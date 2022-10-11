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Росії не вистачає боєприпасів, солдатів і друзів у світі, каже голова британської електронної розвідки

Джеремі Флемінґ очолює британську розвідувальну службу GCHQ (Центр урядового зв’язку), що спеціалізується на електронному зборі й аналізі інформації.

Заяви британського військового відомства і твердження керівника провідної розвідслужби дають підстави вважати, що у західних колах поширена думка про значне виснаження російської армії і напруженість на верхівці російського керівництва.

Директор британської служби електронної розвідки GCHQ (Центр урядового зв’язку) Джеремі Флемінґ оприлюднив 11 жовтня оцінки перебігу російської війни проти України, заявивши, що Москві бракує ресурсів і міжнародної підтримки.

Джеремі Флемінґ наголосив, що він не заохочує самозаспокоєння і підкреслив, що хвиля ракетних ударів по українських містах 10 жовтня показала здатність російської армії руйнувати і вбивати.

Але британський посадовець вказав, що ресурси Росії розпорошені, і що Україна фактично розвертає хід війни, завдаючи росіянам серйозних поразок на полі бою.

«Ми вважаємо, що в Росії закінчуються боєприпаси. В Росії точно закінчуються друзі. Ми бачимо через оголошену мобілізацію, що в неї закінчуються солдати… Росія і російські командувачі стурбовані станом їхньої воєнної машини», - сказав Джеремі Флемінґ в інтерв’ю британському радіо.

Ще раніше Джеремі Флемінґ вказував, що війна виявила обмежені російські успіхи у кібервійні проти України і стверджував, що «президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході».

Британське міністерство оборони в поширеному 11 жовтня зведенні оцінок російської війни в Україні вказує, що новопризначеному командувачу російськими бойовими операціями в Україні генералу Серґею Суровікіну «доведеться змагатися зі щораз більш роздробленим російським міністерством оборони, якому бракує ресурсів для виконання поставлених перед ним політичних завдань стосовно України».

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