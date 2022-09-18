Путін та російська армія повинні відповісти за звірства, які вони чинять в Україні – Трюдо

Масові могили, знайдені в Україні – доказ воєнних злочинів Росії, і повинна настати повна відповідальність за її дії, сказав у неділю прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, перебуваючи у Лондоні, куди він прибув на похорони королеви Єлизавети ІІ, повідомляє агентство Рейтер.

Також він повідомив репортерам, що російське вторгнення в Україну було головною темою його під зустрічі з прем’єркою Великобританії Ліз Трасс.

«Очевидно, Великобританія та Канада обидві потужно підтримують Україну та чинять спротив незаконним діям Росії», - заявив Трюдо.

Ці дії «все більше, очевидно, становлять воєнні злочини, становлять абсолютно неприпустимі злочини, чи ми говоримо про те, що ми знайшли у Бучі чи масові захоронення на відвойованих Україною територіях», - сказав Трюдо.

Він закликав до відповідного розслідування та прозорості, додавши, що «Володимир Путін, ті, хто його підтримують, та російське військо повинні відповісти за звірства, які вони вчинили та продовжують вчиняти в Україні».

У Трюдо, у якого запланована зустріч з прем‘єр-міністром Денисом Шмагалем, заявив, що Канада міцно підтримує Україну та продовжуватиме надавати допомогу.