серйозно підривають основну мету ДНЯЗ». У відповідь посол Росії Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони «політизують роботу над підсумковим документом, ставлячи свої геополітичні інтереси у покаранні Росії вище за колективні потреби у зміцненні глобальної безпеки».
У проекті підсумкового протоколу є чотири згадки про Запорізьку АЕС. Схваливши документ, країни висловили б «серйозну стурбованість з приводу військових дій» на ядерних об’єктах або поблизу них і наголосили б на «першочерговій важливості забезпечення їх контролю з боку компетентних органів України». Також у документі підтримуються зусилля МАГАТЕ щодо відвідин ЗАЕС.
Для публікації комюніке потрібно було схвалення 191 країни – всіх учасників Договору, спрямованого на стримування поширення ядерної зброї та у підсумку – на досягнення миру без неї.
Конференція ООН з перегляду договору проводиться кожні п’ять років. Минула мала відбутися 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Наступна – запланована на 2026 рік.
Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.
Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вже кілька тижнів наполягає на відправленні своєї місії на ЗАЕС, зазначаючи, що через війну Росії атомна станція виявилася «повністю поза контролем».
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- Голос Америки
Пентагон замовив виробництво NASAMS для України
Американська оборонна компанія Raytheon отримала замовлення від Пентагону на виробництво зенітних ракетних комплексів NASAMS. Така інформація міститься в переліку контрактів, оприлюдненому Пентагоном 26 серпня.
Обсяг замовлення перевищує 182 мільйони доларів з кінцевою датою виробництва - 23 серпня 2024 року. Кошти виділяються в рамках Ініціативи США з безпекової допомоги Україні. Виробництво буде здійснювати завод Raytheon в американському штаті Массачусетс, повідомили в Пентагоні.
Президент США Джо Байден на День незалежності України оприлюднив новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 3 млрд дол. До нового пакету входять, зокрема, шість додаткових ракетних систем NASAMS.
Нова допомога, зазначають у Пентагоні, покликана не дозволити Росії перемогти Україну в довгостроковій перспективі.
"Як видається, Володимир Путін вважає, що Росія може виграти в довгій грі, протриматись довше, ніж воля українців до боротьби та бажання міжнародної спільноти підтримувати Україну, - заявив заступник міністра оборони США Каль пресі цього тижня. - Цей пакет Ініціативи безпекової допомоги Україні - матеріальна демонстрація того, що це ще один прорахунок Росії".
Оголошений президентом США найбільший пакет оборонної допомоги, включає, зокрема 6 додаткових ракетних систем NASAMS із додатковими боєприпасами, до 245 тисяч снарядів для 155-міліметрової артилерії, до 65 тисяч мінометних снарядів калібру 120 міліметрів, до 24 протиартилерійських радарів, безпілотні літальні апарати Puma та обладнання підтримки безпілотних систем Scan Eagle, системи протидії безпілотникам VAMPIRE, безпілотні системи VAMPIRE, ракетні системи лазерного наведення.
Блінкен та Пелосі нічого не залишають на тарілці, коли куштують українські страви - інтерв’ю із шеф-кухарем Дімою Марценюком
Амбасадор борщу та української кухні МЗС України у США, шеф-кухар Діма Марценюк, працює кухарем вже 12 років, сім із них він був шеф-кухарем у “Веселці”, - культовому українському ресторані який відкрився у 1954-му р., в "Українському селі" (ред. East Ukrainian Village), в Нью-Йорку. На початку 2022-го Діма покинув "Веселку" та
"На початку, після 24го лютого, був шок. Кулінарія ніби відійшла на другий план. Але потім, всі українці зібралися з духом і зрозуміли, що потрібно розвиватися, потрібно з іще більшими зусиллями розвивати ту сферу, за яку кожен відповідає".Діма Марценюк, амбасадор борщу та української кухні в США
переїхав у Вашингтон, щоб відкрити власний ресторан. Він має стати першим українським закладом в американській столиці.
Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась із Дімою про роль традиційної української кухні у дипломатії та про його боротьбу на кулінарному фронті.
Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки: Ти відчуваєш більше інтересу зараз до України, до української кухні?
Діма Марценюк, український шеф-кухар, амбасадор борщу та української кухні в США: В будь-якому випадку, уваги в 1000% більше. В тому числі перепадає і кулінарії. Усі намагаються підтримати будь-яким чином. У мене знайомі дистриб'ютори українського пива. Так от, щоб їх підтримати, італійські, американські, французькі та інші ресторани купують у них українське пиво. Просто щоб підтримати. І таких історій безліч.
К.Л.: Чи World Central Kitchen пропонували тобі якусь співпрацю, щоб допомогти Україні?
Д.М.: Я планую відкривати у Вашингтоні ресторан української кухні. Він стане першим у цьому регіоні. World Central Kitchen почули про це і дуже зраділи та підтримали. Сказали, якщо буде потрібна будь-яка допомога, вони допоможуть: як із необхідними контактами, так і з продуктами, персоналом, рекламою і так далі. А їхній найвідоміший шеф-кухар ( ред. засновник World Central Kitchen) Хосе Андрес готовий підтримати нас персонально та прийти на відкриття.
К.Л.: Розкажи більше про свій шлях. Ти коли приїхав у Сполучені Штати Америки, ти одразу став шеф-кухарем?
Д.М.: Звичайно, ні. Я взагалі отримав освіту в Києві, на факультеті міжнародних економічних відносин. Потім приїхав сюди, планував на три місяці, щоб повчити мову, але врешті залишився. Моя перша робота тут була на кухні, в літньому таборі.
"Мій одногрупник, Євген Клопотенко. Людина з якою ми запізнилися на першу пару і зустрілися біля університетського розкладу - це була така величезна дошка. Так виявилось, що ми з однієї групи"Діма Марценюк, "амбасадор борщу та української кухні в США"
К.Л.: Розкажи невеличкий секрет - з ким ти навчався в Україні? Хто є одним із твоїх кулінарних партнерів зараз? Це людина яка теж не планувала бути шеф-кухарем, але в результаті, стала дуже відомим українським шеф-кухарем.
Д.М.: Із задоволенням розкажу. Це мій друг, мій товариш, мій одногрупник, Євген Клопотенко. Людина з якою ми запізнилися на першу пару і зустрілися біля університетського розкладу - це була така величезна дошка. Ми удвох там стояли, і намагалися розібратись у кого яка група. Так виявилось, що ми з однієї групи, ще й разом запізнились на першу пару.
К.Л.: Чим для тебе є той факт, що UNESCO нарешті визнало борщ нематеріальною спадщиною української культури, яка потребує захисту?
Д.М.: В першу чергу я відчуваю свій внесок у цю перемогу. Тому що, ми з Євгеном Клопотенком зробили кілька спільних проектів. І в принципі, з його ініціативи мене призначили "амбасадором борщу". Пізніше, вже без нього, я зробив багато заходів в США, щоб показати людям український борщ, дати скуштувати. Тобто величезна робота була зроблена з мого боку.
К.Л.: Якою далі буде твоя робота щодо популяризації борщу в світі?
Д.М.: По-перше, я планую відкривати власний ресторан і борщ у будь-якому випадку буде однією з основних страв. Ну, і, звісно, будемо продовжувати знайомити із борщем увесь світ, як американців так й інші країни. Також будемо імпровізувати та створювати різні версії борщу. Але окрім борщу я член клубу шеф-дипломатів при Міністерстві закордонних справ України і представляю українську кухню в США. Тобто, крім борщу у нас завдання поширювати культуру української кухні в Америці у всіх її проявах.
К.Л.: Розкажи детальніше, що означає твоя посада Амбасадора української кухні? Як це працює? Хто тебе призначив? І чия це ініціатива, взагалі?
Д.М.: Це ініціатива Міністерства закордонних справ України. Вони створили для цього окремий відділ. Наприклад, якщо я хочу поїхати в Мексику і зробити там майстер-клас із української кулінарії, або звану вечерю із українських страв, чи презентацію борщу, тоді МЗС може виділити мені кошти на цю поїздку. Тобто вони підтримують.
Також ми маємо кілька таких кулінарних амбасадорів у Європі: зокрема в Норвегії, Англії, Німеччині. Загалом, плюс-мінус в усьому світі. Ми з ними обговорюємо наш план дій на місяць, на рік. Плануємо різні фестивалі та інші можливості щоб прорекламувати та презентувати українську кухню.
"Я вважаю, що мій внесок як шеф-кухаря, - це смачно нагодувати наших гостей, щоб вони робили правильні рішення для підтримки України. Ось це мій внесок".Діма Марценюк, амбасадор борщу та української кухні в США
К.Л.: Твоя діяльність, як амбасадора українського кухні після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії, вона стала не на часі, меш потрібною? Чи навпаки, стала більш актуальною?
Д.М.: На початку, після 24 лютого, був шок. Кулінарія ніби відійшла на другий план. Але потім, всі українці зібралися з духом і зрозуміли, що потрібно розвиватися, потрібно з іще більшими зусиллями розвивати ту сферу, за яку кожен відповідає.
К.Л.: Як особисто ти будеш долучатись до перемоги України?
Д.М.: Тут, у Вашингтоні, я знаходжусь в центрі американської політики, в центрі роботи Конгресу. Я вже мав декілька приватних зустрічей, на які мене запрошувало Посольство України, щоб готувати для почесних гостей, таких як: держсекретар США Ентоні Блінкен, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перша леді України Олена Зеленська, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та ін. І для усіх цих людей я кілька разів готував різні ланчі, вечері, перекуси.
Водночас, паралельно проходили різні засідання, різні зустрічі на яких обговорювали який вид допомоги надавати для України. Я вважаю, що мій внесок як шеф-кухаря, - це смачно нагодувати наших гостей, щоб вони робили правильні рішення для підтримки України. Ось це мій внесок.
На такого рівня вечерях, я завжди стежу за тарілками, як з’їдають мої страви. Я робив кілька раундів, - 1, 2, 3, 4 страви і завжди все з’їдали. А я був приємно здивований і від багатьох отримував компліменти.
К.Л.: Держсекретар США Ентоні Блінкен, нічого на тарілці не залишив?
Д.М.: Ні.
К.Л.: І спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі, також?
Д.М.: І спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі, також. (посміхається)
К.Л.: Чого би ти хотів побажати Україні та українцям?
Д.М.: В першу чергу, - це звісно, мирного неба. По-друге, швидкого відновлення. А також, моє найщиріше бажання… я бачу рівень і розміри допомоги які йдуть в Україну і на жаль рівень корупції, який залишається навіть у такі складні часи. Тому, моя найбільша мрія, - це знищити корупцію в Україні. І щоб дійсно, усі ці величезні кошти, які йдуть з усього світу, пішли на на справжнє відновлення нашої держави України.
Дивіться також: Як шеф-кухар Дмитро Марценюк поширює культуру української кухні в США.
Українська боротьба надихає країни, колись поневолені Москвою, зносити радянські пам'ятники
Країни Центральної та Північної Європи, які колись були в зоні впливу СРСР, зносять пам’ятники радянській армії, встановлені після Другої світової війни. У Латвії, Естонії, Польщі, Болгарії місцеві політики говорять, що хочуть позбавитися радянської спадщини, бо це є справою не лише встановлення справедливості, але і національної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
«Постійне нагадування про нашу окупацію» – президент Латвії
Відео з Риги з демонтажем бетонного обеліску з радянськими зірками, який впав у рів з водою, створивши величезну кількість бризок, було у четвер серед найпопулярніших новин у мережі Twitter, які поширювали тисячі користувачів.
«Добре, що латвійці знесли всі ці залишки пам’ятників радянській окупації Латвії. Мене дивує, що цього не сталося раніше. Ганьба небагатьом російським протестувальникам у Латвії, які, очевидно, звеличують окупацію, депортацію та вбивства НКВД», – написав у Twitter вашингтонський економіст і політолог Андерс Аслунд.
Цей майже 80-метровий обеліск у Парку Перемоги, що був центральною частиною монумента на честь перемоги радянської армії над нацистською Німеччиною, є останнім у серії монументів СРСР, знесених після вторгнення Росії в Україну.
Парламент Латвії проголосував за знесення пам’ятника Парку Перемоги в травні, коли було ухвалено рішення до 15 листопада знести всі об’єкти, що прославляють тоталітарні режими. Це включало встановлений у 1985 році радянський пам’ятник Перемоги.
«Цей пам’ятник був постійним нагадуванням про нашу окупацію та пов’язану з нею долю багатьох людей: депортацію, репресії тощо. Нам не потрібен такий пам’ятник», – заявив президент Латвії Егілс Левітс під час прямої трансляції знесення.
Мер Риги Мартін Стакіс назвав у своєму твіті знесення «історичним моментом для Риги та всієї Латвії».
У Twitter міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінчевичс заявив, що, знявши пам’ятник, Латвія «закриває ще одну болючу сторінку історії та шукає кращого майбутнього».
Обеліск мав вигляд п’яти шпилів із трьома радянськими зірками на вершині і стояв між двома групами статуй — групою з трьох червоноармійців, з одного боку, тажінкою з високо піднятими руками, яка уособлювала «Батьківщину-мати», – з іншого.
«Радянський пам'ятник, який стоїть у Ризі з 1985 року, який прославляє Червону армію, нарешті знято. Головна статуя впала сьогодні вранці о 9 ранку. 19 агресивно налаштованих росіян, які протестували проти демонтажу встановленого окупантами пам'ятника, затримала латвійська поліція», – повідомляє Visegrad 24, новинна група, що збирає і поширює новини з Центральної Європи.
Латвійські ЗМІ вели пряму трансляцію з місця події, де зібралися як прихильники цієї акції, деякі з латвійськими прапорами на плечах, які її вітали, так і противники, частина з яких була звинувачена у порушеннях і, за повідомленням поліції Риги, п’ятеро людей були затримані та доставлені до відділку.
До чверті населення Латвії - в першому, або другому поколінні переїхали до цієї Балтійської країни за радянських часів.
Щороку 9 травня тисячі шанувальників радянської спадщини збиралися біля цього пам'ятника, щоб вшанувати перемогу над нацистською Німеччиною в 1945 році.
Латиші, чиї родини постраждали від радянської окупації, вважають цю дату а також 23 серпня, коли був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа у 1939 році, початком поневолення країни, яке тривало до відновлення незалежності Латвії у 1991 році. У 1997 році група активістів намагалася знести пам’ятник за допомогою динаміту, але вибухівка спрацювала передчасно, убивши двох людей.
Вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого підштовхнуло владу кількох східноєвропейських країн до знесення символів комуністичних часів.
«Джерело зростання соціальної напруги» – прем'єр-міністр Естонії
У середині серпня Естонія знесла свій меморіал радянських часів у Нарві, місті з великою російськомовною меншиною на кордоні з Росією. Пам’ятник у вигляді радянського танку Т-34 відправили до військового музею неподалік столиці.
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас написала у Twitter, що радянські пам’ятники стали джерелом соціальної напруги в країні, і їх потрібно прибрати.
«Мій уряд вирішив прибрати радянські пам’ятники з громадських місць по всій Естонії. Як символи репресій та радянської окупації вони стали джерелом зростання соціальної напруги – у цей час ми повинні звести до мінімуму ризик для громадського порядку», – сказала голова естонського уряду, чиї слова з фото самого пам'ятника поширив колишній голова естонської розвідки Еерік Кросс.
У 2007 році естонська влада ухвалила рішення про перенесення пам’ятника радянському солдату з центру міста на військовий цвинтар. Демонтаж «Бронзового солдата» викликав масові заворушення в Таллінні та інших містах Естонії, а також кризу в стосунках з Росією.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив тоді Естонію в тому, що вона «наплювала на загальноєвропейські цінності», а тодішній мер Москви Юрій Лужков звинуватив Естонію в тому, що вона показала своє «фашистське обличчя».
Після цього Естонія зазнала найбільшого в своїй історії кібернападу, у якому Таллінн звинуватив Росію. Кібернапад повторився і після демонтажу радянського танка у серпні цього року. Естонія назвала цей напад «наймасштабнішим», з якими вона стикалася з 2007 року, але заявила, що він був «неефективним» – цього разу країна була краще до нього підготовлена.
Польща: знесено понад 20 радянських пам'ятників за три місяці
Цього тижня знесли пам’ятник радянським солдатам і у місті Бжег у Польщі, яка також колись була частиною радянської сфери впливу. Як зауважив кореспондент агентства AP, демонтаж меморіала на південному заході Польщі припав на День Незалежності України, і на день, коли виповнилося шість місяців з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Радянські пам’ятники у Польщі демонтують вже протягом трьох десятків років, але деякі з них все ще залишаються, переважно у малих містах. За даними польського Інституту національної пам’яті, який очолює Кароль Навроцкий, в березні, коли було оголошено про рішення влади про їхнє знесення, їх залишалося ще 60. Пам’ятник у Бжезі був 24-им з призначених на знесення згідно з законом, ухваленим у Польщі у 2015 році.
Польський політик, у своєму твіті депутат Сейму та колишній урядовець Януш Ковальський опублікував відео знесення пам’ятника зі словами «Зносимо радянський пам'ятник у Бжегу! Браво, Кароль Навроцкий!»
У Болгарії боротьба за знесення пам’ятника радянській армії триває четверте десятиліття
На другий день після початку російської агресії, 25 лютого, мер району Софії, де розташований Пам’ятник радянській армії заявив, що розпочне процедуру демонтажу та перенесення з центру болгарської столиці. Про це написала Болгарська служба Радіо Вільна Європа.
Як і в інших посткомуністичних країнах, наявність пам’ятника Радянській армії, що вшановує вторгнення Червоної армії в Болгарію у вересні 1944 року, стала яблуком розбрату у болгарському суспільстві.
На початку 1990-х років міська рада Софії проголосувала за те, щоб знести пам’ятник, який для багатьох болгар симовлізує десятиліття комуністичного правління в їхній країні. Але тодішній уряд, який очолювала Болгарська соціалістична партія, втрутився, щоб зупинити демонтаж.
З того часу прихильники Кремля покладають квіти до пам'ятника в річницю радянського вторгнення 1944 року. Пам’ятник також кілька разів – у 2014 та у 2022 роках розмалювали в українські кольори на знак протесту проти російської агресії щодо України.
Пропри чергові намагання у лютому, швидко демонтувати пам'ятник в Софії не вдалося і цього року. У травні група активістів намагалася огорнути меморіал радянської армії в Софії прапорами Болгарії та України на знак солдарності з Україною.
Однак на відео, яке знаяла Болгарська служба Радіо Вільна Європа і поширила Громадська ініціатива з демонтажу пам'ятника Радянській армії, видно, як молоді люди опинилися «серед багатьох поліцейських і людей з болгарськими бойовими прапорами, схожими на російські».
Україна: декомунізації не достатньо, потрібні дерусифікація та деколонізація
Українські політики і політологи схвально відгукнулися на демонтаж радянських пам’ятників у країнах-сусідах, які підтримали Україну у її боротьбі проти російської агресії.
Депутатка Верховної Ради від партії «Голос» Леся Василенко написала у Twitter, що демонтаж радянських пам’ятників допомагає боротися з російською пропагандою.
«Демонтаж радянського пам'ятника в Польщі. Це один із способів, як Росія промивала мізки людям у всьому світі, щоб вони думали, що вона великий рятівник і мученик за мир. Коли вони насправді вбивали мільйони», – написала Василенко.
Наприкінці квітня у відповідь на вторгнення Москви влада Києва демонтувала величезний пам’ятник радянських часів, який мав символізувати дружбу між Росією та Україною і був збудований у 1982 році на честь 60-річчя Радянського Союзу.
Тисячі глядачів спостерігали в прямій трансляції, як з центру українських столиці зникає восьмиметрова бронзова статуя, що зображала українського та російського робітників на постаменті, які разом тримали радянський орден Дружби народів.
Фото гігантської голови російського робітника, що впала під час демонтажу, стало вірусним у соціальних мережах.
Український політолог та дослідник праворадикальних рухів Антон Шеховцов вважає, що пам’ятники, пов'язані з Росією, не повинні залишатися на території країн, які якісь були нею поневолені.
«Кожен окремий радянський чи російський пам’ятник у країнах, які мають історію радянської чи російської окупації, не має іншого значення, окрім символу імперського панування, незалежно від того, що представляє той чи інший монумент. Знищити або видалити їх усіх», – написав він у мережі Twitter.
В Україні після Революції гідності та ухвалення низки законів про демокунізацію у 2015 році, було знесено майже 2,5 тисячі пам’ятників радянської доби і перейменовано, зокрема, близько тисячі населених пунктів.
Нині в Україні обговорюють наступні етапи цього процесу – дерусифікацію та деколонізацію.
У липні Міністерство культури України повідомило, що створено експертну раду з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму. Її метою буде «надання допомоги у подоланні антиукраїнського впливу російських цивілізаційних міфів, російської імперської та радянської тоталітарної спадщини у публічному просторі населених пунктів України».
Вперше інструменти Моцарта заграли в руках українських музикантів
Апартаменти Моцарта у Зальцбурзі вперше відкрили свої двері для українських митців, а його особисті інструменти використали для запису відеоконцерту, мета якого – збір коштів на відновлення харківського університету мистецтв.
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