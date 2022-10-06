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- Голос Америки
На тлі контрнаступу ЗСУ, Росія кидатиме на утримання Херсона ВДВ і мобілізованих - британська розвідка
Від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня ЗСУ вдалось просунути лінію фронту ще на 20 км, але вони поки не загрожують основним російським оборонним позиціям. Про це повідомляє у Twitter розвідка Міноборони Великої Британії.
"Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил", - йдеться в оцінці британських експертів.
"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною; але політичний імператив буде залишатися, - пишуть автори звіту розвідки. - Для оборони Херсона Росія направила більшу частину своїх ВДВ із значною нестачею особового складу. Тому Росія наразі має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті відправити туди мобілізованих резервістів".
Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль надавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.
"Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився після місяця успішних операцій, і зараз просувається до заходу Луганської області. 5 жовтня українські війська захопили Греківку і Макіївку на заході Луганської області (приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Сватового)", – цитує повідомлення "Радіо Свобода".
"Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі частини окупованої Росією північно-східної України. Місцевість на заході Луганщини придатна для такого типу швидкої маневрової війни, яку українські сили ефективно використовували на сході Харківської області на початку вересня, і з відкритих джерел немає жодних ознак того, що російські військові суттєво укріпилися на західній Луганщині", – додали в ISW.
Дослідники також вказують на те, що посилення внутрішньої критики російської "часткової мобілізації", ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти провину за це на російське Міністерство оборони і, зокрема, на міністра Сергія Шойгу.
Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів на Луганщині, але не назвав їх.
В угрупованні "ЛНР" заявили про "роботи з укріплення Кремінної" та "очікування" атак ЗСУ з напрямку Сватова.
Водночас, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.
Тим часом в російський ставленик на окупованій Херсонщині звинуватив "бездарних воєначальників" у відступі російських військовиків: "Багато хто говорить, що міністр оборони, який допустив до такого стану справ, міг би, як офіцер, застрелитися".
Свою повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Москва й досі називає "спецоперацією".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським відзначив ЗСУ за "вражаючий прогрес" у звільненні українських територій.
Деякі американські експерти вважають, що перемоги України на полі бою зумовлені, зокрема, стали можливими завдяки успішному використанню ЗСУ західного озброєння.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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- Голос Америки
Польща готова розмістити у себе ядерну зброю, але у США кажуть, що такого запиту не отримували - медіа
Польща відкрита до ідеї розміщення там ядерної зброї й обговорювала це зі США, заявив президент Анджей Дуда в інтерв'ю Gazeta Polska. Журналісти запитали польського лідера щодо ідеї "ядерного обміну" НАТО, коли країни, які не мають власної ядерної зброї, пише Notes from Poland.
"Ми говорили з американськими лідерами про те, чи США розглядають таку можливість. Питання відкрите", - сказав Дуда. Він пояснив, що у такому випадку це "не буде ядерна зброя під контролем Польщі". Журналісти запитали Дуду, чи він прагне, аби Польща мала власну ядерну зброю. він відповів, що це питання "далекого майбутнього".
Водночас, як повідомляє The Guardian із посиланням на високопосадовця США, Білий дім поки не отримував відповідного запиту від Варшави: "Ми не в курсі того, що це питання піднімається, й радимо звернутись до уряду Польщі".
Видання зауважує, що Дуда говорив про "потенційну можливість", і що йдеться про програму навчання місцевих пілотів літати на американських ядерних бомбардувальниках, які розміщені на території цієї країни.
The Guardian пише, що розміщення ядерної зброї США на території Польщі порушило б Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та договір між НАТО та Росією 1997 року, однак Росія вже порушувала свої зобов'язання за цими договорами.
Федерація американських науковців (FAS) оцінює, що після закінчення Холодної війни у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині залишилось близько 100 ядерних об'єктів. Зараз лише три країни НАТО мають власну ядерну зброю - США, Велика Британія й Франція.
Від початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України 24 лютого, яке у Кремлі досі називають "спецоперацією", Польща почала посилювати свої оборонні можливості, витрачаючи 3% свого ВВП на оборону, це один із найвищих показників в Альянсі, пише Notes from Poland.
А міністр оборони Польщі заявив, що країна матиме "найпотужніші наземні сили у Європі". Крім того, союзники по НАТО оголосили про посилення своєї безпекової допомоги Варшаві, зокрема президент США оголосив про розміщення там своєї постійної бази.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України.
Днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зауважив, що зараз ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією. У Північноатлантичному альянсі зазначили, що не побачили "змін у ядерних настроях Росії, але НАТО й союзники залишаються пильними".
В РНБО України заявили, що це "чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля".
У статті використано матеріали Gazeta Polska, Notes from Poland, The Guardian
Американські вчені прийшли на допомогу українським дітям-сиротам. Відео
З початку повномасштабної війни Росії сотні українських сиріт стали переселенцями - у власній країні чи за кордоном. Група американських науковців проводять для дітей цікаві онлайн-уроки та відкривають для них світ фізики, астрономії та математики. Деталі – від Ксенії Туркової.
- Голос Америки
Детонація стала причиною пошкодження "Північних потоків" - Шведське розслідування
Розслідування уряду Швеції на місці злочину встановило, що поблизу газовроподів "Північний потік 1" та 2 відбулась детонація, яка завдала значної шкоди газопроводам, повідомила Служба безпеки Швеції в четвер.
Слідство підтвердило підозри у "масштабному саботажі", мовиться у повідомленні. Шведські слідчі встановлюють, чи стануть результати розслідування підставою для винесення підозр.
Данія продовжує власне розслідування вибухів. Обидві країни виключили з розслідування Росію. В російському Міністерстві закордонних справ назвали "неймовірним" рішення Швеції та Данії вести слідство без участі Росії.
На Заході вказують на умисний характер пошкоджень, але прямих звинувачень проти Росії не звучало. Президент США Джо Байден назвав пошкодження газопроводу "умисним саботажем". В НАТО заявили, що пошкодження газопроводів є результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».
«Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння", - йдеться у спільній заяві держав-членів НАТО
26 вересня шведські сейсмологи повідомили про два підводні вибухи поблизу трубопроводів "Північний потік". Вибухи стались у міжнародних водах, але в межах економічних зон Швеції та Данії.
В статті використано матеріали Reuters.
- Голос Америки
США надають 55 млн дол Україні на підготовку до зими
55 мільйонів доларів американської допомоги підуть на підтримку опалювальної інфраструктури України, ремонт труб та іншого устаткування тепломереж, щоб підготувати до зими оселі, лікарні, школи та підприємства. Про це оголосила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США (USAID) Саманта Пауер, йдеться в заяві на сайті Посольства США в Україні.
Пауер перебуває з візитом в Україні. "Зараз критично важливий час для українського народу, який захищає свою свободу від брутального нападу, звільняє свою землю, готується до зими і зміцнює демократичні інституції та верховенство права", - написала Пауер в соцмедіа, після прибуття до Києва в четвер.
Допомога USAID охопить сім мільйонів українців в 19 регіонах, включаючи спустошені війною райони Чернігівської, Харківської, Київської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Житомирської областей, мовиться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко написав в Telegram, що в рамках проекту енергетичної безпеки USAID міське підприємство «Київтеплоенерго» отримало труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн дол.
"Ми дуже вдячні Уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт – уже на завершальній стадії", - додав він.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні вказав, що зима буде важкою, але підготовка до неї триває.
"Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно", - заявив Зеленський.
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