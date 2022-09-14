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Україна координує збільшення західної допомоги та обговорює гарантії миру та безпеки
Україна координує збільшення допомоги США та НАТО, повідомляє посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова.
У своєму Facebook акаунті вона повідомила, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів дві телефонні розмови – з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Інформуємо, дякуємо США за величезну допомогу, координуємо збільшення співпраці на шляху до Перемоги», – написала посолка Маркарова у своєму повідомленні.
Генерал Залужний також у соціальній мережі Facebook повідомив, що говорив зі своїми західними колегами про оперативну обстановку.
«Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована», – написав Залужний.
За словами Залужного, генерал Каволі та генерал Міллі «надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні».
«Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність», – написав Залужний.
Раніше у своєму вечірньому зверненні у мережі Facebook президент України Володимир Зеленський заявив, що «стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів», і ще приблизно на такій же площі звільненої території «стабілізація триває».
За його словами, українські Збройні сили «виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку».
За словами Зеленського, має результат «у роботі над гарантіями безпеки для нашої держави», який готував його офіс у співпраці з міжнародною групою експертів разом з Генеральним секретарем НАТО.
«Сьогодні був презентований пакет рекомендацій міжнародної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Андерса Фога Расмуссена – саме такі рекомендації мають увійти в основу майбутньої системи безпекових договорів, які дадуть українцям спокій і зможуть гарантувати недопущення будь-якої війни проти України», – наголосив Зеленський.
За його словами, Україна з партнерами з десятків держав вже склала потужну антивоєнну коаліцію, а тепер «іде робота над тим, щоб найпотужніші держави, які нам уже допомагають, стали й коаліцією миру, який триватиме постійно».
У вівторок, 13 вересня, у Києві презентували рекомендації щодо безпекових гарантій для України. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод.
При цьому вони будуть об’єднані в один документ про стратегічне партнерство під назвою «Київський безпековий договір».
«Ми очікуємо, що Київський договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також із країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи", – розповів Єрмак.
Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що одним з найкращих способів гарантувати безпеку Україні, це – забезпечити «значну військову силу України», щоб вона могла протистояти будь-якому нападу.
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- Голос Америки
Вашингтон «не здивований» просуванням українців на Харківщині
Українські сили зробили «великий поштовх», заявив у вівторок, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи контрнаступ українських сил, які повертають території, захоплені Росією.
«Те, що ми бачимо, це великий поштовх українських Збройних сил, особливо на північному напрямку, – сказав Кірбі. – Ми говоримо про цей наступ уже кілька днів, насправді два контрнаступи: один на півночі, один на півдні. Поштовх на півночі є більш разючий, ніж на півдні».
Кірбі сказав, що російська армія відступає під натиском українських військ, хоч вони це називають «перегрупуванням», але «українці очевидно є в наступі».
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи росіяни не почнуть ескалацію через наступ українських сил, Кірбі сказав, що протягом вихідних росіяни обстрілювали об’єкти енергетичної інфраструктури, «намагаючись їх максимально пошкодити», і це те, що адміністрація очікувала як одну з можливих реакцій з боку Росії.
Але щодо української сторони, то за словами Кірбі, «вони зазнали вторгнення, вони мають право на захист своєї території, і це включає і наступ», і так було від самого початку широкомасштабної війни. «З лютого українці і відступали і наступали, це дуже динамічна ситуація», – сказав Кірбі.
Речник Білого дому додав, що українці використовують зброю, надану США та союзниками «дуже ефективно».
Виступаючи у Пентагоні прес-секретар Міністерства оборони США генерал Пет Райдер сказав, що у Вашингтоні не здивувалися швидкому просуванню української армії, бо бо українці, за словами Райдера, продемонстрували «надзвичайні вміння» використовувати можливості, що складаються на полі бою.
«З початку російського вторгнення в Україні ми бачимо, що українці демонструють надзвичайне вміння пристосовуватися, якнайкраще використовувати свої можливості ведення війни, то ж ми не були здивовані, що вони так швидко відштовхнули (війська противника, – ред.), – сказав Пет Райдер. – І нинішній контрнаступ біля Харкова не є виключенням. Гадаю, якщо хтось був здивований, – якщо подивитись на реакцію російських військових – напевне, це були росіяни».
Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці досягли «значного поступу» у своїй контрнаступальній операції. За його словами, це стало можливим, серед іншого, завдяки доброму плануванню та західній підтримці.
Блінкен заявив, що наступальна операція України має «єдину чітку мету – повернути землю, яка була відібрана російською агресією».
«Це – результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше -–це результат сміливості та стійкості ЗСУ та українського народу. Вони повністю змінюють ситуацію», – сказав Блінкен, у понеділок, 12 вересня, перебуваючи з візитом у Мексиці.
На початку вересня Збройні сили України почали контрнаступальну операцію на окупованих територіях Харківської області.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 13 вересня, що кількість звільнених населених пунктів у Харківській області сягнула понад 300 населених пунктів.
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Що потрібно, щоб Німеччина надала Україні танки?
«Чого боїться Берлін?..», - гостро запитує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, вчергове висловлюючи розчарування українців тим, що Німеччина не готова постачати Україні важку бронетехніку на додаток до озброєнь, які міжнародна спільнота вже надає українській армії.
«Україні зараз потрібні «Леопарди» та «Мардери», щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду», - наголосив урядовець у Твіттері, в дні активного українського наступу на російських окупантів на сході й півдні України.
Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову.Александер Кларксон
Київ завжди закликав Захід допомагати українській армії найсучаснішою і найпотужнішою зброєю, включно з танками, на зразок німецьких Леопардів, та американських Абрамсів чи бронетранспортерами, такими як Мардер.
Досить поширена також думка, що українську перемогу пришвидшило б і озброєння української армії сучасними західними бойовими літаками на зразок американських F16 або F18.
Від «нелетальної» військової допомоги до важкої зброї
Напад Росії на Україну 24 лютого спричинив перелом у відносинах Києва зі США і Європою.
Шок від російського вторгнення зробив сміховинними колишні наголошування західних країн на допомозі Україні «нелетальним» (невбивчим) військовим спорядженням: шоломами, бронежилетами, аптечками чи солдатськими харчовими наборами.
Спостерігаючи за нагромадженням російської армії на українських кордонах взимку 2021-22 року, і з переконливими даними розвідки, що Путін готує більшу війну, США і Велика Британія почали надсилати українцям легендарні Джавеліни та інші протитанкові ракети.
Наголос у заявах західних лідерів з «нелетальності» перемістився на те, що зброю Україні надають «оборонну».
Коли ж українці показали готовність рішуче протистояти Росії, а особливо після звірств, вчинених російською армією під час штурму Маріуполя, коли західні журналісті почали передавати про жертви російської окупації в Бучі, Ірпені та Бородянці на тлі бомбардувань Харкова, Чернігова, Миколаєва і Одеси, в Україну пішли також західні гармати, а згодом і ракети, зокрема установки HIMARS, що стали також легендарними.
Але і при цьому західні лідери надалі кажуть, що, допомагаючи українцям захищатися від геноцидного нападу Москви, їм треба зважати, щоб не спровокувати розширення війни.
Берлін повинен оголосити про готовність надіслати Леопарди, Мардери, Фукси тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент.Вольфґанґ Ішінґер
Європейці передали Україні бронетехніку зокрема й танки, але йдеться про бойову техніку насамперед радянського виробництва, що була на озброєнні у Польщі, Словаччині та інших східноєвропейських держав - тепер членів НАТО і ЄС.
Німеччина і тягар історії
Заклики українців спрямовані зокрема до Німеччини тому, що це найбільша країна ЄС з велетенським економічним і промисловим потенціалом у виробництві зброї.
Але коментатори вказують насамперед на історичні чинники, які треба враховувати, оцінюючи і передбачаючи дії німецького уряду.
Лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона Александер Кларксон вказує, що «Друга Світова війна закінчилася давно - 80 років тому, але вона ще відлунює в українській, російській, польській і німецькій пам’яті... Надсилати німецькі танки Леопард, названі певними тваринами, що стало традицією в Німеччині ще до Другої Світової, це також відлунює історією, яка бентежить Берлін».
«Німці готові постачати гаубиці, артилерію… Але танки - це надто нагадує про Другу Світову… Окрім історичних причин є і прагнення не випереджати американців через небажання виглядати ініціатором войовничої політики щодо Росії», - сказав аналітик у розмові з Голосом Америки.
Про гостре небажання Німеччини діяти насамоті відверто говорять і німці.
«Берлін повинен оголосити про готовність надіслати (танки) Леопард (бронетранспортери) Мардер, Фукс тощо, лише якщо Велика Британія та Франція також постачатимуть бойові танки, або еквівалент. Це гарантувало б, що Німеччина не діє наодинці, а також нас би не сприймали, як тих, хто ховається за спинами партнерів», - запропонував колишній німецький посол до США Вольфґанґ Ішінґер.
Очікування на лідерство Берліна
«Уряд Шольца критикувати легко. Оскільки Німеччина є найбільшою економікою ЄС, то завжди є сподівання, що до цього статусу додасться і лідерство на європейському рівні. У випадку вторгнення Росії в Україну його нема. Це сталося не лише тому, що Шольц не хоче захистити Україну, використовуючи військову силу, чи не бажає припинити імпорт нафти і газу з Росії. Це тому, що Берлін уникає лідерської ролі в європейському і трансатлатичному контексті», - вважає Джуді Демпсі, експертка Європейського аналітичного центру Карнеґі в Берліні.
Вона каже, що німецькі політики десятиріччями звикли, що питання національної безпеки, та ширших міжнародних відносин віддані на рівень ЄС, а Берлін тим часом розвивав двосторонні економічні відносини з Росією і Китаєм.
Александер Кларксон називає перевагою те, що Німеччина і зокрема німецька армія тісно вплетена в європейські структури.
Це, за його словами, заспокоює багатьох європейців, наприклад поляків, які багато страждали від німецького імперіалізму й німецького фашизму до 1945 року.
«Те, як зараз побудований Бундесвер, збройні сили Федеративної республіки Німеччини, означає, що німецька армія не може функціонувати навіть в засадничих ролях без співпраці і підтримки інших європейських держав через НАТО… включно зі США», - каже Кларксон.
Він наполягає, що це не недолік, а перевага Європейського Союзу і НАТО.
«Саме тому інтересам України відповідає те, щоб Німеччина стала сильнішою, але, як також кажуть поляки, румуни чи фіни, щоб Німеччина була сильнішою, але лише в ЄС і в межах структури, яка контролює німецьку силу і тоді та сила стає колективною, європейською, а не лише силою Німеччини», - підкреслює аналітик.
- Голос Америки
Росія витратила 300 мільйонів доларів задля таємного впливу на світову політику - державний службовець США
Починаючи з 2014 року, Росія таємно витратила понад 300 мільйонів доларів, намагаючись вплинути на політиків та інших посадових осіб у понад двох десятках країн. Про це «Голосу Америки» повідомило джерело в уряді США, посилаючись на дані розвідки.
Джерело в адміністрації повідомило, що Росія витратила сотні мільйонів доларів протягом останніх восьми років, приховано фінансуючи іноземні політичні партії та кандидатів.
За словами посадовця, адміністрація Байдена знизила рівень секретності результатів розслідування на початку цього літа, щоб інформація могла бути передана громадськості та союзникам у всьому світі.
«На нашу думку, один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його», – сказав чиновник.
Представник адміністрації заявив, що ці дії Росії можуть бути лише «вершиною айсберга» і США збирають більше інформації разом зі союзниками. Адже прихований політичний вплив Росії є «глобальним явищем, яке вимагає скоординованих дій», сказав чиновник.
«Ми вважаємо, що це лише вершина айсберга. І ми співпрацюємо з союзниками та партнерами, щоб зібрати більше інформації про цю загрозу [...]Ми ділимося цими заходами реагування з понад 100 країнами», – сказав урядовець.
Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації спонукатиме інші країни поділитися зі США власною інформацією про операції Росії, сказав чиновник.
За його словами, протягом останніх років Росія «намагалася маніпулювати демократіями зсередини».
На нашу думку, один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити йогоПредставник адміністрації США
Джерело також висловило свої занепокоєння щодо можливості Росії вплинути на вибори США. «Немає сумніву, що ми також маємо цю вразливість», – сказав урядовець.
Розвідувальні служби США встановили, що Росія, використовуючи кібероперації для поширення дезінформації в соціальних мережах, втручалася в президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа, який переміг свою суперницю від Демократичної партії – Гілларі Клінтон.
Як раніше повідомляв «Голос Америки», Міністерство оборони США разом із іншими американськими відомствами заявляло, що вони вживають всіх зусиль для захисту виборчої системи США від іноземного втручання та іноземного впливу.
За даними Офісу директора національної розвідки, іноземні зловмисники з Росії, Китаю, Ірану та інших країн можуть намагатися втрутитися у процеси голосування в США та вплинути на рішення виборців. Така іноземна діяльність може загрожувати підірвати основні принципи американської демократії та вплинути на суспільні настрої США, заявило відомство наприкінці серпня.
«Безпека Запорізької електростанції висить на волосині» - експерти про ситуацію на ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції відновили другу резервну лінію електропередачі.
Ситуація на ЗАЕС загострилася 9 вересня, повідомив під час прес-конференції Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ. За його словами, це був дуже тривожний день, адже через обстріли станції, вона була відключена від зовнішнього електропостачання.
«Ситуація неприпустима. Ми граємося з вогнем. Ми не можемо продовжувати бути в ситуації, коли ми за крок від ядерної аварії. Безпека Запорізької електростанції висить на волосині. І ми бачимо, що одного дня ми ремонтуємо одну лінію, а наступного бачимо, як вона виходить з ладу, і думаємо, що тепер станеться?» - заявив він.
Стабільне зовнішнє джерело електроенергії потрібне аби охолоджувати реактор. Саме тому забезпечення зовнішнього енергоживлення АЕС стало ключовим завданням для обслуговуючого персоналу станції.
10 вересня Енергоатом повідомив про поновлення працездатності однієї з ліній, що поновило живлення АЕС від енергосистеми України. Як тільки це сталося, «Енергоатом» ухвалив рішення щодо відключення шостого енергоблока та переведення його в найбільш безпечний, так званий «холодний» стан.
Як пояснила «Голосу Америки» Мері Лу Данзік-Гугар, колишня очільниця Американського ядерного товариства, після зупинки енергоблока, реакція зупиняється, проте залишаються радіоактивні продукти термоядерної реакції.
«І багатьом із них потрібно кілька годин, деяким — кілька днів, тижнів або місяців, щоб перейти на нижчий енергетичний рівень і випустити своє випромінювання, яке також нагріває воду. І тому, навіть, якщо ви зупинили реакцію поділу, розпад цих продуктів продовжується. Вам потрібно продовжувати охолоджувати ядро», – каже експертка.
Вона також додала що, якщо енергоблок все-таки зупиняється або переходить на дуже низьку потужність, оператори мають використовувати джерело живлення за межами станції, щоб підтримувати роботу охолоджувальних насосів.
«І коли, нарешті, було відновлено зовнішнє електропостачання, було ухвалено рішення зупинити реактор, бо ми не можемо продовжувати працювати в цьому дуже невизначеному режимі. Занадто багато невпевненості», - пояснює вона.
Професор-ядерник Массачусетського технологічного інституту Джакопо Бунджурно погоджується з тим, що зупинка останнього енергоблоку – це був розумний та потрібний крок.
Це не вплине на роботу станції у майбутньому, коли після завершення війни, виникне потреба поновити виробництво електроенергії. Реактори переводять у цей так званий «холодний стан», коли потрібно замінити паливо, або провести планове технічне обслуговування. Це досить стандартна процедура.
Проте, з відімкненням останнього реактора, за словами Бунджурно, у персоналу станції з'явилося більше часу на реагування. Адже, коли реактори знаходяться в такому «холодному стані», є великий запас часу перед тим, як вони знову зможуть нагрітися.
«Тож це хороша новина. Адже у разі надзвичайної ситуації, коли персонал не зможе забезпечити охолоджування, пройде багато часу, перш ніж ви потрапите в ризиковану або небезпечну ситуацію. Таким чином, зараз реактори перебувають у найбезпечнішому стані, за умови, що станція може підтримувати охолодження, або через лінію електропередачі, або через аварійні дизель-генератори на місці», – додає вчений.
Відімкнення останнього реактора ЗАЕС дало персоналу станції більше часу на реагування у разі надзвичайної ситуаціїДжакопо Бунджурно
Також, на його думку, враховуючи той стрес, в якому персонал ЗАЕС перебуває вже більше шести місяців, мати для них трохи більше часу на відповідь – це хороший запобіжник.
Обидва науковці відзначають героїзм персоналу станції, який працює практично під дулами автоматів, а їхні рідні та близькі, більшість з яких мешкає в Енергодарі, опинилися практично в зоні бойових дій.
«Я дуже поважаю цих людей, які щодня ходять на роботу в таких умовах. Тож вся хвала робітникам. Саме з ними мої думки. Вони демонструють усьому світу силу та відданість безпеці та роботі, і я дуже зворушений цим», - каже Бунджурно.
Експерти звертають увагу на те, що саме нестабільне енергопостачання наразі – один з ключових викликів безпеці станції. Адже самі будівлі енергоблоків мають дуже складну структуру з кількома рівнями захисту.
За словами Бунджурно, якщо ці захисні оболонки порушено, це не означає автоматично, що реактор пошкоджено. Так само і удар в одну з цих будівель не обов'язково означатиме витік радіації.
«Реактори побудовані таким чином, що вони мають численні бар’єри між радіоактивністю, біосферою та навколишнім середовищем. Отже, пошкодження одного бар’єру не означає автоматично, що ви пошкодили інші», – пояснює він.
Гроссі також відзначає, що, незалежно від того, вимкнені енергоблоки чи ні, вони все одно потребують зовнішнього живлення. «Отже, якби ви опинилися в ситуації, коли зовнішнє електропостачання було зупинено, ви все одно зіткнулися б із ядерною аварією. Навіть якщо реактори не виробляють енергію», – попереджає він.
Саме тому ООН, МАГАТЕ, українська влада та наукова спільнота виступають за те, щоб довкола станції була створена демілітаризована зона. Ще під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня Гроссі закликав до негайного створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо станції.
У понеділок він повідомив, що вже розпочав консультації з цього питання з Україною та Росією. За його словами, по суті, мова йде про зобов’язання обох сторін, про відсутність військових дій довкола станції чи у радіусі, який може вплинути на нормальну роботу ЗАЕС.
Позитивним знаком вчені вважають і той факт, що на станції перебувають представники МАГАТЕ. Бунджурно каже, що це чітке повідомлення міжнародній спільноті, що світ спостерігає за ситуацією, і цей об’єкт є важливим. Окрім того, це має і практичний вимір, адже інспектори МАГАТЕ звітують напряму своєму офісу. Тобто МАГАТЕ, нарешті, має «власні очі» на станції.
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