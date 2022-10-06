На тлі контрнаступу ЗСУ, Росія кидатиме на утримання Херсона ВДВ і мобілізованих - британська розвідка

Від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня ЗСУ вдалось просунути лінію фронту ще на 20 км, але вони поки не загрожують основним російським оборонним позиціям. Про це повідомляє у Twitter розвідка Міноборони Великої Британії.

"Російські командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил", - йдеться в оцінці британських експертів.

"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною; але політичний імператив буде залишатися, - пишуть автори звіту розвідки. - Для оборони Херсона Росія направила більшу частину своїх ВДВ із значною нестачею особового складу. Тому Росія наразі має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті відправити туди мобілізованих резервістів".

Тим часом, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль надавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.

"Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився після місяця успішних операцій, і зараз просувається до заходу Луганської області. 5 жовтня українські війська захопили Греківку і Макіївку на заході Луганської області (приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Сватового)", – цитує повідомлення "Радіо Свобода".

"Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі частини окупованої Росією північно-східної України. Місцевість на заході Луганщини придатна для такого типу швидкої маневрової війни, яку українські сили ефективно використовували на сході Харківської області на початку вересня, і з відкритих джерел немає жодних ознак того, що російські військові суттєво укріпилися на західній Луганщині", – додали в ISW.

Дослідники також вказують на те, що посилення внутрішньої критики російської "часткової мобілізації", ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти провину за це на російське Міністерство оборони і, зокрема, на міністра Сергія Шойгу.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про звільнення шести населених пунктів на Луганщині, але не назвав їх.

В угрупованні "ЛНР" заявили про "роботи з укріплення Кремінної" та "очікування" атак ЗСУ з напрямку Сватова.

Водночас, карта бойових дій, яку 4 жовтня показало Міністерство оборони РФ, свідчить про відступ російських військ майже на 30 кілометрів на Херсонщині.

Тим часом в російський ставленик на окупованій Херсонщині звинуватив "бездарних воєначальників" у відступі російських військовиків: "Багато хто говорить, що міністр оборони, який допустив до такого стану справ, міг би, як офіцер, застрелитися".

Свою повномасштабну війну в Україні від 24 лютого Москва й досі називає "спецоперацією".

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським відзначив ЗСУ за "вражаючий прогрес" у звільненні українських територій.

Деякі американські експерти вважають, що перемоги України на полі бою зумовлені, зокрема, стали можливими завдяки успішному використанню ЗСУ західного озброєння.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода"