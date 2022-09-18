Президент Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ

Президент Джо Байден віддав останню шану Королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстері напередодні державного похорону, відзначивши її честь та відданість служінню нації.

Байден разом десятками інших світових лідерів та високопосадовців візьмуть участь у похоронній церемонії, яка відбудеться у понеділок. До Лондона прибули сотні тисяч людей, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ, яка у віці 96 років померла 8 вересня.

«Вона була тією ж самою людиною, як ї її імідж – достойна, чесна та віддана служінню», - сказав Байден після допису до книги співчуття.

Труна з тілом королеви була виставлена в Венстмінстері від середи, люди годинами стояли у черзі, що попрощатися з нею. Ввечері президент Байден приєднався до короля Чарльза та інших світових лідерів на прийнятті. Байден 14 американський президент за часів сімдесятирічного правління Єлизавети.

На церемонії очікують багатьох голів держав, але, як зауважує газета Guardian, кого точно там не буде, так це президента Росії Володимира Путіна, якого не вітають на Заході після вторгнення Росії в Україну.

Путін, тим не менше, прислав свої співчуття королю Чарльзу, сказавши, що «протягом багатьох десятиліть Єлизавета II по праву користувалася любов’ю та повагою своїх підданих, а також авторитетом на світовій арені».

«Росіяни поважали її за мудрість», але присутність Путіна на похоронах «не розглядається», йдеться в повідомленні Кремля.

Посолка Великої Британії у Києві, Мелінда Сіммонс, подякувала українцям, які принесли квіти до дверей посольства, за їхню доброту та слова співчуття, які вони знайшли, незважаючи на те, що в їхній країні точиться війна.

«Дякую українцям за квіти та за всі добрі слова. Серед вторгнення стільки доброти та співчуття», – написала посолка у Twitter.