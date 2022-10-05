Успіхи України свідчать, що Росія програла війну за мобілізацію. Екс-глава ЦРУ Петреус та інші експерти про хід війни

"Українські успіхи надзвичайно вражають і вони відображають дуже сувору реальність для Росії. Вона полягає в тому, що Росія програла війну за мобілізацію", - заявив у коментарі для Голосу Америки Девід Петреус, генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ під час Безпекового форуму у Варшаві.

"Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхало більше чоловіків, ніж пішло до призовних пунктів

За словами колишнього високопосадовця, перемоги України зумовлені, зокрема, успіхами армії у використанні західного озброєння.

"Україна із самого початку досягла значно кращих результатів у вербуванні, навчанні, оснащенні, організації та застосуванні військових сил, ніж Росія. Вагому роль, авжеж, відіграла підтримка України Сполученими Штатами, через зброєю та боєприпаси на загальну суму у 17,5 мільярдів доларів, а також постачання інших країн НАТО та Заходу. Україна показала чудові результати у використанні цієї допомоги, і тому вони перемагають на полі бою", - пояснив генерал Петреус у коментарі для Голосу Америки.

Також на думку Петреуса нинішню динаміку українських перемог навряд чи вдасться зупинити.

"Ядерна зброя Росії найефективніша, коли вони її не використовують. Саме факт загрози змушує усіх вагатися

"І українці продовжать перемагати на полі бою, тому що ця реальність, яку я описав, ця нова динаміка - незворотня. Я не можу собі уявити буквально нічого, що Росія могла би зробити. Часткова мобілізація призвела до того, що з Росії виїхало більше чоловіків, ніж пішло до призовних пунктів. Не зрозуміло, чи вони навіть спроможні навчити та належним чином екіпірувати цих людей. Вони стануть гарматним м’ясом", - наголошує Петреус.

Ядерну загрозу від РФ потрібно сприймати серозно, однак використання цього арсеналу проти України стане нищівним ударом в першу чергу для Москви. Такої думки дотримується інший учасник Безпекового форуму у Варшаві американський генерал у відставці Бен Годжес.

"Я вважаю, що ядерна зброя Росії найефективніша, коли вони її не використовують. Я маю на увазі, що саме факт загрози – це те, що змушує всіх інших вагатися щодо певних дій. Ми по суті стримуємо себе через занепокоєння щодо того, що може зробити Росія. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що російська ядерна зброя найефективніша, коли її не використовують. Як тільки вони її використають, усе буде закінчено. Тоді їх розчавлять", - пояснив Годжес Голосу Америки.

Також, за словами колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі, Вашингтон має дати чіткий сигнал Росії про наслідки використання ядерної зброї.

наші сигнали мають бути спрямовані не стільки до Путіна, скільки до його оточення, до тих, хто найбільше втратить або має що втрачати

"Я вважаю, що найкращий спосіб уникнути такої ймовірності (ред. використання РФ ядреної зброї) - це робити те, що ми вже робимо, - чітко дати зрозуміти, що ми не потерпимо такого кроку. Буде відповідь, буде ціна, і вона буде нищівною. Тому наші сигнали мають бути спрямовані не стільки до Путіна, скільки до його оточення. До тих, хто найбільше втратить або має що втрачати, якщо вони мають надію жити після Путіна. Якщо у них є якась надія на будь-яке повернення до нормального життя, вони подбають про те, щоб він не використав ядерну зброю", - вважає Годжес.

Однак, успіхи на полі бою залишають за собою тисячі нерозкритих воєнних злочинів у звільнених від російської армії українських містах - наголосив генпрокурор України Андрій Костін.

потрібна дуже тісна співпраця з партнерами з точки зору отримання розвідувальної інформації

"Зокрема, в Маріуполі ми не знаємо точної кількості загиблих мирних жителів під час активної фази війни та під час окупації. Ми розуміємо, що це можуть бути десятки тисяч цивільних осіб. Але ми також знаємо, що багато з цих доказів було знищено, росіяни спалюють тіла вбитих і закатованих людей. Через це нам також потрібна дуже тісна співпраця з партнерами з точки зору отримання розвідувальної інформації, яка може нам допомогти. Мова йде про інформацію із супутників, яка допоможе нам відновити деталі кожного воєнного злочину, скоєного Росією на українській території", - розповів Голосу Америки генпрокурор.

Росія продовжує називати свою повномасштабну війну в Україні "спецоперацією".

Варшавський безпековий форум тривав 4-5 жовтня. У перший день форуму народу України вручили нагороду "Лицар Свободи" за протистояння російській агресії. Від імені народу України нагороду отримала перша леді Олена Зеленська.

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