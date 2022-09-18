Актуально
Ненсі Пелосі прилетіла до Єревану на тлі зіткнень на кордоні Вірменії та Азербайджану
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі прибула в суботу до Вірменії через кілька днів після того, як кровопролитні зіткнення на кордоні країни з Азербайджаном поставили під загрозу зусилля Заходу щодо встановлення міцного миру між двома сусідніми державами.
Найзапекліші зіткнення з 2020 року, коли між Єреваном і Баку спалахнули військові дії, було відзначено у вівторок, внаслідок чого загинули 125 людей. У четвер бої припинилися після міжнародного посередництва.
Пелосі заявила, що її візит «є потужним символом твердої прихильності Сполучених Штатів мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказького регіону», повідомляє агентство AFP.
Спікер стала найвищим представником американської влади, який відвідав Вірменію з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.
Триденний візит «відіграє велику роль у забезпеченні нашої безпеки», заявив журналістам перед приїздом речник парламенту Вірменії Ален Симонян.
Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 та 1990-х роках — через Нагірний Карабах, населений вірменами анклаву, який на початку 1990-х проголосив незалежність від Азербайджану, факт якої, втім, не був визнаний світовою спільнотою.
Поряд із Францією та Росією США є співголовою Мінської групи посередників, яка вела багаторічні мирні переговори між Баку та Єреваном під егідою ОБСЄ.
«Ми підтвердимо тверду та постійну підтримку міцного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху з боку Сполучених Штатів – як голови Мінської групи ОБСЄ та давнього друга Вірменії», - заявила Пелосі.
Всі новини дня
Росія ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців – британська розвідка
Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ, заявили у британській розвідці. Там, зокрема, згадали російські удари по електромережі і дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.
«Від 24 лютого 2022 року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту», – цитує Міністерство оборони Великої Британії щоденний звіт своєї розвідки.
«Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу і влади», – додали в британській розвідці.
Російські війська 14 вересня завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудаху Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вранці 15 вересня він зауважив, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок.
Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків, а в городах стояло під три метри води. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.
Про удари РФ по критичній інфраструктурі Вілкул повідомляв і в наступні дні.
ЗАЕС відновила живлення від української електромережі – МАГАТЕ
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію від української мережі, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
«Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені», – йдеться у повідомленні.
У МАГАТЕ нагадують, що після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до лінії 750 кВ, вона спочатку використовувала власну електроенергію, а потім на резервні лінії електропередач, які з’єднували її з мережею через електророзподільний пункт сусідньої теплоелектростанції.
«Після повторного підключення основної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередач знову залишаються в резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередачі 750 кВ, які були втрачені раніше, залишаються несправними…Лінія 750 кВ була відновлена в той же день, коли «Енергоатом» повідомив про поставку запчастин для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткових запасів палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть використовуватися як резервні. Ці поставки запчастин і палива підтвердили експерти МАГАТЕ на місці», – додають в агентстві.
Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують електроенергії для підтримки необхідних функцій безпеки.
Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.
- Голос Америки
$1,5 млрд від США підуть на виплату пенсій та соціального забезпечення в Україні
Україна отримала 1,5 млрд доларів від США на виплату пенсій, зарплат та соціального забезпечення. Кошти надійшли з цільового фонду Світового банку, повідомили уряди двох країн.
Загалом США виділяють 8,5 млрд дол економічної допомоги для України.
"Ми підтримуємо Україну, і виділили ще $1,5 млрд до загальної суми $8,5 млрд, на виплату пенсій і понад 600 000 зарплат вчителям, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури. Наша підтримка непохитна, як і наша віра в майбутнє України", - твітує посольство США.
Цей грант вже надійшов до державного бюджету, повідомив у твіті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Раніше уряд України та міжнародні фінансові інституції оцінювали щомісячну потребу України у фінансуванні у 5 млрд дол.
Україна також нає невдовзі отримати 1,4 млрд дол екстреного фінансування МВФ.
Цю допомогу буде виділено в рамках ініціативи "подолання продовольчого шоку", яку започаткував МВФ, щоб допомогти країнам, що постраждали від війни Росії проти України. Цей механізм має затвердити правління МВФ, заявив речник МВФ Джеррі Райс під час брифінгу для преси 15 вересня.
Фонд також працює над новим пакетом більш довгострокової підтримки України. Райс не назвав обсяг цього пакету, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу в четвер, що Україна сподівається отримати біля 12 мільярдів доларів від МВФ наступного року.
Райс відтвердив, що МВФ надішле місію робочого рівня, щоб працювати над програмою з українськими партнерами у наступні тижні. Ймовірно, перемовини відбуватимуться у Відні, додав речник.
"Тобто поза инструментом "подолання продовольчого шоку" йдеться про велику програму, але "ми лише починаємо будувати" шлях до неї, додав посадовець МВФ.
Окремо Міністерство фінансів України повідомило, що в Україні також реалізується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» на загальну суму 7,3 млрд дол. США.
Загалом від початку відкритої військової агресії росії за сприяння Світового банку Сполучені Штати Америки вже надали Україні 8.5 млрд дол. США грантової допомоги, вказали в українській установі.
- Голос Америки
Чи нададуть США Україні далекобійні АТАСMS, і в чому переваги цих ракет?
Українські збройні сили звільнили значну частину території на північному сході Харківської області, а також просунулись на півдні. Під час контрнеступу ЗСУ ефективно використовували надану созниками зброю і, зокрема, установки залпового вогню HIMARS.
Щоб підтримати український контрнаступ, США оголосили цього тижня про надання нової допомоги. Пакет обсягом 600 млн доларів включає боєприпаси для HIMARS, артилерії, радари, вантажні установки для транспортування важкого обладнання, системи проти БПЛА, установки для розмінування, протипіхотні боєприпаси для Claymore, стрілецьку зброю та інше.
Все ж до пакету, вказують оглядачі, не увійшла дальнобійна зброя ATАCMS, яка може завдавати ударів по цілях на відстані 300 км, і про потребу в якій говорили в Україні.
В інтерв'ю PBS в п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські генерали спілкуються з американськими колегами щодо можливості поставок далекобійних снарядів і не виключив, що рішення буде позитивним.
Відповідаючи на питання щодо надання ATACMS Україні, голова Об'єднаних штабів США геренал Марк Міллі в п'ятницю заявив, що не хотів би коментувати "рішення, які наразі розглядаються", пише Defense One.
Міллі прокоментував нещодавні заяви Росії про те, що надання Україні далекобійної зброї стане "червоною лінією" і зазначив, що "в наукових та аналітичних колах це називають "деклараційною політикою", коли високі посадовці заявляють наперед про те, що вони зроблять, чи ні, якщо буде вжито певних дій".
Низка політиків та оглядачів у США закликала адміністрацію надати таку зброю.
Після повідомлень про нові звірства російських окупантів в Ізюмі, не зважати на "червоні лінії" Кремля закликав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
"Скільки ще слідів смерті залишила Росія? - твітує Лінкявічус. - Буча, Маріуполь, Ізюм, що далі? Неонацисти ще насмілюються говорити про "червоні лінії" - не надавати Україні далекобійну артилерію. Підкорені звіриним інстинктом, вони стерли всі "лінії". Україна зараз потребує ATACMS, літаків, більше танків".
Під час виступу у Капітолії у середу, 14 вересня, лідер опозиційної Республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, закликав Байдена надати нові види озброєння.
«Українцям потрібно більше зброї, яку ми їм надаємо, їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ATACMS більшого радіусу дії, більші безпілотники та танки», – сказав він, відповідно до повідомлення його прес-служби.
Конгресмен Демократичної партії США Джейсон Кроу заявив NBC, що він закликав надавати Україні ATACMS. "Вони не будуть просити щось, що вони не зможуть використати, або чим зловживатимуть", - додав він.
Про те, чим відрізняються ATACMS та HIMARS з ракетами GMLRS, які наразі надаються Україні, а також про те, які аргументи можуть розглядати в Пентагоні, в серії твітів 15 вересня розповів Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі.
Ракети GMLRS, запущені з HIMARS: 6 ракет на стійці, кожна з боєголовкою вагою 90 кг, дальністю постріла 15-92 км, високоточна, коштує $160 000 за ракету.
ATACMS, ракети розроблені для ударів "вглиб" по радянських цілях 2-го ешелону. Ракета - 1 ракета на стійці (6 "ковпаків" для відвернення уваги), з боєголовкою вагою 226 кг, стріляє на 300 км і коштує $850 000, твітує експерт.
Гертлінг вказує на меншу витратність пострілів з HIMARS, складність отримувати цілі більш ніж за 100 км і на те, що постріли ракет США вглиб Росії можуть надати Кремлю привід для розширення війни.
"Україна марширує до перемоги і вони незабаром матимуть сучасну армію. Хтось може "хотіти" отримати ATACMS прямо зараз, але вони добре справляються у блізькому бою. ATACMS наразі не потрібні", - додає аналітик.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum