Фінляндія закриває кордон для туристів з Росії, вказуючи на мобілізацію в РФ

Українські Збройні Сили продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках – на півдні та на півночі країни, і на думку американських військових експертів, Україна стоїть на порозі третього етапу війни, який має завершитися звільненням всієї території України, включно з Кримом та побудовою сучасної армії в Україні.

Про це американські генерали у відставці говорили на конференції Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.

Використовуючи ретельне планування, західну зброю та військове мистецтво, українці просуваються до своїх цілей, каже колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, лише час може показати, чи настав поворотний момент війни, але напевно українські сили створили «незворотній імпульс».

«Крим буде непростою битвою для України» – генерал Гертлінг

Як каже американський генерал, далі на шляху українських військових – ліквідація російських сил поблизу Херсона, а звідти – прямий шлях на Крим. За його словами, півострів є суверенною українською територією і ніхто не має права заборонити українцям його визволяти.

«Перемога настане, коли останній російський солдат покине Крим по тому довгому мосту. Коли українці отримають HIMARS чи іншу зброю далекого радіусу дії, які будуть досягати російських баз в Криму, визволення Криму буде лише питанням часу», – каже Годжес, який нині є радником правозахисної організації Human Rights First.

Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська

Питання Криму, на думку експертів, все ж є окремим питанням, попри те, що жодна демократична країна не визнає його анексію Росією в 2014 році. Колишній генерал-командувач армії США в Європі Марк Гертлінг каже, що Крим не лише був під контролем Росії протягом восьми років, але півострів є ще стратегічно важливим для Російського чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури.

«Це буде непростою битвою для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни буде важко навіть потрапити на територію Криму. Бо росіяни, коли здійснили вторгнення в Крим у 2014 році, використовували флот та сили спеціального призначення. А в українців зараз флоту немає. Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська», – каже генерал (у відст.) Гертлінг.

Якщо Україна вирішить повертати Крим воєнним шляхом, США сказали, що вони це підтримають, нагадує генерал офіційну позицію Вашингтона.

Але, для Путіна, на думку Гертлінга, Крим є питання престижу, і тоді в хід може бути пущено і стратегічні бомбардувальники і військово-морський флот, який досі використовувався не вповні.

«Питання, яке можна задати після того, як ми побачили, наскільки небоєспроможними були їхні наземні війська, чи і флот є такий самий? Можливо, але він все ж таки є і з цим треба рахуватися», – каже він.

Для звільнення України потрібна сучасна армія, і вона будується

Військова підтримка США нині складає 15 мільярдів доларів, але для того, щоб модернізувати українську армію потрібна не лише зброя, потрібні навчання, спеціальна підготовка, і українці, за словами генералів, швидко адаптуються.

Як каже Гертлінг, на першому етапі війни українцям постачали стінгери і джавеліни, які були відносно нескладною, але ефективною зброєю. На другому етапі українці отримали HIMARS, артилерійські системи «вбивчої точності», які допомогли знищити російські ланцюги постачання, командні пункти та в результаті перехопити ініціативу у війні.

«Щодо третього етапу, то на ньому будуть потрібні конвенційні сили, танки, піхота, артилерія, інженери, хороша військова розвідка, яка забезпечує надійну інформацію, система постачання, яка працює належним чином на фронті протяжністю від 1500 до 2500 кілометрів, на все це потрібен час», – каже Гертлінг.

Він зауважує, що в Україну починають надходити мобільні одиниці обладнання, не лише танки, але інші автомобілі, які можуть маневрувати на полі бою, до цього процесу підключилися інші країни-партери. Також, важливою підготовка військових, якою займаються декілька країн в Європі, але переважно Велика Британія, Скандинавські країни. Тобто, за словами Гертлінга, для наступного етапу війни Україні потрібна сучасна армія, і вона зараз створюється.

Щодо постачання артилерії далекої дії, яка потрібна для наступного етапу українського контрнаступу, то, на думку генерала Годжеса, її потрібно було постачати ще раніше, бо побоювання, що американська зброя означатиме ескалацію до рівня Третьої світової війни, не реалізувалися. І як каже Годжес, Вашингтон лише «стримував сам себе».

За його словами, 15 мільярдів військової допомоги – це величезні гроші, і інші країни також допомагають. Але потрібно ставити питання інакше – чи достатньо цього для перемоги.

«Якщо логісти вам кажуть: ми привезли 10 тисяч галонів палива. Ви кажете: «Чудово. Але мені потрібно 30 тисяч». Тому важлива не сама цифра допомоги, а наскільки вона відповідає тій, яка потрібна для перемоги», – пояснює генерал.

Приймаючи нагороду в категорії «Борці за свободу», яку Центр аналізу європейської політики присудив цього року всім українцям, які борються за свободу України, міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українці довели, що «ми можемо воювати, і ми готові перемагати, але нам потрібна зброя».

«Ця зброя допоможе, допоможе зміцнити Європу та східний кордон НАТО. Я закликаю всіх, хто зараз відзначає українську боротьбу за свободу, допомогти нам отримати зброю. Єдиною дорогою до миру наша перемога», – сказав Резніков.

У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США. Допомога включає 18 додаткових ракетно-артилерійських системам високої мобільності (HIMARS), боєприпаси до них, 150 броньованих багатоцільових машин високої мобільності (HMMWV), 150 тактичних машин та іншу зброю та військове спорядження.

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