Макрон сказав послам готуватися до тривалої війни і дипломатії з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив курс свого уряду на підтримку України, пообіцявши подальшу гуманітарну, економічну й військову допомогу Києву паралельно до дипломатичних зусиль, включно з прямими контактами з Москвою.

Промовляючи перед французькими дипломатами у Парижі 1 вересня, він підкреслив: «Ми не беремо участі у війні. Ми цього не хочемо. Але ми не можемо допустити військової перемоги Росії, завоювання територій, що водночас показало б, що агресією завдано поразки міжнародному порядку і нашим цінностям».

Робота дипломатів полягає в тому, щоб розмовляти з усіма, включно з тими, і особливо з тими людьми, з якими ми не погоджуємося.

Макрон заявив, що, допомагаючи Україні, Франція та інші західні держави посилюють українську обороноздатність і також зміцнюють позиції Києва на майбутніх переговорах з Москвою про мир.

«Нам треба готуватися до тривалої війни. Ми повинні уникати ескалації і готуватися до миру», - сказав він, підкресливши, що приготування до миру означає розмовляти з усіма сторонами, «як я зробив лише кілька днів тому з Росією. І я це буду робити знову».

Французький президент також застеріг, що Росія намагається послабити єдність Європейського Союзу.

«Це залишається нашим постійним завданням - нам не можна допустити розколу Європи. Нам також не треба приєднуватися до тих, хто закликає воювати, що загрожує розширити конфлікт і повністю розірвати комунікацій. Нам не можна залишати європейські держави на східному краю діяти наодинці. Європейська єдність - це найголовніше, і я дозволю собі сказати, що розкол Європи - це одне з завдань війни, яку веде Росія. Наша відповідальність в цьому контексті полягає саме в тому, щоб зберегти Європейський Союз і його силу», - сказав Еммануель Макрон.

Макрон дав зрозуміти, що бачить завдання Заходу в тому, щоб, або допомогти Україні покласти край війні, звільнивши українську територію від російських окупантів силою, або створити умови для міцної позиції України, щоб домогтися миру на переговорах.

Хоча після лютневого російського вторгнення в Україну французький президент різко зменшив свої прямі контакти з Кремлі, він повторив, що готовий «далі розмовляти» з Росією і зауважив, що не хоче, щоб роль головного посередника у переговорах з Москвою належала Туреччині.

«Нам завжди треба дотримуватися думки, що ми можемо і будемо розмовляти з усіма. Якби дипломатія полягала в умінні розмовляти лише з людьми, з якими ми погоджуємося, то я би не пропонував ті плани дій, про які згадав. Бо нам треба було б набагато менше посад і менше ресурсів. Але ми повинні мати на увазі, що нам не можна подаватися під тиском фальшивого моралізаторства, яке робить нас безсилим. Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною потугою у світі, а нагадаю вам, що вона член НАТО, яка продовжує говорити щодо Росії? Робота дипломатів полягає в тому, щоб розмовляти з усіма, включно з тими, і особливо з тими людьми, з якими ми не погоджуємося, а тому ми будемо і далі це робити», - підкреслив французький керівник.

Еммануель Макрон майже єдиний західний лідер, який після вторгнення в Україну 24 лютого і далі напряму розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним, хоча і різко зменшив контакти.

Нещодавня телефонна розмова французького президента з Кремлем відбулася 19 серпня, і згідно з офіційним викладом вона зосереджувалася на вимогах допустити делегацію МАГАТЕ на захоплену російською армією Запорізьку атомну електростанцію на півдні України.

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