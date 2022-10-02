Німеччина, Данія і Норвегія закуплять 16 словацьких гаубиць для України

Міністерство оборони ФРН повідомило, що Німеччина, Данія і Норвегія закуплять 16 словацьких гаубиць Zuzana-2 для України.

Ці нові поставки, що обійдуться країнам у 92 мільйони євро, відбудуться наступного року, пише Reuters.

Самохідна артилерійська установка Zuzana-2 дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину на відстань у 40 кілометрів.

Напередодні французька газета Le Monde повідомила, що Франція може доставити Україні від 6 до 12 нових гаубиць Caesar, які спочатку призначалися для Данії.

Речник міністерства оборони Франції сказав, що, хоча Франція підтримує Україну, але подробиці нового рішення "не розголошуються". Єлисейський палац також відмовився від коментарів.

Видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон останніми тижнями обговорював цю тему з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Париж уже поставив Києву 18 гаубиць Caesar виробництва французької групи Nexter. Зброя була забрана зі складів французької армії.

Президент України Володимир Зеленський наголошував раніше, що Україні необхідно більше допомоги Заходу для деокупації українських територій від російських сил: "Від зміцнення української армії залежить не лише стійкість і витривалість нашої держави, а й безпека всієї Європи".

У Росії твердять, що постачання зброї для України "продовжать конфлікт на її території".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США, в межах якого Києве відправлять зокрема 18 додаткових ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

А загалом від початку неспровокованого повномастабного вторгнення Росії 24 лютого США виділили для України понад 16,2 мільярда доларів безпекової допомоги.

У статті використано матеріали Reuters, Le Monde, Tagesschau