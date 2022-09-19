Десятки тисяч британців прийшли проводити королеву Єлизавету ІІ в останню путь

У Лондоні триває церемонія поховання королеви Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавети Другої, яка була на троні протягом 70 років. Востаннє меморіальний захід такого масштабу там проходив майже 60 років тому, коли ховали прем'єра Вінстона Черчилля, повідомляє BBC.

Зранку труну із тілом покійної монархині, що померла 8 вересня у віці 96 років, під час спеціальної процесії було доправлено із Вестмінстерського аббатства, де пройшла церковна служба, до Віндзорського палацу.

Проводжати Єлизавету в останню путь прийшли десятки тисяч британців. Під час процесії за участі тисяч британських військовиків щохвилини лунали постріли військового салюту та били дзвони Біг Бену й Віндзорського палацу.

Королева стала британським монархом, що правила найдовше в історії Об'єднаного королівства й за свого правління здобула повагу всього світу, пише Reuters.

За кілька годин під час приватної церемонії для найближчих родичів королеву поховають поряд із її чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом. На мармуровій плиті вигравіювано "ELIZABETH II 1926-2022".

Віддати останню шану королеві приїхали представники королівських родин з усього світу, президенти і прем'єр-міністри понад 100 держав.

Зокрема, американський президент Джо Байден разом із дружиною Джилл, президенти Франції Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також перша леді України Олена Зеленська й прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На поховання королеви не отримали запрошень представники Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану, Бірми, а також Росії, дипломатичні відносини з якою у Великої Британії було "практично знищено" після початку повномасштабної російської війни в Україні, пише BBC.

У статті використано матеріали Reuters, BBC