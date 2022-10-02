Остін про звільнення Лиману: «Це важливо. Ми дуже натхнені тим, що зараз бачимо»   

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав перемогу українських військових в Лимані, заявивши, що цей успіх українців на полі бою створить нові дилеми для російської армії, повідомляє агентство Рейтер.

«Це важливо. Ми дуже натхнені тим, що зараз бачимо» - сказав очільник Петагону Ллойд Остін суботу 1 жовтня в Гонолулу під час спільної прес-конференції з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

«Лиман розташований поперек ліній постачання росіян. Вони використовували ці шляхи для перекидання військових та техніки на південь та захід. А без цих маршрутів буде складніше. Так що це свого роду дилема для росіян в майбутньому», - сказав Остін.

Остін не сказав, чи перемога українських військових може спричинити ескалацію з боку росіян, однак американські офіційні особи відкинули ядерну риторику росіян, яка звучить останні кілька днів.

«Що це означає з точки зору потенційної ескалації, не буду припускати. Але щодо ситуації на полі бою, це означає, що українці продовжують робити поступ. Вони продовжують створювати для росіян проблеми, які вони повинні будуть вирішувати», - сказав Остін.

Щодо членства України в НАТО, Остін наголосив, що США прагнуть підтримувати політику відкритих дверей.

«Але те, як це відбуватиметься, - це справді питання, яке вирішується між 30-ма країнами, які за це голосують, та країною-претендентом. У майбутньому має бути проведена ця робота. Наразі ми зосереджені на тому, щоб зробити усе можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті зараз українськими силами, коли вони продовжують працювати над поверненням окупованих територій», - додав він.

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