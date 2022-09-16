Зброя для України морально виправдана, бо «захист - це любов», каже Папа Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що Україна має повне право оборонятися від російської агресії, а інші країни дотримуються моральних принципів, допомагаючи українцям зброєю.

Лідер католицької церкви, який брав участь у конгресу представників світових релігій у Казахстані, також наголосив на потребі діалогу «з усіма».

Я не виключаю діалогу з будь-якою стороною, яка воює, навіть якщо це агресор. Від цього смердить, але ви мусите це робити.

Папа раніше викликав суперечливі реакції в Україні через висловлювання про російську агресію, зокрема, коли назвав росіян також потерпілими від війни, на що українці заявили, що він несправедливо рівняє нападників і жертв.

Відповідаючи на запитання журналістів у літаку, повертаючись в Рим, він окремо зупинився на християнській моральній концепції справедливої і несправедливої війни.

«Захищатися не лише законно, але це також і прояв любові до Батьківщини. Той, хто не захищається, той, хто не відстоює щось - не любить. А ті, хто захищають - люблять», - сказав Папа.

Франциск раніше застерігав главу Російської православної церкви патріарха Кирила, щоб той не перетворювався на «вівтарного хлопчика» президента Росії Путіна, коли стало зрозуміло, що російська церква фактично виправдовує напад на Україну.

Сподівання Папи побачити на конференції в Казахстані патріарха Кирила не справдилися, бо патріарх вирішив не приїздити на конгрес, де були представники десятків країн.

Папа Франциск підкреслив важливість готовності розмовляти з будь-ким, навіть з агресорами.

«Важко розуміти діалог з країнами, які розпочинають війну і коли видається, що перший крок був зроблений тією стороною. Це важко, але ми не можемо відкидати той варіант. Ми повинні використовувати можливість діалогу з усіма, з усіма. Бо діалог завжди створює можливість щось змінити. Ви можете запропонувати протилежний погляд, інше міркування. Я не виключаю діалогу з будь-якою стороною, яка воює, навіть якщо це агресор. Від цього смердить, але ви мусите це робити. Це завжди крок вперед з простягнутою рукою, завжди», - наголосив Папа.

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