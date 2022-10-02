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Німеччина, Данія і Норвегія закуплять 16 словацьких гаубиць для України
Міністерство оборони ФРН повідомило, що Німеччина, Данія і Норвегія закуплять 16 словацьких гаубиць Zuzana-2 для України.
Ці нові поставки, що обійдуться країнам у 92 мільйони євро, відбудуться наступного року, пише Reuters.
Самохідна артилерійська установка Zuzana-2 дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину на відстань у 40 кілометрів.
Напередодні французька газета Le Monde повідомила, що Франція може доставити Україні від 6 до 12 нових гаубиць Caesar, які спочатку призначалися для Данії.
Речник міністерства оборони Франції сказав, що, хоча Франція підтримує Україну, але подробиці нового рішення "не розголошуються". Єлисейський палац також відмовився від коментарів.
Видання зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон останніми тижнями обговорював цю тему з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Париж уже поставив Києву 18 гаубиць Caesar виробництва французької групи Nexter. Зброя була забрана зі складів французької армії.
Президент України Володимир Зеленський наголошував раніше, що Україні необхідно більше допомоги Заходу для деокупації українських територій від російських сил: "Від зміцнення української армії залежить не лише стійкість і витривалість нашої держави, а й безпека всієї Європи".
У Росії твердять, що постачання зброї для України "продовжать конфлікт на її території".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Пентагон оголосив про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США, в межах якого Києве відправлять зокрема 18 додаткових ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
А загалом від початку неспровокованого повномастабного вторгнення Росії 24 лютого США виділили для України понад 16,2 мільярда доларів безпекової допомоги.
У статті використано матеріали Reuters, Le Monde, Tagesschau
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Генсек НАТО: Україна здатна відкинути російські війська назад
Генеральний секретар НАТО заявив, що найкращий спосіб протистояти російській анексії – продовження підтримки українського уряду.
Повернення Україною контролю над містом на території, про анексію якої оголосив президент Росії Володимир Путін, демонструє, що українці здійснюють прогрес та здатні відкинути назад російські війська, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє агентство Рейтер.
«Ми бачили, що вони змогли взяти нове місто, Лиман, і це показує, що українці домагаються прогресу і здатні відтіснити російські війська завдяки мужності, сміливості, майстерності і, звичайно, завдяки сучасній зброї, яку постачають США та інші союзники», – заявив Столтенберг, виступаючи у програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC.
Найкращим способом протистояти оголошеній Росією анексії українських територій є подальша підтримка уряду у Києві, заявив Столтенберг.
Коментуючи заявку України на прийняття до НАТО у прискореному порядку, Столтенберг сказав, що «будь-яке рішення про членство має бути ухвалене консенсусом усіх 30 союзників».
Генсек НАТО сказав, що альянс підтримує розслідування явної диверсії на російському газопроводі «Північний потік», який іде з Росії до Європи дном Балтійського моря.
«На будь-яку навмисну атаку на критично важливу інфраструктуру НАТО має бути дано тверду та узгоджену відповідь», – сказав Столтенберг.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Папа Франциск закликав Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті»
Папа Римський Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну РФ в Україні.
Заява Франциска, зроблена 2 жовтня під час публічного виступу на площі Святого Петра у Ватикані, є одним із найрішучіших зауважень, які він зробив після вторгнення Росії 24 лютого.
Римо-католицький лідер також засудив зростаючий ризик ядерної війни, назвавши це «абсурдом».
Франциск також закликав президента України Володимира Зеленського «бути відкритим» до мирних пропозицій щодо припинення війни.
Коментарі понтифіка прозвучали через два дні після того, як Путін оголосив, що Росія анексує чотири регіони України, частково окуповані російськими військами.
У своїй промові 30 вересня Путін також вдався до завуальованих погроз щодо використання ядерної зброї, повторюючи свої заяви, в яких він попередив Захід, що «це не блеф».
У Кремлі поки не відреагували на коментарі Папи Римського.
Раніше, 21 вересня, Папа Римський назвав Україну “мученицькою” і закликав світ єднатися навколо неї. Про це глава Католицької церкви сказав після того, як порозмовляв про ситуацію в Україні із католицьким кардиналом, який відвідав звільнені території українського сходу.
«Я хочу сказати про жахливе становище мученицької України. Кардинал Краєвський поїхав туди четвертий раз, вчора я з ним розмовляв. Він там допомагає в районі Одеси і навколо неї. Він розповів мені про біль цих людей, про жорстокість і жах, про закатовані тіла, які вони знаходять. Давайте єднатися з цим народом, таким благородним і таким мученицьким”, - сказав Папа Франциск.
17 вересня під час візиту до прифронтової зоні, доставляючи гуманітарну допомогу людям, кардинал Краєвський потрапив під обстріл. "Вперше в житті я не знав, куди втікати… бо не достатньо просто бігти, потрібно знати, куди", – сказав тоді представник Ватикану.
- Голос Америки
Поразка РФ у Лимані свідчить, що Путін депріоритизує утримання Луганщини на користь областей на півдні - IWS
Поразка російських сил у місті Лиман свідчить, що президент Росії Володимир Путін, який "за повідомленнями особисто контролює кожен крок (micromanaging - ред.) російських командирів на місцях", депріоритизує утримання окупованої Луганщини на користь утримання областей на півдні України. Так вважають експерти вашингтонського Інституту дослідження війни (IWS).
"Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжують зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавнє згортання фронту Харків-Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана", - йдеться у повідомленні IWS. - "Рішення не укріплювати вразливі лінії фронту у Куп’янську чи Лимані найімовірніше було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область".
Російська влада назвала звільнення Лимана силами ЗСУ "виведенням" на "більш вигідні рубежі".
2 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що "Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю".
"Вихід Росії з Лимана також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» і намагалася незаконно анексувати", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Лиман із травня використовувався Росією як ключовий тиловий район для підтримки солдатів, які воюють у Донецькій області на сході України.
Тим часом, український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську наземну атаку на Козачу Лопань, що за 5 км від кордону Харківської області та Росії. "Такі напади свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, зберігає за мету відновлення контролю над територією за межами незаконно анексованих областей і готовий виділити російські військові засоби для таких наступальних дій, а не присвятити їх для захисту від українського контрнаступу на Донбасі", - вважають оглядачі IWS.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Президенти 9 держав висловилися на підтримку членства України в НАТО, закликали збільшити їй допомогу
Президенти Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини 2 жовтня оприлюднили спільну заяву, в якій засудили «спроби Росії незаконно анексувати українські території» і закликали членів НАТО збільшити допомогу Україні для її протистояння російському вторгненню.
«Ми знову заявляємо про нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-яку українську територію. Ми твердо підтримуємо рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від вторгнення Росії, вимагаємо від Росії негайно вийти з усіх окупованих територій і закликаємо всіх членів Альянсу істотно збільшити військову допомогу Україні», – йдеться в заяві.
Президенти наголосили, що «всі, хто вчиняє злочини агресії, мають бути притягнуті до відповідальності».
У заяві, оприлюдненій на сайті президента Литви, вказано, що лідери країн, що виступили з заявою, «відвідали Київ під час війни і на власні очі переконалися в наслідках російської агресії» і не можуть мовчати «перед обличчям кричущого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації».
30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.
Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія та Канада оголосили про нові санкції проти РФ.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.
У п’ятницю, 30 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що «політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись».
Практично тими ж словами відповів на запитання журналістів і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який сказав, що «кожна демократична країна в Європі має право подати заявку на членство в НАТО». Він нагадав, що на саміті НАТО в Мадриді союзники «чітко заявили, що ми підтримуємо право України обирати власний шлях і вирішувати, частиною яких безпекових угод вона хоче бути».
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