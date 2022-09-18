Путін провалює всі свої військові та стратегічні цілі в Україні - адмірал Тоні Радакін 

Голова Комітету начальників штабів Великобританії, адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю каналу BBC заявив, що Путін «провалює всі свої військові та стратегічні цілі» в Україні. Разом з тим він закликав до обережності, оскільки «результат цієї ситуації наступить через довший час».

«Він хотів підкорити Україну, цього не станеться. Він хотів взяти контроль над столицею. Ми бачили, що ця спроба була відбита на ранній стадії. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. НАТО набагато сильніше. Фінляндія та Швеція вступили в НАТО. Він хотів зламати міжнародну рішучість, він насправді зміцнів її за цей час», - сказав адмірал.

Він додав, що Путін під тиском, його проблеми накопичуються, у нього не вистачає техніки та особистого складу. Адмірал також відзначив мужність українських військових, які відстоюють свою країну, використовуючи міжнародну підтримку.

Адмірал Радакін разом з тим попередив, що попри наростання проблем у РФ війна може затягнутися на довший час.

«Є бажання поспішати з висновками, що Путін слабкий, що основи його влади можуть бути підірвані…Але це автоматично не веде до легкої перемоги», - зазначив адмірал.

В матеріалі використані джерела BBC.