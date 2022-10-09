Ракетний удар по Запоріжжю: 13 загиблих 

Внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, повідомила у телеграмі поліція області.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що кількість постраждалих також зросла.



«87 поранених, серед них – 10 дітей. 55 постраждалих залишилися в лікарнях, іншим надали допомогу амбулаторно. Обстрілюють Запоріжжя і область з початку війни, більше Оріхів і Гуляйполе. Останнім часом Запоріжжю почало діставатися більше, цього тижня серія обстрілів з масовими жертвами. Це чистий терор, коли вони обстрілюють, руйнують будинки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, оскільки російські війська використовували керовані ракети,вони не могли не знати, куди вони стріляють – цілеспрямовано стріляли в житлові будинки.

У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію та випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.

Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.