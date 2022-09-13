Папа не побачить московського патріарха на зібранні релігійних лідерів у Казахстані

Папа Римський Франциск братиме участь у триденному конгресі релігійних лідерів у Казахстані, де будуть десятки представників.

Зібрання відбуватиметься без участі глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, який привабив до себе увагу відкритою підтримкою війни Росії проти України.

Російська церква раптово скасувала його участь у конгресі, не подавши причин.

На початку російського лютневого вторгнення в Україну Папа Франциск гостро засудив російський напад і застерігав патріарха Кирила не перетворюватися на «вівтарного хлопчика» у президента Путіна.

Але і сам Франциск зазнав осуду зокрема в Україні за те, що критики назвали хибним прирівнюванням жертви до нападника, коли Папа говорив, що жертвами розв’язаної Росією війни є і українці і росіяни.

Патріарх під санкціями

Велика Британія у червні і Канада у липні 2022 року внесли патріарха Кирила до списків російських діячів і посадовців під санкціями.

США досі не пішли на такий крок, хоча американські посадовці не виключили можливості.

Європейський Союз був готовий накласти санкції на главу РПЦ, але на фінальних переговорах у Брюсселі Угорщина переконувала партнерів, що обмежувальні дії проти релігійних лідерів зачіпають питання свободи віросповідання.

Український уряд 30 серпня схвалив пропозиції про санкції щодо патріарха Кирила й семи інших чільних представників Російської церкви, яка зберігає значний вплив в Україні.

Але українські санкції щодо російського патріарха ще не затверджені рішенням Ради національної безпеки України та президента Зеленського.

Дивіться також: