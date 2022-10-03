Танки для української армії: німецькі, американські, французькі?

Чільні українські представники неодноразово заявляли, що для оборони від російської агресії, а особливо для визволення загарбаних Росією українських територій Збройним силам України потрібна міжнародна збройна допомога і зокрема бронетехніка й танки.

Зусилля Берліна зараз треба зосередити на створенні консорціуму європейських країн, які використовують танк Леопард-2.

В перші місяці після лютневого вторгнення українці отримали танки від східноєвропейських країн, які мали в арсеналах бронетехніку створену в радянську епоху для армій комуністичних держав Варшавського договору.

Тепер військові коментатори кажуть, що виснаження тих невідновлюваних запасів, а також перехід української армії на зброю й амуніцію зі стандартами НАТО логічно вимагає постачання Україні бойових машин західного виробництва.

Фахівці підкреслюють, що успіх тривалих бойових дій не може залежати від лише якогось одного виду зброї чи виду військ, і, наприклад, в нещодавніх українських наступальних операціях важливу роль відіграла надана західна далекобійна артилерія: гаубиці та системи ракетного вогню HIMARS і M270.

Український ветеран Тарас Чмут, який зараз очолює фонд допомоги армії «Повернись живим» та інформаційний «Український мілітарний центр» зауважив у розмові з Голосом Америки, що «танки не панацея» і що потрібні й інші бронемашини для піхоти, а також боєприпаси й забезпечення, «бо без пального ваш танк не їде».

«Але якщо ворог прорвав вашу оборону, або коли вам треба наступати, то потрібні важкі танки і бронетехніка для піхоти, щоб вона могли швидко пересуватись відкритим простором. Інакше піхоту просто розстрілюють з кулеметів та артилерії», - визнав в одній з дискусій німецький військовий аналітик Ґустав Ґрессель.

Нам потрібні «Абрамси», бо наш головний геополітичний союзник це Сполучені Штати Америки.

«Для нас бойові танки означають можливість зберегти більше життів», - наголосив український президент Володимир Зеленський німецькій газеті Bild.

У відповідь на попередні заяви німецького канцлера Олафа Шольца, що Берлін вважає надання Україні важкої західної бронетехніки особливим кроком і не хоче діяти, випереджаючи західних союзників, Зеленський сказав, що «Німеччина є найпотужнішою економікою Європи і може вести перед, подаючи приклад».

«Леопарди»

«Головні нові зусилля Берліна зараз треба зосередити на створенні консорціуму європейських країн, які використовують танк Леопард-2», - пропонує група аналітиків центру «Європейська рада зовнішніх відносин» (ECFR).

Вони пояснюють, що танк Леопард-2, який почали виробляти 1979 року, і який відтоді зазнав кілька оновлень, зараз використовують в арміях більшості країн Європи, що «загалом мають понад 2 000 тих танків у різному стані готовності».

Ті аналітики кажуть, що якщо кожна з держав виділить невелику кількість танків, то це не буде втратою для їхніх арсеналів, а крім того, об'єднання ремонтних потужностей різних країн з фінансуванням через ЄС перетворить це на програму допомоги Україні і ,водночас, модернізації європейських армій.

«Абрамси»

«Нам потрібні «Абрамси», - однозначно стверджує Тарас Чмут, - бо наш головний геополітичний союзник це Сполучені Штати Америки».

«США мають на довготерміновому зберіганні величезну кількість танків. Мова може йти про тисячі одиниць. Німеччина, Європа в цілому стільки не мають, тому для США виділити нам зараз 200-400 танків не буде якоюсь критичною проблемою», - вважає український фахівець.

Тарас Чмут доводить, що обирати партнерів в озброєнні, наприклад і в авіації, треба, дивлячись на далеку перспективу, і «оскільки США вже зараз нам багато допомагають, то логічніше було б вкладати кошти в американську економіку, бо ви стаєте залежними від танка, який ви отримуєте, коли йдеться про обслуговуванню, ремонт і будете далі щось купувати».

«Для розвитку довгострокових стосунків я би обирав США», - підкреслює він, вказуючи, що перед українською армією вже постала потреба уніфікації різних озброєнь для кращого їх ремонту, утримання в боєздатному стані і для навчання військових.

«Леклерки»

Франція пишається тим, що вона серед перших західних країн після лютневого російського вторгнення надала українській армії далекобійні і швидкі самохідні гаубиці Цезар.



Французький фахівець міжнародної безпеки П’єр Ґарош, який працює в Лондонському університеті вважає, що давно пора, аби Україна отримала також французькі важкі танки Leclerc.



В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він сказав, що така партій могла б складатися з 50 одиниць.