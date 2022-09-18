Ненсі Пелосі прилетіла до Єревану на тлі зіткнень на кордоні Вірменії та Азербайджану

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі прибула в суботу до Вірменії через кілька днів після того, як кровопролитні зіткнення на кордоні країни з Азербайджаном поставили під загрозу зусилля Заходу щодо встановлення міцного миру між двома сусідніми державами.

Найзапекліші зіткнення з 2020 року, коли між Єреваном і Баку спалахнули військові дії, було відзначено у вівторок, внаслідок чого загинули 125 людей. У четвер бої припинилися після міжнародного посередництва.

Пелосі заявила, що її візит «є потужним символом твердої прихильності Сполучених Штатів мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказького регіону», повідомляє агентство AFP.

Спікер стала найвищим представником американської влади, який відвідав Вірменію з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.

Триденний візит «відіграє велику роль у забезпеченні нашої безпеки», заявив журналістам перед приїздом речник парламенту Вірменії Ален Симонян.

Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 та 1990-х роках — через Нагірний Карабах, населений вірменами анклаву, який на початку 1990-х проголосив незалежність від Азербайджану, факт якої, втім, не був визнаний світовою спільнотою.

Поряд із Францією та Росією США є співголовою Мінської групи посередників, яка вела багаторічні мирні переговори між Баку та Єреваном під егідою ОБСЄ.

«Ми підтвердимо тверду та постійну підтримку міцного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху з боку Сполучених Штатів – як голови Мінської групи ОБСЄ та давнього друга Вірменії», - заявила Пелосі.