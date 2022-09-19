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Світ

Десятки тисяч британців прийшли проводити королеву Єлизавету ІІ в останню путь

  • Голос Америки
Церемонія поховання королеви Великої Британії Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters

У Лондоні триває церемонія поховання королеви Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети Другої, яка була на троні протягом 70 років. Востаннє меморіальний захід такого масштабу там проходив майже 60 років тому, коли ховали прем'єра Вінстона Черчилля, повідомляє BBC.

Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, Лондон, 19 вересня 2022, Reuters
Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, Лондон, 19 вересня 2022, Reuters

Зранку труну із тілом покійної монархині, що померла 8 вересня у віці 96 років, під час спеціальної процесії було доправлено із Вестмінстерського аббатства, де пройшла церковна служба, до Віндзорського палацу.

Поховання британської королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, ​Reuters.
Поховання британської королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, ​Reuters.

Проводжати Єлизавету в останню путь прийшли десятки тисяч британців. Під час процесії за участі тисяч британських військовиків щохвилини лунали постріли військового салюту та били дзвони Біг Бену й Віндзорського палацу.

Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters
Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters

Королева стала британським монархом, що правила найдовше в історії Об'єднаного королівства й за свого правління здобула повагу всього світу, пише Reuters.

Труна із тілом британської королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, ​Reuters.
Труна із тілом британської королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, ​Reuters.

За кілька годин під час приватної церемонії для найближчих родичів королеву поховають поряд із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом. На мармуровій плиті вигравіювано "ELIZABETH II 1926-2022".

Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters
Церемонія поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters

Віддати останню шану королеві приїхали представники королівських родин з усього світу, президенти і прем'єр-міністри понад 100 держав.

Президент США Джо Байден на службі у Вестмінстерському аббатстві під час церемонії поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters
Президент США Джо Байден на службі у Вестмінстерському аббатстві під час церемонії поховання королеви Єлизавети Другої, 19 вересня 2022, Reuters

Зокрема, американський президент Джо Байден разом із дружиною Джилл, президенти Франції Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також перша леді України Олена Зеленська й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Олена Зеленська і Денис Шмигаль на похованні Єлизавети Другої, 18 вересня 2022, Reuters
Олена Зеленська і Денис Шмигаль на похованні Єлизавети Другої, 18 вересня 2022, Reuters

На поховання королеви не отримали запрошень представники Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану, Бірми, а також Росії, дипломатичні відносини з якою у Великої Британії було "практично знищено" після початку повномасштабної російської війни в Україні, пише BBC.

У статті використано матеріали Reuters, BBC

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