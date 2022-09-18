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Путін та російська армія повинні відповісти за звірства, які вони чинять в Україні – Трюдо
Масові могили, знайдені в Україні – доказ воєнних злочинів Росії, і повинна настати повна відповідальність за її дії, сказав у неділю прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перебуваючи у Лондоні, куди він прибув на похорони королеви Єлизавети ІІ, повідомляє агентство Рейтер.
Також він повідомив репортерам, що російське вторгнення в Україну було головною темою його під зустрічі з прем’єркою Великобританії Ліз Трасс.
«Очевидно, Великобританія та Канада обидві потужно підтримують Україну та чинять спротив незаконним діям Росії», - заявив Трюдо.
Ці дії «все більше, очевидно, становлять воєнні злочини, становлять абсолютно неприпустимі злочини, чи ми говоримо про те, що ми знайшли у Бучі чи масові захоронення на відвойованих Україною територіях», - сказав Трюдо.
Він закликав до відповідного розслідування та прозорості, додавши, що «Володимир Путін, ті, хто його підтримують, та російське військо повинні відповісти за звірства, які вони вчинили та продовжують вчиняти в Україні».
У Трюдо, у якого запланована зустріч з прем‘єр-міністром Денисом Шмагалем, заявив, що Канада міцно підтримує Україну та продовжуватиме надавати допомогу.
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Ненсі Пелосі засудила напади Азербайджану на Вірменію
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі рішуче засудила «незаконні», як вона наголосила, напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єреванові американську підтримку, повідомляє агенство Рейтер.
Виступаючи в неділю в Єревані, Пелосі сказала, що її поїздка має важливе значення після «незаконних та смертоносних нападів Азербайджану на територію Вірменії», під час яких загинуло понад 200 людей."Ми рішуче засуджуємо ці напади", - сказала Пелосі.
Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ), очолювана Росією, до якої входить Вірменія, але не входить Азербайджан, на прохання Єревана про допомогу, у вівторок вирішила направити спостережну місію.
Речник парламенту Вірменії Ален Симонян висловив невдоволення такими заходами.
«Цікаво, що вони були розчаровані тим, що замість захисту отримали місію щодо встановлення фактів… тож подивимося, що буде далі», – прокоментувала Пелосі реакцію Вірменії.
Пелосі заявила, що зіткнення на кордоні були спровоковані нападами Азербайджану на Вірменію, і що хронологія конфлікту має бути зрозумілою.
Перестрілка «була ініційована азербайджанською стороною, і це має бути визнано», – сказала Пелосі.
Офіційний Баку заявив, що подібними висловлюваннями Пелосі ставить під загрозу мир на Кавказі.
«Необґрунтовані та несправедливі звинувачення, висунуті Пелосі проти Азербайджану, є неприйнятними», – йдеться у заяві МЗС Азербайджану.
Нагадаємо, що Вірменія заявила, що 13 вересня, незабаром після опівночі, Азербайджан обстріляв щонайменше шість вірменських населених пунктів у прикордонних районах, атакуючи цивільну та військову інфраструктуру за допомогою безпілотників та великокаліберних знарядь. Єреван стверджує, що це була неспровокована агресія.
Азербайджан, який підтримує Туреччина, відкидає ці заяви. Баку стверджує, що вірменські диверсійні підрозділи намагалися замінувати азербайджанські позиції, що спонукало військових відповісти. Вірменія стверджує, що ця версія є азербайджанською дезінформацією.
Виступаючи поруч із Пелосі, член Палати представників Френк Паллоне сказав, що США хочуть зробити все можливе, щоб більше сприяти безпеці Вірменії.
Пелосі наголосила, що США прислухаються до думки Вірменії щодо її оборонних потреб і заявила, що Вашингтон хоче підтримати Вірменію у «глобальній боротьбі між демократією та автократією».
«Ми маємо використовувати наш вплив, наші важелі, показуючи, що демократія та суверенітет Вірменії є пріоритетом, – сказала Пелосі. – Оксамитову революцію вітали у всьому світі».
В матеріалі використані джерела Рейтер
- Голос Америки
Путін провалює всі свої військові та стратегічні цілі в Україні - адмірал Тоні Радакін
Голова Комітету начальників штабів Великобританії, адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю каналу BBC заявив, що Путін «провалює всі свої військові та стратегічні цілі» в Україні. Разом з тим він закликав до обережності, оскільки «результат цієї ситуації наступить через довший час».
«Він хотів підкорити Україну, цього не станеться. Він хотів взяти контроль над столицею. Ми бачили, що ця спроба була відбита на ранній стадії. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. НАТО набагато сильніше. Фінляндія та Швеція вступили в НАТО. Він хотів зламати міжнародну рішучість, він насправді зміцнів її за цей час», - сказав адмірал.
Він додав, що Путін під тиском, його проблеми накопичуються, у нього не вистачає техніки та особистого складу. Адмірал також відзначив мужність українських військових, які відстоюють свою країну, використовуючи міжнародну підтримку.
Адмірал Радакін разом з тим попередив, що попри наростання проблем у РФ війна може затягнутися на довший час.
«Є бажання поспішати з висновками, що Путін слабкий, що основи його влади можуть бути підірвані…Але це автоматично не веде до легкої перемоги», - зазначив адмірал.
В матеріалі використані джерела BBC.
Ненсі Пелосі прилетіла до Єревану на тлі зіткнень на кордоні Вірменії та Азербайджану
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі прибула в суботу до Вірменії через кілька днів після того, як кровопролитні зіткнення на кордоні країни з Азербайджаном поставили під загрозу зусилля Заходу щодо встановлення міцного миру між двома сусідніми державами.
Найзапекліші зіткнення з 2020 року, коли між Єреваном і Баку спалахнули військові дії, було відзначено у вівторок, внаслідок чого загинули 125 людей. У четвер бої припинилися після міжнародного посередництва.
Пелосі заявила, що її візит «є потужним символом твердої прихильності Сполучених Штатів мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказького регіону», повідомляє агентство AFP.
Спікер стала найвищим представником американської влади, який відвідав Вірменію з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.
Триденний візит «відіграє велику роль у забезпеченні нашої безпеки», заявив журналістам перед приїздом речник парламенту Вірменії Ален Симонян.
Вірменія та Азербайджан вели дві війни — у 2020 та 1990-х роках — через Нагірний Карабах, населений вірменами анклаву, який на початку 1990-х проголосив незалежність від Азербайджану, факт якої, втім, не був визнаний світовою спільнотою.
Поряд із Францією та Росією США є співголовою Мінської групи посередників, яка вела багаторічні мирні переговори між Баку та Єреваном під егідою ОБСЄ.
«Ми підтвердимо тверду та постійну підтримку міцного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху з боку Сполучених Штатів – як голови Мінської групи ОБСЄ та давнього друга Вірменії», - заявила Пелосі.
Росія ударами по цивільній інфраструктурі намагається підірвати моральний дух українців – британська розвідка
Росія останнім часом збільшила кількість ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись залякати український народ, заявили у британській розвідці. Там, зокрема, згадали російські удари по електромережі і дамбі на річці Інгулець у Кривому Розі.
«Від 24 лютого 2022 року Росія запустила кілька тисяч ракет великої дальності проти України. Проте за останні сім днів Росія посилила націлювання на цивільну інфраструктуру навіть там, де вона, ймовірно, не відчуває негайного військового ефекту», – цитує Міністерство оборони Великої Британії щоденний звіт своєї розвідки.
«Стикаючись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила локації, по яких вона готова завдати ударів, намагаючись прямо підірвати моральний дух українського народу і влади», – додали в британській розвідці.
Російські війська 14 вересня завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудаху Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вранці 15 вересня він зауважив, що в Кривому Розі підтоплені 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок.
Місцеві жителі розповіли кореспонденту проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що вода подекуди піднялася по вікна приватних будинків, а в городах стояло під три метри води. За словами містян, через паводок затоплені підвали та зливні ями, в домах пошкоджене майно.
Про удари РФ по критичній інфраструктурі Вілкул повідомляв і в наступні дні.
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